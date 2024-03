Hernán Madera: “Javier Milei está muy abrazado a las reformas de mercado”

La situación entre Javier Milei y los gobernadores se torna cada vez más compleja, las provincias necesitan recursos y ya se han formado alianzas en función de enfrentar el corte de transferencias que ejecutó el Presidente. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“Los gobernadores están haciendo diferentes tipos de alianzas. Por ejemplo los patagónicos, ahora los del norte hacen la propia, Axel Kicillof dice que tiene muy buena sintonía con Maxi Pullaro, Maxi Pullaro y Martín Llaryora también dicen que tienen buena sintonía”, comentó Hernán Madera. “Todo tipo de alianza, la de los gobernadores peronistas y los de Juntos por el Cambio, son fórmulas para presionar al Gobierno y liberar más recursos”, agregó.

Las provincias necesitan recursos

Posteriormente, Madera planteó: “Si Francos dice que quiere participar, es bastante difícil negarselo y, a parte, los gobernadores realmente necesitan recursos, el abismo se ve como lo que le está sucediendo al gobernador Quintela en La Rioja”. Luego, manifestó que, “se quiere evitar ese tipo de situaciones, no hay mucho tiempo para evitarlas porque el Gobierno realmente cortó las transferencias por fuera de la coparticipación y no está más el impuesto a las ganancias”.

Cuáles son las quejas de los gobernadores

“Se observa demasiado reunionismo, en el que no se termina decidiendo que vuelva el impuesto a las ganancias y en el que Francos no es una de las personas que tiene poder dentro del Gobierno”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Una de las quejas de los gobernadores patagónicos era que Francos no tenía suficiente poder y no tenía la llegada de lo que su propio ministerio promete”.

Las necesidades del Presidente Javier Milei

Por otro lado, el analista político señaló: “En el espejo en el que se mira Javier Milei es la presidencia de Carlos Menem, por más que ese espejo no es en el que se debería mirar el Presidente”. A su vez, remarcó que, “Javier Milei lo que necesita es tiempo, necesita que la inflación baje, juntar más dólares, que liquiden en la cosecha gruesa, para después poder salir del cepo y posteriormente comenzar el proceso de dolarización”.

“Javier MIlei está muy abrazado a las reformas de mercado y quiere que pasen, entonces, él vió lo que sucedió con los gobernadores patagónicos, donde todos los senadores votaron en contra”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “no quiere que sucedan ese tipo de cosas y hay rumores de una alianza con el gobernador Insfrán”.