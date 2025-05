Un fuerte cruce se produjo entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Es una mentirosa”, disparó Bullrich en una entrevista en el canal LN+. Luego fue más allá: “Pelearse con María Eugenia Vidal es pelearse con alguien que nunca tuvo agallas”.

La ministra cuestionó la decisión de Vidal de no competir en la provincia de Buenos Aires: “Cuando tuvo que ir a la provincia de Buenos Aires, se fue a la Ciudad”

Bullrich también apuntó contra la legisladora por no asumir su banca: “Ahora, cuando tenía que ir como primera legisladora, dijo ‘no me cuido’. Entonces, a ver, para mí la política es jugarse. La política es jugarse, pero ella no quiere quemarse la cara”.

Vidal no demoró en recoger el guante y le contestó desde la pantalla de TN. “Me parece bien que lo plantee en estos términos”, dijo al inicio de su respuesta.

“Porque para mí las agallas no se demuestran si vas o no vas a un cargo. Eso es especulación política”, sostuvo, en alusión directa a los cuestionamientos de Bullrich.

“La agallas se demuestran si te metés adentro del Parque Indoamericano cuando dos mil personas lo tomaron como lo tomaron en 2010, mientras yo era funcionaria, y te metés adentro, no con policía y sin custodia, sin nada”, dijo.

Y agregó: “Las agallas se demuestran si te enfrentás o no al Pata Medina, a los narcotraficantes. A todos los sindicalistas que después me persiguieron y me hicieron causas penales cuando ya no era gobernadora”.

También mencionó su política de seguridad durante su gestión: “Las agallas se demuestran si sacás a los narcos y derribás los búnkers de adentro de los barrios. Las agallas se demuestran cuando echás a policías corruptos. No uno, ni dos, ni tres. Trece mil. Y los sacás a patadas en el culo porque son parte de la delincuencia”.

Vidal recordó además una amenaza que recibió mientras gobernaba la provincia: “Y te vas a vivir a una base militar porque te dejan una bala en tu casa. Esas son las agallas. Todo lo demás… por qué distrito competís, si vas o no vas a ser legisladora, si vas a ser o no diputada. Eso no requiere agallas. No se requiere valentía”.

Sobre la acusación de “mentirosa”, respondió con firmeza: “Yo lo dije muy claro. Primero, no soy ninguna mentirosa”.

Finalmente, cuestionó el recorrido político de Bullrich: “Patricia pasó por siete espacios políticos. La verdad, me importa poco si se afilió o no a La Libertad Avanza. No me importa nada. Estuvo en la boleta, fue funcionaria de siete espacios políticos desde que empezó a hacer política”.

Y cerró: “Aunque a ella no le importan los partidos, hay algo que me queda clarísimo: ella está donde está el poder. Es oficialista. Oficialista con Menem, oficialista con De la Rúa, oficialista cuando creía que Lilita Carrió podía ser presidenta, oficialista de Mauricio Macri y ahora oficialista de Milei”.

