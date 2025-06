Danann le dijo “Paola Argento” a Lemoine y ella le respondió con shampoo y reproches: “Le haces la segunda a los kukas”

Un cruce de mensajes en la red social X entre la diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, y el youtuber libertario Emmanuel Danann, generó controversia este miércoles.

El episodio, que expuso tensiones entre ambos, quienes fueron pareja en el pasado, comenzó con un tuit de Danann en el que criticó a figuras de La Libertad Avanza, incluída Lemoine, a quien comparó con el personaje de ficción Paola Argento, de la serie Casados con hijos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Danann publicó un mensaje en X dirigido a Lemoine y a la también diputada Juliana Santillán, ambas de La Libertad Avanza. En el tuit, Danann escribió: "Háganle un favor al gobierno y CIERREN EL ORTO; vos, Paola Argento y toda la murga de impresentables que se colaron en el honorable Congreso de la Nación".

Lilia Lemoine criticó a los residentes del Garrahan: "Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso"

La mención a "Paola Argento" aludió a Lemoine, en referencia al personaje interpretado por Luisana Lopilato en la sitcom argentina, en referencia a una supuesta falta de inteligencia.

Horas después, Lemoine respondió en la misma plataforma: "No. Lavate el pelo. Das mal aspecto. Posta. No te quedó nadie que te quiera después que me fui? Estás intentando dañar al gobierno que va a impedir que vuelva la izquierda... bancá al 27 al menos, man. Le estás haciendo la segunda a los kukas en el Congreso. No podés ser tan pelotudo! Me da vergüenza ajena después de todo lo que te banqué!".

En su mensaje, Lemoine hizo alusión a su pasada relación con Danann y lo acusó de intentar perjudicar al gobierno de Javier Milei, al tiempo que mencionó su apoyo previo al youtuber.

Referente del PRO apuntó contra Juez y hubo respuesta

Quién es Danann

Emmanuel Danann, cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga, es un influencer y youtuber conocido por sus posturas libertarias extremas y su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores. En sus inicios fue un férreo militante de Javier Milei, sin embargo, al poco tiempo de asumido el gobierno libertario, pasó a las filas opositoras, junto a otros influencers como El Presto, quienes hoy critican la falta de “purismo” dentro del Gobierno.

La relación entre ambos terminó hace años, pero el reciente cruce en X evidencia tensiones persistentes. En 2020, Lemoine, entonces pareja de Danann, llegó a ser cantante en la banda de rock liderada por el youtuber.

Fuentes del entorno libertario señalaron que Lemoine no habría superado la ruptura, mientras que Danann siguió adelante, actualmente en pareja con una política puertorriqueña y enfocado en giras internacionales.

"Dopado", "gato" y "loca": graves insultos y acusaciones de una diputada kirchnerista en la sesión

Danann estuvo en el centro de controversias legales en los últimos años. En marzo de 2024, fue condenado por discriminación tras publicar en X un comentario ofensivo contra una mujer transgénero, a quien ridiculizó en el Día Internacional de la Visibilidad Trans. La justicia porteña le impuso una multa y le prohibió mencionar a la denunciante en cualquier plataforma pública.

Un mes después, en abril de 2024, Danann recibió otra condena por hostigamiento sistemático en redes sociales contra la periodista Marina Abiuso, entonces editora de género en un canal de noticias. Por este caso, se le ordenó realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar en un taller de formación contra la violencia de género, además de prohibirle contactar o mencionar a Abiuso por cualquier medio.

NG/fl