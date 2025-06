Santa Cristina y el cumpleaños de Milei

El regreso de Cristina y el cumpleaños permanente de Javier, son el escenario perfecto para que la oposición pueda recrear un gran frente electoral que vaya por un triunfo que ordene la política de nuestro país, relegando tanto a los K como a Milei al lugar de fuerzas menores que les corresponde. Durante las últimas semanas hemos vivido situaciones tan disparatadas que explican fácilmente esta consigna.

Un nuevo viaje terapéutico

Los viajes terapéuticos han sido una constante en este mandato. La visita al Papa León XIV incluyó el clásico video infantil del encuentro, que la cara de incomodidad del pontífice que se reflejó en la foto de la charla y la de estilo. Lo mismo ocurrió con Diego “El Cholo” Simeone, dado que la falta de creatividad sobra en el equipo de comunicación. Sumemos a esto que en su paso por Roma, Milei no visitó la tumba de Francisco, el argentino más importante de la historia. El encuentro con Giorgia Meloni vino con el anuncio de un acuerdo hidrocarburífero que está más cerca del relato que de la realidad. Asimismo la sonrisa de la italiana no pudo esconder el desagrado con las palmaditas en la espalda a la hora del abrazo.

Luego vendría España, donde tampoco fue una visita oficial, allí se volvió a demostrar que si a Javier le quitas el show del loquito descontrolado, la voz impostada, los insultos a quienes lo desenmascaran, las mentiras sobre sus supuestos logros y la cara de pavo con pulgares arriba para la foto, no te queda nada, solo esa persona que simultáneamente en Buenos Aires una multitud de chicas en el Planetario de Palermo lo volvía a tratar de tonto. La gira contó con el regalo de libros Anarcocapitalistas de Huerta de Soto al Presidente Emnanuel Macron de Francia.

En Israel, Milei, autoproclamado Aarón, recibió el premio al mejor amigo y la copa de leche Génesis, que se le otorga a personas "con reconocimiento y excelencia" en sus ámbitos. Este galardón, el “Premio Nobel Judío” incluye un millón de dólares, que Milei prometió sortearlos. Esto último es raro para alguien que cuando asumió, su DDJJ era literalmente propia de un indigente. Todo indica que la mano invisible del mercado le estuvo llenando los bolsillos durante su paso por la función pública.

Digamos también que en ese país mantuvo una reunión de Estado con el premier Benjamín Netanyahu y su gabinete, mientras que Milei solo fue acompañado por su hermana experta en Tarot y repostería. El Presi volvió a quebrarse en el muro y afirmó “quiero que sepan que todo lo que hago por Israel, lo hago de corazón”.

El mosquito presidencial también dijo: “Estamos peleando contra el mal”. Esto al mismo tiempo que firmó un acuerdo para reconocer beneficios previsionales a los ciudadanos israelitas, mientras en Argentina hambrea y reprime a los jubilados. Asimismo declaró que “Irán es enemigo de Argentina”. En fin, el Presiniño volvió tan cansado de su última gira que no asistió al acto por el día de la bandera en la ciudad de Rosario.

Una economía para tontos

Los ganadores del supuesto “Plan económico” de Luis Toto Caputo son claramente aquellos que casi con nombre y apellido fueron beneficiados por el Decreto 70/23 y la Ley Bases. El tipo de cambio planchado, luego de la devaluación inicial y el anuncio de la banda cambiaria, destruye todos los días una nueva Pyme. Asimismo el BCRA no acumulamos reservas, sino que se nos diluyen a diario. Las brutas en Mayo no llegaron a u$s 50.000 millones, a pesar del enfático pronóstico de Milei, dado que apenas alcanzaron u$s 36.000 millones. Las netas están en u$s -6.000 millones.



