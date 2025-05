El diputado del PRO Gerardo Milman explicó los motivos que lo llevaron a hacer una declaración espontánea en la causa que investiga el atentado contra la ex vice presidenta Cristina Kirchner y denunció que se cometieron un “sinnúmero de errores" en la investigación. “Hay responsables políticos de los actores que cometieron, entre comillas, todos esos errores”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gerardo Milman es diputado nacional del PRO, electo en 2021, y había sido electo también antes, en 2009 a 2013. Vicepresidente del bloque PRO en la Cámara Baja. Comenzó en la política en la Unión Cívica Radical, luego fue parte del GEN, el partido de Margarita Stolbizer. Fue secretario de Seguridad Interior de la Nación entre 2016 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en representación de la oposición.

Alejandro Gomel (AG): Usted se presentó espontáneamente en la Justicia en la causa que investiga el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ¿Qué pasó con eso?

Bueno, efectivamente ayer hice una declaración espontánea, casi dos años y medio después de que ocurrieran los hechos, porque si bien hay un juicio oral que se lleva adelante, que esperamos que antes de fin de año se produzca la sentencia sobre los autores materiales, quedó un legajo en el juzgado de instrucción que lleva adelante la doctora Capuchetti y el doctor Rívolo, en representación del Ministerio Público Fiscal, que investiga si hubo autores intelectuales de esa situación.

Y hay una de esas investigaciones que pesa sobre mi persona desde hace dos años y medio. Se llevaron adelante un sinnúmero de pruebas sin encontrar absolutamente nada. Y entonces me pareció oportuno ir a hacer una declaración espontánea, aclarar los motivos por los cuales creo que he sido introducido en esta causa, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los hechos en aquel momento.

Y finalmente, si la Justicia o la querella creen que hubo autores intelectuales, mostrarles un análisis de los hechos ocurridos, que constan en el expediente, respecto de que si existe una creencia sobre eso a dónde habría que ir a investigar.

AG: Claro. ¿Y a dónde debería investigarse según su análisis?

Bueno, hay evidencias en la causa. Por ejemplo: el 1° de septiembre de 2022, el día que ocurrió el atentado, a las 21:15 aproximadamente, cerca de la medianoche el presidente Alberto Fernández hizo una cadena nacional decretando feriado para el día siguiente.

Pero al mismo tiempo dijo que los responsables de lo que había ocurrido eran los que habían instalado el discurso del odio: determinados partidos políticos, medios de comunicación y un sector de la Justicia. ¿Cuántas veces creen ustedes que fue convocado a prestar declaración el señor Fernández en esta causa, que tres horas después sabía quiénes eran los responsables? Nunca.

Uno de los abogados de la señora Cristina Elizabeth Fernández, el doctor Gregorio Dalbón, hizo un tuit el día 9 de septiembre que decía lo siguiente: "Solo confío en el comisario general Diego Carbone” que es el jefe de la custodia histórica de la señora Fernández. Y sigue: “cuando @CFKArgentina lo disponga, llegaremos a juicio a los autores materiales, intelectuales, cómplices y demás." Y, a renglón seguido, dice: "Mi olfato me dice que esto fue fuego propio."

A las dos horas borró el tuit. Al día siguiente hizo declaraciones diciendo que no buscaran cosas extrañas, que el atentado vino de la vereda de enfrente, que él se refería al borrado del celular de Sabag Montiel. Yo creo que entre el primer posteo de Gregorio Dalbón y el segundo no hay ninguna correlación. Pero supongamos, le doy la derecha a Dalbón, que estaba vinculado a eso y él sabía quién borró el celular de Sabag Montiel ¿cuántas veces fue convocado por el juzgado o la fiscalía? Nunca. Nunca.

Le doy un dato más porque es muy fuerte. Un testigo en la causa del juicio oral, el militante de La Cámpora, el señor Elgueta, declaró en testimonial en el juicio oral, bajo obligación de decir verdad, que él fue el que filmó el video que todos vimos en los canales de televisión, donde Sabag Montiel le pone la pistola en la sien a Cristina Elizabeth Fernández.

