Luis Caputo confirmó que el desembolso del FMI sería de US$ 20.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implicará un desembolso de US$ 20.000, en el caso de que lo apruebe el directorio del organismo.

El funcionario lo señaló en la XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina ASSAL – IAIS, y la Asamblea Anual ASSAL, que se realiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Caputo afirmó que conversó con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para poder adelntar el monto que se está negociando, ya que "pueden faltar algunas semanas para convocar al board y los rumores dicen que piden devaluación de 30% o 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 y otros de 5.000 millones".

"El monto es de 20.000 millones de dólares, muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Estamos negociando también con el Banco Mundial, el BID y el CAF un paquete adicional de libre disponibilidad siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo", puntualizó el ministro.

"Cuando uno ve las reservas brutas y le suma lo que viene, las reservas brutas van a subir a los US$ 50.000 millones", añadió.

"¿Por qué este acuerdo con el Fondo es diferente? No solo no es lo mismo que los otros tantos acuerdos, sino que también diferente a cualquier acuerdo que el Fondo ha hecho con otros países", aseguró el ministro.

"Tradicionalmente, el Fondo se compromete a dar desembolsos gradualmente mientras exige ajustes fiscal y monetario para poner la economía en orden. Es decir que la plata que va inyectando va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo, porque ese ajuste fiscal y monetario ya lo hemos hecho", explicó el ministro.

Caputo recordó que "cuando llegamos (diciembre de 2023), más allá de la peor herencia, nos encontramos con un acuerdo caído porque el gobierno anterior estaba incumpliendo todas las metas. Ante eso teníamos dos posibilidades, ir a un nuevo acuerdo o revivir el acuerdo que tenía el gobierno anterior".

Según el titular de Hacienda, un nuevo acuerdo implicaba "pedirle plata nueva al FMI contra nuevas metas, lo cual iba a llevar mucho tiempo y no iba a suceder, porque el Fondo no iba a comprometer mayor capital sin ver resultados concretos, porque Argentina no es un país que gozaba de credibilidad. Ese escenario quedó descartado. Revivir el acuerdo anterior tampoco era un escenario que nosotros queríamos, porque si íbamos a las metas que se habían fijado para el gobierno anterior, no hubieran sido suficientes para evitar una hiperinflación", añadió.

"Hicimos algo particular, no vamos a pedir plata pero vamos a cambiar las metas que el FMI le pusieron al gobierno anterior por otras más exigentes y no le vamos a pedir plata para recapitalizar el Banco Central hasta que estén convencidos y nosotros hayamos probado que vamos a cumplir con estas metas", puntualizó.

En desarrollo...