La inflación de mayo según Marco Lavagna, el que dibujaba estadísticas para Alberto Fernández y Sergio Massa, pero no para Javier Milei, fue del 1,5%. Eso sí, no te muestran que en servicios fue del 2,7%, y que mientras en alimentos al Indec le dió 0,5%, los productos que más consumen las familias ninguno dió menos de 3%. El riesgo país no cede, está clavado en +700 puntos básicos, y según Morgan Stanley seguimos siendo mercado standalone, como Botswana y Zimbabwe, a pesar de tener el mejor ministro de economía de la historia.

El consumo en supermercados en Mayo volvió a retroceder -3,3% interanual, dato peor que Abril -2,9%. El año pasado en este mismo mes había sido del -10%, lo que muestra que luego de la devaluación y el ajuste la mesa de los argentinos nunca más se recuperó. En su defensa, el presiniño que en su vida pisó un supermercado respondió “Tienen menos calle que Venecia estos idiotas, la gente compra alimentos por Mercado Libre”. Los alquileres en Gran Buenos Aires subieron 7,2%, demostrando que entre vivienda, servicios y alimentos, el país de nuestro Lord Farquaad es invivible.

La destrucción del empleo es otra perla de esta gestión, en el último trimestre hemos pasado de 6,4% a 7,9%, siendo que de noviembre de 2023 a marzo 2025 se perdieron 550.000 puestos de trabajo. El dato en el conurbano es más complicado, dado que sube a 9,7% y en el gran Córdoba a 9,2%. Mientras tanto Milei desde Narnia nos dice “Estamos en récord de puestos de trabajo”. A esto debemos sumar lo que se conoce como “uberización del empleo”, dado que la inflación real en este gobierno pulveriza la capacidad de compra y empuja a que quienes tienen empleos formales huyan hacia la informalidad.nLa actividad sigue planchada en 48%, tomar un préstamo es una locura sin sentido, cayeron las exportaciones en mayo -7,4% y crecieron las importaciones 29,4%.



Justicia para todos y todas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia puso fin a un estado de incertidumbre. No hay momentos inapropiados para hacer justicia, pero si lo hubiere este quizás sería uno. La decisión llegó como un salvavidas de plomo para el gobierno, luego de la asistencia del FMI que evitó que el trote financiero se convirtiera en corrida bancaria.

El máximo tribunal vino a evitar el desastre electoral de septiembre en la Provincia de Buenos Aires y a ratificar que el rumbo político económico será el del libre mercado, aunque en los hechos sea capitalismo de amigos; y así descartar un posible retorno del chavismo criollo.

La sociedad y los partidarios de Cristina fueron preparados a fuego lento para la decisión judicial. Ella hasta ahora se mostró exultante en un momento de fortaleza política y sus seguidores con la moral alta. El PJ tiene la posibilidad de organizarse sin el estorbo que la ex mandataria significaba mientras el gobierno no tiene buenas noticias en lo inmediato.

La pena de 6 años e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos parece una palmada en comparación con el daño realizado por Cristina Fernández a toda la nación en distintos aspectos.

Esto es, los millones de dólares en cuestión, parecen un vuelto frente al latrocinio efectuado durante tantos años, el robo a las generaciones futuras por inversiones no concretadas, el desaprovechamiento de un período de bonanza único e histórico, el cercenamiento de libertades individuales en pos de mantener en pie dicha maquinaria delictiva y en especial el “come coco” realizado a un número no menor de argentinos que hasta hoy piensan que aquel proyecto bolivariano criollo podía ser algo beneficioso para el país.

La frustrada candidatura de Ariel Lijo indica que el pacto de impunidad no pudo consumarse, los argumentos del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en favor de Cristina tampoco surtieron efecto, y mucho menos cuando Milei dijo que ella es “la mujer más importante de la historia argentina en política”.

La sentencia no reviste un carácter tranquilizador para otros ex presidentes, dado que la CSJN consagró el principio de la “autoría por omisión impropia”, esto quiere decir que Cristina Kirchner no fue condenada en la Causa Vialidad por actos propios, sino por no impedir fraudes ajenos desde su rol de “garante institucional”. ¿Prepararon el camino para $Libra? Todo indica que sí.

