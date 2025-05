Jorge Macri acusó a Horacio Rodriguez Larreta de dividir el PRO: "Decide ponerse en la vereda de enfrente"

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, los espacios políticos ajustan sus estrategias para los comicios del próximo 18 de mayo. En este sentido, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, y lo acusó de “ponerse en la vereda de enfrente” para dividir el PRO.

En diálogo con TN, Macri fue consultado por las declaraciones del candidato a legislador, que aseguró que “fue un error haber traído a Jorge Macri desde el Conurbano”. Como respuesta, el actual alcalde porteño sostuvo que Larreta “no proceso bien” la derrota electoral de las elecciones presidenciales de 2023 y criticó su decisión de alejarse del partido amarillo y encabezar la lista “Volvamos Buenos Aires”.

“Yo no estoy en este lugar porque él me trajo, sino porque la gente me votó. Le fue mal y decide ponerse en la verdad de enfrente y ver si nos divide”, dijo Macri. A su vez, aseguró que nunca evaluó abandonar el espacio liderado por Mauricio Macri y agregó: “Yo nunca me fui de mi espacio político. Creo que uno no tiene que cambiar de espacio político como no hay que cambiar de camiseta en el fútbol”.

Macri va por los votos de Larreta: cree que el 70% son amarillos

Además, destacó que los integrantes de la lista del PRO, encabezada por Silvia Lospennato, “es gente valiosa y que conoce la Ciudad” y señaló que serán parte del equipo que necesitará para aprobar proyectos como la ley anti-trapitos.

Sobre esta iniciativa, Macri planteó que es necesario aprobar una medida que permita la detención de los ciudacoches en la vía pública porque de acuerdo a la legislación actual, hoy en día solo pueden ser multados. “Deben tener de 45 a 60 días de cárcel”, indicó.

Al ser consultado sobre la sobrepoblación carcelaria que enfrenta el sistema penitenciario de la Ciudad, el jefe de Gobierno aseguró que no va a “negociar entregar la calle porque tenga o no un problema con el lugar donde detenerlos". “Yo voy a hacer cumplir la ley. No se preocupen por ese planteo, denme la ley. Los trapitos, manteros o piqueteros están en la vereda de enfrente de una Ciudad en donde la gente buena tiene que vivir bien”, declaró.

Horacio Rodríguez Larreta encabezará la lista "Volvamos Buenos Aires" junto a de Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario.

Por otro lado, se refirió a la situación económica y marcó la diferencia con el Gobierno nacional. Aunque señaló que “el día a día del tejido de la clase media es muy complicado y la inflación se siente”, aseguró que “en las elecciones locales no está en juego la discusión de la economía nacional”.

Con respecto a la división entre el PRO y La Libertad Avanza, Macri indicó que su partido continuará en la línea dialoguista con el oficialismo porque la sociedad eligió “un cambio”. “La gente está dispuesta a aceptar cierto grado de p asarla mal porque quiere un futuro distinto. Ese cambio lo expresamos nosotros también, no solo La Libertad Avanza, y no está en juego en las elecciones del 18 de mayo”, reiteró.

“En muchos casos, los diputados del Pro han defendido las leyes que necesitaba el presidente, con mucha convicción y hasta con más profesionalismo que LLA. Vamos acompañar ese cambio mental”, dijo sobre las tensiones entre el vínculo entre ambas fuerzas.

Macri afirmó que una victoria del kirchnerismo sería “una catástrofe”, pero le echó el fardo a Karina Milei

Por otro lado, el jefe de Gobierno se refirió a uno de los spots de campaña de Leandro Santoro, candidato a legislador por la alianza del peronismo porteño “Es Ahora Buenos Aires”, en el que desarmó una motosierra y llamó a parar con las políticas de ajuste en la Ciudad. “La Ciudad no necesita motosierra, a lo sumo un bisturí para seguir revisando gastos que estén mal hechos o una retroexcavadora para seguir haciendo obras en lugares donde se inunda”, replicó Macri.

Por último, el mandatario porteño mencionó los avances de su gestión en el sistema de transporte y afirmó que la obra para instalar la red eléctrica para el funcionamiento de la nueva línea de buses porteños iniciará en pocos días. El recorrido conectará Plaza San Martín con Parque Lezama.

A su vez, confirmó que la licitación para la compra de 250 nuevos vagones para el subte está en curso y que comenzaron los concursos internacionales para la construcción de la línea F. Según indicó, la primera etapa del proyecto demandará entre cuatro y cinco años, y la segunda entre dos y tres.

TV/fl