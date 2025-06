José Luis Espert presentó el proyecto de blanqueo fiscal con críticas a Kicillof y una advertencia a los gobernadores, diputados y senadores

José Luis Espert anunció, este jueves 5 de mayo, el envío al Congreso del proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, la segunda parte de la estrategia del Gobierno para que los ahorristas comiencen a usar los dólares que tienen escondidos "bajo el colchón”.

El diputado nacional comenzó diciendo: “Vamos a abandonar el régimen persecutorio de la ex AFIP y vamos a enfocarnos en un foco recaudatorio en el que todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”. Estas declaraciones fueron hechas con un tono electoral porque el legislador se autoproclamó “el candidato de Milei” en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas nacionales que se realizarán en octubre.

El diputado continuó diciendo: “Hoy presentamos la segunda etapa, con este proyecto de ley que esta administración envía al Congreso. El Estado le puso el arma a la gente y puso el gatillo, esto con nosotros se termina. Este cambio empieza con un cambio conceptual, no están los argentinos en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos”.

José Luis Espert y Javier Milei

En ese punto, no dudó en mandar un mensaje intimidatorio: “O los diputados y senadores apoyan este proyecto o se oponen y condenan a los argentinos a la evasión. No hay término medio. Este mensaje va para los gobernadores, para el soviético Kicillof que arruinó a la provincia de Buenos Aires. No esperamos nada de él porque tuvo un desastroso primer mandato y parte del segundo”.

Espert remarcó que el proyecto está “pensado para el bienestar de la gente”, y volvió a cuestionar al gobernador de Buenos Aires, diciendo que, si se opone a la medida, tendrá que explicarles a sus votantes porque quiere tenerlos “encerrados en una jaula y reventados con impuestos. Hoy gobiernan en la provincia los delincuentes”, disparó.

Además, aprovechó para defenestrar la sesión del miércoles 4 de junio en Diputados, donde se le dio la media sanción a un incremento para las jubilaciones: “El comportamiento fue bien de casta, mentir, hacer demagogia, hacer creer que Papá Noel existe, cuando sabemos que son los padres. Hacerles creer que se puede pagar algo con lo que tenemos es mentira. El kirchnerismo quiere seguir cavando la fosa. Ellos robaron los ahorros y a los jubilados”.

Espert cerró asegurando que, “si estuvieran tan preocupados por las jubilaciones” aceptarían realizar una reforma laboral, para luego asegurar que Milei tiene “cojones como dos sandías” por su lucha contra el déficit fiscal.

La declaración de Juan Pazo

Tras el discurso de Espert habló el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, quien reconoció: “Buscamos que la gente ponga a producir sus ahorros”, y a continuación explicó que, como incentivo, los monotributistas “tendrán acceso al crédito” para vivienda. El funcionario adelantó que “cortará regímenes de información” a la provincia de Buenos Aires porque “no vamos a ser cómplices de un régimen que persigue ciudadanos”.

Sobre el proyecto que Milei enviará al Congreso, el director ejecutivo de ARCA detalló: “Modificaremos los umbrales de los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. Los límites se amplían y a partir de ahora quien incumpla será notificado y podrá regularizar su situación pagando. Este régimen implica un cambio en el sistema impositivo argentino. Solo se computa lo que haya facturado y ninguna administración de otro signo político podrá volver a tratar a todos los argentinos de bien de otra manera”.

Presentación de José Luis Espert y Juan Pazo

Según Pazo, en el futuro, incluso si cambia el Gobierno, la agencia recaudadora no podrá tomar ninguna medida tributaria contra los contribuyentes. Finalmente, el director ejecutivo le agradeció “a los 14 gobernadores que ya firmaron el acuerdo con Nación”, y señaló que espera que pronto lo haga el resto para que los ciudadanos no sean perseguidos o castigados por tener ahorros.

HM/ML