Y dijo que la custodia de la señora vicepresidenta entonces lo hizo ingresar al edificio donde estaba su departamento por la puerta de servicio, y adentro un señor de traje oscuro y pelo gris le ordenó borrar el video. O sea, la custodia de Cristina Elizabeth Fernández quería que se borrara la principal prueba que había contra Fernando Sabag Montiel.

Elizabeth Peger (EP): Ahora, diputado, esto que usted dice, respecto por ejemplo del tuit de uno de los abogados de Cristina y demás, ¿es lo que generó ayer tanto ruido acerca de que usted se iba a presentar en una declaración espontánea para hacer una denuncia de autoatentado?

Si por autoatentado llamamos a alguien que se pone una pistola en la sien e intenta asesinarse, eso no ocurrió. Vimos las imágenes: quien le puso la pistola en la sien fue Sabag Montiel. Digamos, depende de lo que llamemos autoatentado.

No hay una figura, no hay una figura penal que se llame autoatentado. Digamos, no existe en el Código Penal esa figura. Uno no puede hacer una denuncia sobre un delito inexistente.

EP: Y puntualmente, digo, ¿cuál fue el sentido de su denuncia de ayer?

Yo no hice una denuncia, hice una declaración espontánea donde mostré, donde aseveré mi inocencia, pedí mi sobreseimiento en la causa, presenté los motivos por los cuales sabía que había sido incluido en la causa, las circunstancias falsas por las cuales yo denuncié por falso testimonio al señor Jorge Abello, que fue quien dijo: "Cuando la maten, voy a estar camino a la costa." Esa frase que me adjudica a mí, que no dije.

Pero además de que no la dije, porque está corroborado en la causa, porque el cuñado, sentado en la misma mesa que él, fue citado a declarar y dijo que no la escuchó. Un diputado del Frente de Todos, el diputado Leito, de la provincia de Tucumán, en la mesa al lado, fue citado a declarar y dijo que no lo escuchó.

Las dos personas que estaban conmigo dijeron: “Lo escuchamos y no se habló de nada que tuviera que ver con la señora vicepresidenta de la Nación”.

Se acreditó en la causa un mensaje recibido por el empleador del señor Abello, el diputado nacional Marcos Cleri diciendo que tenía ese mensaje donde le contaba esto: "Ayer, cuando salí de tu despacho, lo escuché a Milman decir esta frase." Y entonces lo relacionaba con el atentado.

La reunión fue el 30 de agosto. Se supone que ese mensaje lo envió el 31. El atentado ocurrió el primero. O sea que el 31 el señor Abello sabía lo que iba a ocurrir el primero. Fantástico. No solo eso, sino que, como yo lo denuncié por falso testimonio, cayó en otro juzgado que entonces lo tenía subrogado el doctor Ercolini. Le secuestraron el teléfono, se abrió el teléfono y el mensaje no está. Está siendo imputado y ha sido pedida la declaración indagatoria por el fiscal Taiano por falso testimonio del señor Abello.

AG: Ahora, para entender entonces la declaración... usted dice “la declaración espontánea a partir de un análisis”. ¿Usted cree que el presunto autor intelectual hay que buscarlo en la interna peronista, en la interna del partido que gobernaba en ese momento la Argentina?

Yo no sé si hubo autor intelectual. No estoy a cargo de la investigación. Pero, como yo me autoimputé, pedí que me investiguen y me presenté solo en la causa en su momento, tuve acceso al expediente. Y, junto con mis letrados, pude leer el expediente y darme cuenta que hubo un sinnúmero de hechos, entre comillas, errores, si usted quiere, que para mí no son errores, pero bueno, lo debería decidir la Justicia. Donde, si uno cree que hay autores intelectuales, los tiene que buscar en las propias entrañas del poder de aquel entonces.

EP: ¿Y quiénes eran esas entrañas del poder?

Bueno, pueden haber sido distintos actores. Eso es parte de la investigación que tiene que llevar adelante la Justicia. Hay responsables políticos de los actores que cometieron, entre comillas, todos esos errores.

AG: Pero la interna en ese momento era entre el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué? ¿Llegamos al presidente Alberto Fernández, el presidente de ese momento?

