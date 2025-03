“Mirá cómo terminó el monumento a Osvaldito”: José Luis Espert celebró la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer

Continúan las repercusiones por la destrucción del monumento al historiador Osvaldo Bayer en Santa Cruz por orden del Gobierno nacional. El diputado José Luis Espert se sumó a la polémica y celebró la demolición de la obra en homenaje al autor de La Patagonia Rebelde con un ofensivo mensaje en su cuenta de X.

“Bayer se la pasó puteando al prócer de Julio A. Roca gracias al cual la Patagonia es argentina”, escribió el legislador libertario en sus redes en una clara reivindicación de la llamada “Campaña del Desierto” que exterminó a los pueblos originarios de la Patagonia.

El monolito fue destruido por Vialidad Nacional con el argumento de que generaba problemas de “visibilidad" en la Ruta Nacional 3, ocupaba un área destinada a futuras obras de infraestructura y no porque no tenía la habilitación correspondiente.

“Mirá cómo terminó el monumento a Osvaldito, volado de un plumazo de Santa Cruz. Todo vuelve. Éxtasis”, agregó el legislador libertario con su típico estilo violento y provocador.

La obra consistía en una gigantografía del autor y un llevaba un mensaje que decía: “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, en referencia al libro que denunció el fusilamiento de huelguistas que pedían mejores condiciones laborales entre 1920 y 1922.

Tras el escándalo que generó la destrucción del monumento, Vialidad Nacional anunció que la obra será restituida y que permanecerá en custodia hasta que la Comisión por la Memoria de la provincia determine un nuevo emplazamiento tras su restauración.

A lo largo de toda su vida, Bayer fue uno de los críticos más duros del accionar de Julio Argentino Roca y su papel en la “Campaña del Desierto” cuando era Ministro de Guerra y Marina del presidente Nicolás Avellaneda. En su libro Historia de la crueldad argentina estudió de manera detallada los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas en las incursiones a la Patagonia.

En 2012 el escritor llegó a proponer que el monumento a Roca fuera removido de su actual emplazamiento en el centro porteño y reemplazado por un monumento a la “mujer de los pueblos originarios”.

El sindicato de trabajadores de Vialidad nacional pidió perdón por destruir el monumento a Osvaldo Bayer

El Sindicato de Trabajadores Viales y afines de la República Argentina pidió “perdón al pueblo santacruceño” este miércoles 26 de marzo por destruir el monumento al periodista y escritor Osvaldo Bayer ubicado a la entrada de Río Gallegos, Santa Cruz, por orden del Gobierno nacional, apenas un día después del Día de la Memoria.

“La conducción de la administración general de Vialidad Nacional y sus respectivos distritos provinciales son ajenos a nuestros sentimientos y acciones como trabajadores y afiliados al STV y ARA, son ellos los exclusivos responsables de los hechos lamentables y de sus consecuencias políticas y sociales que hemos vivido los santacruceños”, expresa, a través de un comunicado, la Seccional Santa Cruz del gremio.

Luego agrega: “Perdón al pueblo santacruceño, al pueblo trabajador y a la memoria de nuestros mártires de la Patagonia trágica desde lo más profundo de nuestros corazones. Perdón por el innecesario atropello a la memoria sagrada de los trabajadores asesinados y sus descendientes. Perdón por la destrucción del monumento al excelente historiador, escritor, cineasta y periodista don Osvaldo Bayer”.

Quién fue Osvaldo Bayer

Osvaldo Bayer fue un historiador, escritor, periodista, intelectual, profesor, sindicalista y militante político que falleció el 24 de noviembre de 2018, a los 91 años. De 1952 a 1956 estudió Historia en la Universidad de Hamburgo, y, ya de regreso a la Argentina, se dedicó a la historia, al periodismo y al gremialismo. Trabajó en los diarios Noticias Gráficas y en Clarín, donde fue secretario de redacción. Entre sus libros destacan su saga sobre “La Patagonia rebelde”; “Los anarquistas expropiadores y otros ensayos”; y “Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia”.

El 20 de abril de 2003, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el grado de Doctor honoris causa por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, la literatura y el periodismo. Bayer expresó en su discurso de aceptación las siguientes palabras: “Hace 27 años empezaba esta dictadura que hizo desaparecer a tantos queridos amigos y que a uno lo obligó a irse del país".

Y agregó: "Yo no voy a perdonar nunca a la dictadura por tener que irme por escribir 'La Patagonia rebelde'. Con un cambio absoluto y total también para mis hijos y mi mujer. Pero esto no es nada comparado con aquellos que perdieron la vida o sus hijos. Ninguna persona con un mínimo de sentimiento humanitario puede soportar una cosa así".

Bayer cerró su discurso asegurado: "Recibir este premio que uno nunca soñó. Cuando yo tuve que irme, el brigadier de aviación que estaba en Ezeiza me dijo: ‘Usted jamás va a volver a pisar tierra de la Patria’. Y hoy no sólo piso tierra de la Patria, sino que me dan un premio”.

