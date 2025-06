Referente del PRO apuntó contra Juez y hubo respuesta

Un fuerte cruce político se vivió en la red social twitter y tuvo como protagonistas a dos concejales capitalinos. Por un lado Soher El Sukaria, dirigente del PRO en Córdoba, y a Martín Juez, por el otro, de alguna manera en representación de su padre.

El debate surgió por una frase pronunciada por el senador Luis Juez respecto al expresidente Mauricio Macri, quien en diálogo con Infobae aseguró que “Macri escribió un libro que dice Primer Tiempo y se quedó en el vestuario”, una frase en la que el líder del Frente Cívico intentaba definir cuál es la situación actual de Macri tras la derrota en las últimas elecciones legislativas llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No es la primera vez que Juez apunta contra el líder del PRO con quien ya no oculta las fuertes diferencias que los separan. Fue Soher el Sukaria quien recogió el guante y salió a defender a Macri. “Siguiendo la analogía del fútbol… vos, @ljuez vivís en el vestuario: pero cambiándote de camiseta”, disparó.

El cruce tuitero no quedó allí. Martín Juez, concejal e hijo de senador, salió al cruce en defensa de su padre y sin tapujos continuó con la rencilla virtual: “Siguiendo la analogía del futbol… ¡vos Soher sos representante! Porque tenés a todos tus jugadores en un equipo distinto, algunos con Milei, otros con Llaryora, otros en el Concejo y otros con Passerini, pero ojo vos nunca jugaste porque no te dio, ni te da, ni te va a dar…”.

La sorpresa que le dio Julián Álvarez a dos niños cordobeses

La diatriba la cerró la propia dirigente amarilla quien cerró el debate con otro duro tuit: “Me da bastante y no trafico apellido, los que hacen escuela en tener jugadores prestados ¡son ustedes Martín! Hay más suyos en el gobierno provincial y municipal que de ninguno. Revisa archivo, anímate”, cerró Soher.

Antecedentes

No es la primera vez que se produce una discusión con los mismos protagonistas: Tras las tensiones de Macri con LLA en torno a las elecciones porteñas, Juez pronunció una frase que causó revuelo: “Tengo una buena relación con Macri, pero esta actitud no me gustó. Yo se lo dije el otro día: ‘Parecés la gorda Carrió con calzoncillos’", lanzó Juez en entrevista en el programa Forum, emitido por la televisión de Carlos Paz.

De inmediato Soher El Sukaria, tomó el comentario y le apuntó al senador en las redes sociales: "¿Y a quién te parecerías vos, Luis? ¿Borocotó con tonada? ¡Quizás!"

En esta ocasión también Martín Juez saltó en defensa de su padre mostrando un artículo que mostraba que El Sukaria comenzaba su trabajo como auditora de la Defensoría del Público, dependiente del gobierno de Javier Milei.