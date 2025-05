Encuesta porteña: el llamativo dato que preocupa al PRO y a Silvia Lospennato

La consultora Opina Argentina difundió este viernes su última encuesta de intención de voto para las elecciones legislativas porteñas, que se realizarán el próximo 18 de mayo. El informe; realizado con 819 casos, entre el 1 y el 4 de mayo, y con un margen de error +/- 3,39%; reveló varios puntos de cambio en el panorama electoral de la Ciudad.

En primer lugar, la interna que atraviesa el PRO, con cruces entre sus principales dirigentes, y un Mauricio Macri que se mostró pesimista en las últimas horas, pasa factura en el partido y logra que Horacio Rodríguez Larreta se acerque, prácticamente, al mismo nivel de Silvia Lospennato.

En el caso del exjefe de Gobierno porteño, aparece con un 12,1% de votos, “si las elecciones fueran mañana”, mientras que la actual diputada Lospennato alcanza un 15%.

Una merma del PRO, aunque mínima, viene por el lado de Ramiro Marra, que no despega y obtiene un 4% de intención de voto, prácticamente lo mismo que Lula Levy (3,6%) y no muy lejos de Vanina Biasi (2,9%). Más mínima aún, es la fuga sufrida por la ex JxC, histórica de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, que consigue un 0,6%. En este marco, cada voto cuenta.

Pero el principal responsable de la caída del PRO en la Ciudad de Buenos Aires se llama Manuel Adorni. El libertario elevó su intención de voto a un 23,7%, ubicado a sólo 3 puntos de Leandro Santoro, candidato del peronismo.

El vínculo entre el PRO y LLA se resquebraja y se debilitan las chances de una alianza electoral

Sobre el peronismo existe una diversificación que no funcionó. Si bien es cierto que hay tres candidatos que representan al ”movimiento” (Leandro Santoro, Juan Manuel Abal Medina, del Movimiento Evita y el morenista Alejandro Kim), en los números no hubo mermas.

Santoro lidera, es el candidato con mayor intención de voto en lo individual (26,6%), lo sigue Kim (2,2) y muy lejos Aba Medina (0,5). No hay fugas en el peronismo.

Los números de la encuesta en cuanto a partidos políticos

Las definiciones del estudio realizado por Opina Argentina se vuelven contradictorias cuando se analizan en cuanto a espacios políticos. En primer término, “si las elecciones fueran mañana”, el partido más votado sería ”La Libertad Avanza de Javier Milei”, con un 26,1%.

“El peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Leandro Santoro”, aparece segundo, con un 25,7. En tercer lugar aparece “el PRO de Mauricio y Jorge Macri”, con 15,6% y cuarto “Movimiento al Desarrollo de Horacio Rodríguez Larreta”, con un 10,7%. Es dramático lo del PRO, que podría liderar con un 26,3% si fueran unidos los amarillos con el exjefe de Gobierno.

Elecciones legislativas en la Ciudad: "Cristina debería estar 'jugando' en la campaña con Santoro"

Este cuadro refleja que, al nacionalizar la elección y sumar nombres de referentes políticos nacionales en las preguntas, los votos se ordenan distinto que cuando se consulta por los candidatos de manera aislada y personal.

Mientras Adorni como candidato sale segundo con un 23,7%, “La Libertad Avanza de Milei” sale primero y obtiene un 26,1%. Casi tres puntos de diferencia.

En el peronismo la situación es igual pero inversa. Mientras Santoro lidera como candidato (26,6%), en cuanto a espacio, y con la presencia de Kicillof y Cristina Kirchner en la pregunta, el número baja a un 25,7%. Sólo un punto, pero lo suficiente como para que LLA quede primero.