Es una investigación que tiene que llevar adelante la Justicia. Yo no soy el investigador. Yo lo que digo es: hay hechos. Y no sé si nos da el tiempo en la radio, porque yo estuve cinco horas ayer declarando, porque... sin preguntas, porque en la declaración espontánea no se pueden hacer preguntas.

O sea que cinco horas hablando solo, describiendo hechos conocidos en la causa y que no se han llevado adelante medidas. Entonces, le pedí al fiscal, a la jueza, que buscaran por ese lado, si había una tentativa de la querella de buscar autores intelectuales.

Porque además, digo, yo no la dije esa frase, pero si alguien la dijera: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”, digamos, eso puede servirle para el autor material, que puede usarlo como coartada, diciendo “yo no estaba ahí, estaba a 400 km”. El autor material esté a 400, 1000, 10.000 o en Marte, sigue siendo el autor material. La distancia no lo separa del hecho.

De hecho, por ejemplo, en la causa AMIA, la Justicia argentina sindica autores intelectuales a diversos funcionarios del régimen de los Ayatolá y estaban en Teherán. La distancia no los zafa de nada. Quien haya querido usar esa frase para tomarse un auto e irse 400 km...

Pero además súmele a eso: el 1° de septiembre a las 21:15, cuando ocurrió el atentado, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. La costa más cercana que tenía era la del Río de la Plata.

EP: Y ¿qué pasó con la apertura de su teléfono celular, porque estaba pedida creo que casi desde el inicio de la causa. ¿Se abrió su celular? ¿Qué pasó con eso?

Bueno, recién en agosto del 2023 fue resuelto por la Cámara Federal que mi teléfono celular tenía que ser secuestrado. Se hizo un exhorto a la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados en ese entonces lo derivó a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, por unanimidad, resolvió desaforarme en el tema del celular. Bajó al pleno y el pleno, por unanimidad, con mi voto a favor, votamos a favor de desaforarme para que se me secuestrara el celular, para ahorrarle el tiempo a la Justicia.

Y al día siguiente le di a mi abogado el celular, que lo presentó en la Justicia. La Justicia no lo pudo abrir porque nunca me pidieron la clave. Una obligación de la Justicia es abrir el teléfono. La Justicia es la que tiene la obligación de abrir el teléfono.

En dos años y medio no se me pidió. Mi abogado no la conocía. Hoy, la verdad es que hay tecnología en Argentina para abrir los teléfonos. Es una valija que se llama UFED, con tecnología israelí, Cellebrite, que permite abrir los teléfonos. Pero bueno, no sé, no funcionó.

Así que ayer di mi clave para que lo abran. Porque yo había leído en algunos diarios que la señora jueza, había pedido colaboración a Homeland Security, que es el homólogo del Ministerio de Seguridad en los Estados Unidos, para abrir el teléfono. Entonces, para que no incurriéramos en gasto en cuestiones absolutamente torpes, le di la clave ayer, en mi declaración testimonial, para que abrieran el teléfono.

Claudio Mardones (CM): Usted fue electo en 2021 y tiene mandato hasta 2025. Le quedan seis, siete meses de mandato. ¿Sigue hablando con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich?

Todos los días

CM: Y, ¿está analizando volver a ser candidato, teniendo en cuenta que termina su mandato este año?

No es una decisión que tome yo, digamos.

CM: ¿No tiene ganas?

La verdad es que no. No es un problema de ganas. A mí no me ha ido bien, desde el punto de vista económico si usted quiere, siendo funcionario. Tengo muchas oportunidades de hacer... Yo he estudiado muchas cosas en mi vida, soy licenciado en seguridad, tengo muchas oportunidades laborales en el mundo privado. Así que no, no es eso. Me apasiona la política, por supuesto. Me apasiona trabajar por el bien común.

CM: ¿Pero piensa retirarse de la política?

No. Cuando uno es un apasionado no se retira de ninguna manera. Aún tomando otras acciones. No toda la vida fui diputado y hace muchos años que hago política, así que no hay que tener un cargo electivo para poder hacer política. Eso no es así.

Hay muchos militantes y dirigentes políticos que hacen política sin tener un cargo electivo. Así que puede ser eso o puede ser lo que mi grupo de pertenencia resuelva. Si soy útil en algún lugar, digamos, no tengo una expectativa personal al respecto.

