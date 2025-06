La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano volvió a arremeter contra las diputadas de La Libertad Avanza (LLA) luego de su intervención en la Cámara de Diputados, cuando llamó “loca” y “gato” a una de ellas. “Se han perdido todo tipo de estribos con estas chicas”, dijo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Florencia Carignano es diputada nacional de Unión por la Patria. Ejerció como directora nacional de Migraciones entre 2019 y 2023. También fue Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación Argentina entre 2014 y 2015.

Alejandro Gomel: Terminó siendo, voluntaria o involuntariamente, una de las protagonistas de la sesión de este miércoles. Porque en un momento tomó el micrófono, celebró que el diputado Milman “haya dejado los fármacos” y llamó “gato” a una de las legisladoras. ¿Qué dijo Milman después de todo esto?

Estaba con otra diputada, se nos para enfrente, nos empieza a mirar fijo, y no nos dejó pasar. “¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Me querés mandar a matar?”, le dije yo. Y nos mira desafiante. Tiene todo ese tipo de actitudes mafiosas permanentemente hacia varias de nosotras. En ese momento, la verdad es que yo no pensaba tomar la palabra. Pero como hizo alusión a mi nombre y dijo que iba a denunciarnos o que iba a tomar acciones de algún tipo —espero que sean legales y no como las que trató de hacer con Cristina Fernández de Kirchner—, tomé la palabra.

Le dije al diputado que puede estar muy ofendido con lo que yo puedo pensar, porque la verdad que yo pienso en base a una causa judicial que leí, donde hay una pista que se llama “la pista Milman”, donde sus exsecretarias, una vez que les dejó de pagar, fueron a la Justicia y declararon que habían sido llevadas a la fundación de Patricia Bullrich. Dijeron que un perito, que hoy es el director de sistemas del Ministerio de Seguridad, les borró todo el teléfono. Y que después, él escribió un proyecto de ley donde dice ‘Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo no hay país’, pidió custodia por si le pasaba algo y unos días antes dijo, con testigos también: “Cuando la maten, voy a estar en la costa”. Él tiene que dar las explicaciones de por qué se lo considera un posible autor intelectual del magnicidio que se trató de hacer con Cristina. Entonces, a mí que no me corra, ni él ni Lemoine ni ninguno de los libertarios filmándome. Porque te filman permanentemente desde su banca con un teléfono, y te hacen señas como diciendo ‘te estoy filmando y te voy a poner en las redes’.

A mí no me dan miedo, ni él ni Lilia Lemoine, ni la otra, (Juliana) Santillán, ni la (Nadia) Márquez, ni ninguna de todas ellas, que no sabemos de dónde salieron. Aparecieron de un día para otro en listas. Pero que sí sabemos que están todo el día hablando estupideces en los medios. La Lemoine había dicho minutos antes: ‘Bueno, si no te gusta, al médico del Garrahan, dedicate a otra cosa.’ Es gente que está formada durante años, y son los mejores del país, y salvan vidas, cuando ella es una cosplayer y se muestra semidesnuda en las redes. La otra va y se muestra en hoteles cinco estrellas con tipos, y está todo el día sacándose fotos como si fuese una modelo en vez de una diputada de la Nación y se pone upa del que era jefe de bloque de ella, con una actitud indecorosa para una diputada nacional. La verdad es que se han perdido todo tipo de estribos con estas chicas. No me molesta que ejerzan otra actividad o que lleguen a las listas por la actividad que ejercen. Lo que sí me molesta es que, en ese ejercer esa actividad, no tengan tiempo para informarse lo que significa ser médico del Garrahan, o cuánto cuesta la canasta básica. No se vive con 360 mil pesos en la Argentina.

AG: Cuando te tratan de interrumpir, ¿a quién le decís “loca” y “gato"?

La verdad es que si decís “loca” o “gato”, saltan todas. Porque como son todas locas y gato, es como cuando a los gorilas les tirás una banana: todas lo quieren agarrar. Se hacen cargo todas. Márquez dijo: “No voy a permitir que le digan gato a Lilia Lemoine.” Bueno, Márquez dice que es para Lilia, que es gato. Si lo dice Márquez, que es su compañera, yo no la voy a contradecir. Lo dijo Márquez. Si ella dice que Lilia Lemoine es un gato, no la voy a contradecir. No está en mí contradecirla.

