A pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad del 18 de mayo, Horacio Rodríguez Larreta apuntó duramente contra el jefe de Gobierno Jorge Macri y aseguró que fue un error "traerlo del conurbano". A su vez, descartó un futuro acuerdo con el PRO para 2027.

"Lo fui a buscar por su experiencia como intendente en Vicente López, y me equivoqué. Lo digo con todas las letras, hago un mea culpa, me equivoqué en traerlo del conurbano", expresó el exjefe de Gobierno porteño y candidato en estas elacciones, durante una entrevista en Otra Mañana por A24.

Larreta aseguró que "el resultado está a la vista en la calle" y agregó: "No me cruzo una persona que no me diga 'la ciudad estaba mejor'. Fue un error, así lo asumo".

"El domingo se vota la posibilidad de recuperar la ciudad, de frenar que se siga cayendo. No se votan ejecutivos, pero se votan otras cosas", sostuvo Larreta y utilizó como ejemplo la obra de levantamiento del tren Sarmiento, argumentaron que "está la tecnología y las empresas que lo hicieron, no es que hay que traer a alguien de la China".

El actual candidato a legislador por Volvamos Buenos Aires, recordó que "hace tres noches murió una persona por un accidente en una barrera" y amplió: "Hay que hacerlo ya, eso requiere una ley. Una ley para el financiamiento, para disponer de los terrenos, si la podemos sacar en la Legislatura, ganamos tiempo".

Sobre las críticas que recibió sobre si su candidatura le era funcional a una posible victoria electoral del kirchnerismo con Leandro Santoro, negó la acusación y volvió a apuntar contra el actual jefe de Gobierno porteño. "El riesgo, que es real, de que el gobierno de la Ciudad no gane la elección, es por la mala gestión", señaló.

"Todos los partidos que acompañaron a Jorge Macri en su elección se fueron todos. No van a decir que la Coalición Cívica con Carrió son funcionales al kirchnerismo, u Ocaña con su partido, el radicalismo también se fue, el socialismo se fue, se fueron todos", resaltó.

Larreta también aprovechó para responderle al expresidente Mauricio Macri y concluyó: "Comenta, dado que él apoya el gobierno de la Ciudad, en vez de hacer una autocrítica y decir 'es cierto, no la pegamos, vamos a cambiar y hacer esto'. Es lo que uno esperaría de un gobierno que no anda bien, en vez de eso, habla de lo partidario. Vamos a seguir con esta Ciudad porque no hay autocrítica, no hay un reconocimiento por parte de Macri del problema".

Larreta descartó una futura reconciliación con el PRO

Consultado a futuro sobre si volvería a acercarse al partido amarillo para las elecciones de 2027, el exjefe de Gobierno porteño descartó regresar al PRO, asegurando que ya comenzó su propio camino y que ambas partes tienen "una visión bien diferente".

"Arranqué mi camino y sigue por ahí. No veo posibilidad de coincidencia con gente que cree que la Ciudad está bien. ¿Qué posibilidad de coincidencia puedo tener con gente que defiende este gobierno de la Ciudad que, según mi opinión, es indefendible? Esa perspectiva de acuerdo la veo difícil, tenemos una visión bien diferente", expresó.

Sobre su postura, Larreta agregó: "Yo creo en el método, creo en laburar 14 horas por día, creo en planificar, así lo hice siempre. Entonces, no veo posibilidad de un acuerdo con este gobierno de la Ciudad que cree todo lo contrario".

"Yo tenía 30 funcionarios en la reunión de Gabinete, quedaron 3. Los echaron a todos. Decís 'no tiene por qué mantener todos'. Todos no, pero había un equipo que funcionaba, el famoso dicho futbolístico, 'equipo que gana, no se toca'. Si hubiera mantenido la Ciudad perfecta con otro equipo, ponele, pero equipo que gana, no se toca", profundizó.

Desde su lugar, añadió: "La gente no me dice 'vos sos o no sos del PRO', la gente me dice 'volvé porque la Ciudad está sucia', lo que les preocupa es la inseguridad, que no haya una obra, que el mantenimiento de las plazas se nos haya caído. Eso es lo que dicen en la calle, nadie me pregunta de qué partido soy".

