La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, apuntó contra la esposa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de que la conductora se quebrara en vivo durante su programa televisivo como consecuencia de un cruce al aire entre su esposo y una panelista.

"Hola Belén, vos hablás de lado B de la política? Tu marido contrató de jefe de campaña al operador más sucio de la política, Gutierrez Rubí, que trabajó para Cristina y Massa (la campaña del miedo y más sucia contra Javier Milei)", lanzó la legisladora a través de su cuenta oficial de X citando el video de Ludueña llorando frente a la cámara.

"¡Vos de este lado no durás ni 45 minutos! Es más, el fangote de guita que reciben periodistas para NO hablar de las fotop.... ¿de dónde sale? Sos cómplice", remató Lemoine.

Cómo fue el tenso momento que vivió María Belén Ludueña al aire

La publicación de la legisladora libertaria se produjo luego del tenso momento que se vivió al aire de Mujeres Argentinas, el ciclo conducido por María Belén Ludueña en El Trece, donde la panelista Amalia Díaz Guiñazú cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el funcionamiento de las cámaras de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

"Quiero pedir disculpas, pasó algo recién al aire... Es difícil para mí a veces, este es el lado B de la política del que tanto hablan", expresó la conductora entre lágrimas. En aquel momento Ludueña debía realizar un PNT para una marca, pero no pudo continuar dada la angustia que le generó la situación.

La esposa del jefe de Gobierno porteño también confesó que está buscando un hijo y eso la tiene mal. "Yo en lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque estoy buscando convertirme en mamá, eso dificulta un montón las cosas. Le pido disculpas a mi productora porque no estaba planificado esto, les pido disculpas a las autoridades del canal, pero no lo puedo frenar, soy una persona profesional, quiero terminar mi programa".

"Hace muchos años que peleo por estar en este lugar, me costó mucho llegar, a veces suceden cosas al aire donde uno no puede dejar de lado la persona y lo profesional que es", concluyó y aclaró que quiere y respeta a su equipo, incluyendo a Díaz Guiñazú.

El cruce entre Jorge Macri y Amalia Díaz Guiñazú en el programa de Belén Ludueña

La panelista cruzó al aire al jefe de Gobierno porteño por el funcionamiento de las cámaras de seguridad en la Ciudad, cortándolo en seco y reclamándole que en la zona donde ella vive no tiene dispositivos que funcionen correctamente e, incluso, llegó a decir que "la mitad de las cámaras en el territorio no sirven".

"Tenés información muy mala. Te invito a que vayas al Centro de Monitoreo", respondió el funcionario ante las acusaciones de la panelista, quien le respondió que "ella fue a buscar cámaras y no hay ninguna".

María Belén Ludueña se quebró al aire luego del cruce de una panelista con Jorge Macri

Lejos de quedarse callado, Macri añadió: "A vos te gusta hacer lío y todo bien. Lo que te digo es: es falso que 50% de las cámaras no funcionan, te invito y, es más, podés venir con un fiscal, que nos piden los requerimientos todo el tiempo. El funcionamiento está por arriba de 93%, lo habitual en cualquier lado, porque siempre hay una cámara que renovar".

"Toda la información se graba, se guarda, hay miles de requerimientos mensuales que nos hace la Justicia, un montón de delitos que se esclarecen. No pongo en duda que te haya pasado eso y puntualmente justo esa cámara no haya estado funcionando, puede ser parte de ese 7%", cerró.

La respuesta de Amalia Díaz Guiñazú tras el escándalo: "No voy a disculparme"

Después del tenso momento en vivo en Mujeres Argentinas, la panelista dejó en claro que no tiene intenciones de disculparse con Jorge Macri. "Soy conductora en otro medio, hace 30 años que trabajo en televisión, nunca pido disculpas por hacer preguntas, al contrario, si uno no pregunta cosas incómodas a quienes nos dirigen, está siendo obsecuente", explicó la periodista, en referencia al cruce que protagonizó con el jefe de Gobierno porteño.

En respuesta a las críticas del funcionario, fue categórica: “No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar, no voy a pedir disculpas porque hice mi trabajo de periodista”.

Más adelante, defendió su postura apelando a los valores que, según ella, guían su labor: “Hay nobleza de sentimiento, de espíritu, jamás está la intención de lastimar a nadie, nuestro trabajo es la honestidad intelectual”. Y concluyó con una declaración personal: “Así como nos ven delante de cámara somos detrás, no tengo nada para esconder, yo soy muy auténtica”.