Las diputadas Juliana Santillán y Lilia Lemoine

Elizabeth Peger: Había algo de esto en algún dicho de Elisa Carrió, ¿no?

Sí, fue muy certera en eso. No coincido en nada, pero cuando tiene razón, tiene razón. Antes los gatos eran secretarias, como las de Milman. Después las van poniendo en las listas, porque las listas de La Libertad Avanza fueron conformadas con este tipo de gente. Y después pasa lo que pasa: que ponés este tipo de gente en las listas y no quieren tratar el tema Garrahan, piensan que los médicos del Garrahan se tienen que dedicar a otra cosa, porque si no les gusta lo que les pagan, que se dediquen a otra cosa, no quieren votar a favor de la moratoria jubilatoria, no quieren aumento de jubilaciones y quieren sacarles las pensiones por discapacidad a los discapacitados. Esa es la consecuencia de poner estas chicas en la lista.

EP: Sos una legisladora que no tiene un perfil confrontativo. Entiendo que lo que te pasó el otro día en la sesión fue la gota que rebalsó el vaso ¿no?

Más o menos. Yo suelo ser bastante picante en mis intervenciones.

EP: Pero fuiste a fondo…

Yo soy tranquila en mis intervenciones, pero lo que pasó fue indignante. Estuve soportando durante 40 minutos a Liila que me hacía señas, me decía que tenga miedo porque me estaba filmando. Después, estás hablando y te interrumpen, y tenés un gaterío que te grita, que te grita, que te grita. Encima esa misma gente es la que hace que no haya quórum y que no quiere votar las jubilaciones. Entonces, llega un momento en que te cansás y decidís tratarlos de la misma manera que ellos nos tratan a todos nosotros todos los días, con las mismas herramientas.

EP: En el bloque libertario, si no pasa esto que nos estás contando ahora, a veces aparecen las piñas, como entre Zago y Almirón.

Es un bloque de gente que está rota psicológicamente. Hay otros acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Está Lilia, que era cosplayer, que no sé bien qué significa, pero sé que estaba semidesnuda en las redes. Está la otra que anda por los hoteles de cinco estrellas.

EP: ¿Quién es la que anda por los hoteles?

Santillán. Ella se saca fotos diciendo: "Qué suerte, volví al Hotel Faena”. Es su lugar habitual de estar. Yo no conozco el Faena, pero no me parece una actitud muy decorosa que una diputada de la Nación, en el contexto económico en el que está pasando la Argentina, vaya a hoteles cinco estrellas y se saque fotos y promocione su actividad a través de las redes.

EP: Y miente con que es abogada. Nos lo contó ayer Yamil Santoro, que no es de Unión por la Patria

Ni me cuentes, porque me indigno más todavía. Esa gente es la gente con la que quieren llenar el Congreso. Porque Santiago Caputo dijo que la van a llenar de gente aún peor. ¿Para qué? Para que no pueda existir el debate, para que no se pueda debatir la jubilación, el aumento, el financiamiento educativo, para que el Congreso quede inactivo y no le puedan poner un parate a Milei. Porque de eso se trata: de que gobierne como un monarca y que el Congreso no pueda ponerle un parate. Ponen a esta gente que hace este tipo de comportamiento, entonces vos tenés anulado todo tipo de debate. ¿Qué vas a discutir con una cosplayer?

EP: No solamente pasa que los ponen a discutir en el Congreso, los ponen a discutir como referentes de comunicación del Gobierno.

Ahí es donde pasan los papelones que pasan en la televisión. Santillán habló estupideces y hasta Redrado tuvo que negarle los números que decía. A los periodistas les da vergüenza, porque cada vez que van dicen que se puede vivir con la canasta básica de 360.000 pesos, y pone voz de locutora. ¿Dónde vas a vivir vos con 360.000 pesos? Explicame. Ni vos ni nadie. Es indigno. Ahí es donde te agarra la bronca. Como diría Lilita, no estoy en contra de que hayan llegado a las listas por haber ofrecido favores sexuales. Yo no estoy en contra de todo eso. Si vos sos una mina estudiosa, que cuando llegaste podés estudiar y sos empática con la realidad, pero no pasa nada de todo eso. Dicen estupideces, votan estupideces, interrumpen, viven gritando y arman todo un circo que es imposible discutir alguna idea con ellos.

