Pragmatismo sin límites: El giro en la relación de Javier Milei con Espert, Bullrich y Caputo

Javier Milei no mencionó públicamente su apellido, pero en una entrevista oportunamente concedida a Alejandro Fantino, expresó que en 2021 lo quisieron "comprar" con 300 mil dólares para que no compitiese electoralmente, por aquel entonces, como diputado de la Ciudad. Milei no aceptó el ofrecimiento. Franco Lindner relató en la rueda informativa del programa "Desde el canil" que quien le hizo dicho ofrecimiento fue José Luis Espert, su actual presidente de la comisión permanente de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados.

En la entrevista con Fantino "no da el nombre (de Espert) pero en innumerables charlas privadas con fuentes sí lo dio", mencionó Lindner, y agregó que Espert era el líder del espacio en el que Milei participaba, cuyo nombre era Avanza Libertad.

El periodista dijo en el programa que se emite de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV, que Milei y Espert se habían peleado y distanciado desde aquel suceso, pero que luego de que el libertario fuese electo presidente recompusieron su relación. El acercamiento se dio en 2023, cuando Milei asumió la presidencia y comenzó a tejer alianzas para ampliar su base política. De hecho el presidente declaró públicamente a fines de la semana pasada que Espert será su candidato en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La contramarcha en la relación no es la única que el Ejecutivo hizo desde que asumió.

Con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también hubo fuertes roces. El debate presidencial de 2023 los enfrentó como contendientes en primera vuelta. En esa oportunidad, el actual presidente de la Nación le disparó: "Vos también tenes un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros que solo gritamos y decimos cosas, ¿no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente?". Tiempo después, ambos sellaron una alianza para disputar el ballotage que le abrió paso al sillón de Rivadavia. Bullrich luego fue ungida como ministra. La actual ministra "suena como candidata por la provincia de Buenos Aires, pero para las elecciones nacionales de octubre", acotó la periodista Natalia Vaccarezza.

Bullrich, que ya había ocupado el cargo de ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, representa uno de los pilares del ala más dura del Gobierno, liderando políticas frente a la protesta social y el crimen organizado.

Espert dijo que el 24 de marzo "debería dejar de ser feriado nacional"

Con su actual ministro de Economía también tuvo desencuentros y declaraciones filosas: "Se esfumó 15 mil millones de dólares de reservas irresponsable e ineficientemente. Caputo es uno de los responsables del desastre que se hizo en el Banco Central", dijo Milei de Luis Caputo, de quien ahora piensa que es "el mejor ministro de Economía de la historia Argentina", tal y como ha declarado en más de una ocasión.

La dinámica entre Milei y sus aliados revela un patrón recurrente en la política argentina: las enemistades pueden convertirse en alianzas estratégicas según el contexto.