La ex mandataria accedió al beneficio del arresto domiciliario y con ello la épica de la “Santa Cristina”. La figura que venía en caída libre, remontó vuelo, su gente se movilizó, tomó cuenta de las adyacencias de su departamento y comenzó el show del balcón que tuvo bailando al gobierno y la prensa oficialista. De esa forma comenzó la campaña del peronismo, ya que Cristina Kirchner dijo que "el modelo de Milei se cae" y arengó a la militancia a "Vamos a volver con más fuerza y unidad”.

Luego vino la multitudinaria marcha en apoyo a la ex mandataria llenó la Plaza de Mayo. La estocada final fue la convocatoria a Parque Lezama, lugar emblemático para la gente de Milei, que en el último sus acólitos no lograron completar mínimamente. En efecto, su sustitución por Parque Mitre, con supuestos problemas de militancia rentada incluidos, demuestran que Javier ya no convoca.



Adoctrinamiento y la crisis del Garraham.

Este gobierno resulta a diario ser una copia infantil del kirchnerismo, algo que también podemos verlo en el adoctrinamiento de menores. Lo ocurrido con la señal “Paka Paka”, donde se sustituyó un contenido por otro acorde a la ideología del gobierno, fue la prueba más evidente de lo dicho. Sin embargo, acólitos como Daniel Parisini, más conocido como Gordo Daun afirmó “Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento. Porque nuestras ideologías no son equivalentes. Enseñar socialismo no es equivalente a enseñar liberalismo porque enseñar una no da lo mismo que enseñar la otra. Una defiende la realidad, y la otra una fantasía”. Desafortunadamente dadie le dijo a ese personaje ignorante que con evidentes traumas de niñez que el adoctrinamiento es una cuestión de método, no de ideología.

Durante estas semanas también nos ha tocado vivir la crisis en el Hospital Garraham, donde la mentira, la insensibilidad y falta de gestión del oficialismo fueron protagonistas. Esto ocurrió al tiempo que se desató una gran protesta de personas con discapacidad y que Alejandro Fantino anunció una ciclo de charlas públicas junto a Milei. Si este timing parecía poco, la Oficina Anticorrupción concluyó que nuestro presiduende no cometió un delito al promocionar la criptomoneda Libra, por lo que era de esperar que Javi dijera “Sin ningún tipo de de duda, somos el mejor gobierno de la historia”. Por lo demás celebró el Día del padre posteando imágenes junto a sus perros invisibles ignorando desde siempre que tiene un papá.

Poca representatividad

La mentalidad infantil, ha llevado a Javier Milei a enfrentar a Lali Espósito y lograr que un estadio repleto de chicas adolescentes lo trataran de bobo. Luego confrontó a Ricardo Darín por el precio de una docena de empanas, y volvió a quedar como un pavote. Finalmente tocó fondo arremetiendo contra un niño autista de 12 años con motivos por los reclamos en el área de discapacidad. Llegar a Presidente puede que no solo no borre un pasado de bullying, también podría lograr que todo el mundo descubra las razones de los maltratos del pasado. El problema ahora es de aquellos que fingiendo demencia ven a un líder en ese pobre personaje.

En materia electoral Milei perdió otra vez, la última vez en Misiones, sin embargo el dato relevante volvió a ser el 50% de asistencia. Hay que tomar dimensión que lo de CABA ya no fue un caso aislado, siendo algo que ocurre cuando el clima social es complicado. Quienes vayan a competir en las próximas eleciones, debemos tener claro que a Javier Milei solo lo vencerá el futuro, nunca el pasado, pues tanto el kirchnerismo como la LLA son fuerzas marginales como lo hemos visto recientemente frente a semejante abstención. A pesar de lo dicho, los comicios de Septiembre en la Provincia de Buenos Aires, aún con Cristina detenida, se preparan para ser la primera gran derrota del Presiniño.

Ahora que llegó hasta aquí, lo invito a leer nuevamente la consigna inicial.