Claudio Mardones: Su testimonio muestra que el clima dentro del recinto no solamente está muy enrarecido, sino muy tirante. Cuando comenzó su exposición en el recinto le hablaba a Milman. El diputado tenía una serie de cuestiones en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento vinculadas a investigarlo por un incidente cuando fue detenido en un auto a alta velocidad, vinculado a una empresa proveedora del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasó con esos expedientes abiertos dentro de la Cámara de Diputados?

Nada. Como pasa cuando ellos quieren interrumpir algo. Cuando Menem quiere que algo no funcione, no funciona. La Comisión $Libra no funciona, en la Comisión de Salud no se puede tratar lo del Garrahan, no funciona la Comisión de Educación para tratar la Ley de Financiamiento Educativo. No pasa nada, como pasa en la Justicia, porque la mayoría de los jueces responden a Mauricio Macri. Entonces es muy difícil hacer algo con este tipo de gente, que muy está sucia como Milman. No pasa nada porque se encubren entre ellos. Entonces, que ahora él me quiera hacer una denuncia, cuando él está siendo investigado en una causa por un posible atentado, me da risa. Tengo libertad de expresión en la Cámara y puedo decir lo que quiero. Para eso están los diputados.

El que tiene que dar explicaciones en la justicia es él, y no las está dando. La causa está frenada porque Ritondo, su jefe de bloque puso a Capuchetti. Entonces tenemos una causa frenada con un diputado acusado de un montón de cosas, donde no se investiga absolutamente nada, pero él impunemente sigue amenazándome a mí y a otros diputados. Se ve que ha dejado los fármacos un poco, por lo menos, que lo tenían dopado y sin actividad alguna, porque no presentaba un proyecto y no iba a una comisión, no hacía nada. Ahora, como tiene que reelegir, habla, habla y dice estupideces. “Le vamos a ganar a Cristina el 5 de octubre”, dijo. ¡El 5 de octubre no hay elecciones! ¿Qué dice, señor? Han logrado arruinar uno de los poderes de la democracia, pero a propósito.

Gerardo Milman es diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires

CM: El caso $Libra quedó postergado para una nueva reunión de la Comisión Investigadora. ¿Se va a destrabar? Se van a volver a encontrar 14 a 14: un grupo a favor de Gabriel Bornoroni, al frente de la comisión; otro grupo, en el que está nuestro bloque, a favor de Sabrina Silva.

Tuvimos que asumir eso, porque no se podía seguir avanzando en el tratamiento de las jubilaciones y en la ley de discapacidad. Estábamos trabados en eso, y la verdad es que nosotros queríamos sacar la media sanción para aumentar las jubilaciones, aumentar el bono, y que la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, Córdoba y otras más puedan recibir dinero del Estado Nacional. Porque, si no, se empantanaba la sesión también. Entonces, tuvimos que correrlo para el final y volver a confiar en que nos vamos a reunir y vamos a lograr un consenso. Porque si no, se caía la sesión. Esa es la verdad. Preferimos tratar los temas de la gente, urgentes, y seguir intentando por otro medio conseguir que la Comisión $Libra funcione.

CM: Al menos hasta ahora, ¿el estancamiento sigue igual? ¿O cree que hay otra negociación para destrabar ese empate?

Sigue igual. Vamos a ver si ahora, se destraba en la próxima reunión. Pero también se cayó el quórum cuando tuvimos que tratar el tema del Garrahan y emergencia educativa.

AG: Usted trabajó mucho en el tema migratorio. ¿Qué opina sobre las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional en política migratoria?

Humo. Es hacer algo para que nada cambie. Se repiten y se repiten artículos de la ley anterior. Dicen que van a endurecer las políticas para el ingreso a la República Argentina porque no van a poder ingresar personas con antecedentes penales. Les quiero decir que no seamos tan ingenuos. ¿Ustedes se piensan que cuando viene un americano y apoya su pasaporte en los escáneres migratorios argentinos, nosotros tenemos acceso a la base migratoria americana? ¿Ustedes se piensan que la Unión Europea nos abre y podemos corroborar y saber el historial de todos los europeos y los americanos? No. Imposible. No mientan. No vendan cosas que son imposibles, que no suceden en el mundo. No vas a poder corroborar nunca si un nigeriano o un noruego tiene antecedentes penales, porque no te comparten la información. Entonces, todo lo que está escrito ahí, que son ideas de Patricia Bullrich, son muy lindas, pero son inaplicables.

