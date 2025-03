La bomba de USD 15.000 M que puede detonar el plan de Luis Caputo para abrir el cepo

Parte del sector privado tiene en sus manos una bomba que puede presionar sobre las reservas cuando se abra el cepo al dólar. Son entre USD 10.000 millones y USD 15.000 millones en concepto de dividendos que están atrapados por las restricciones cambiarias. En las empresas entienden que el Gobierno dejará la liberación de los giros al exterior casi para lo último del desarme de las restricciones.

Compañías alimenticias, de telecomunicaciones, bancos y mineras están entre las que tienen cifras más abultadas para enviar hacia sus casas matrices en el exterior, indicaron tres fuentes con conocimiento de la composición de esa cifra. Fuentes privadas y dos exfuncionarios vinculados al comercio y las finanzas calcularon USD 15.000 millones, contando unos USD 6.000 millones sólo de parte de firmas de origen chino. Una voz con contacto permanente con el sector privado y público del país oriental aseguró que se trata de una cifra “razonable” al tener en cuenta el avance de las mineras de litio y cobre en el norte argentino en los últimos años.

En la City porteña cuentan, de forma técnica, unos USD 6.400 millones al promediar el envío de divisas en años sin controles de moneda extrajera, de alrededor de USD 1.600 millones, multiplicado por los cuatro años de cepo.

Cuatro años de cepo: ¿hubo reinversión?

Un integrante del equipo económico validó la cifra de USD 10.000 millones aproximados, aunque sin contar los USD 1.709 millones que salieron a través del Bopreal serie 3 que emitió el Central en junio 2024 para dar una salida temporaria a la deuda comercial y también resolver la insistencia de empresas —bancos, en ese entonces— para girar sus dólares al exterior. Otro condimento es que se calcula que gran parte de ese dinero fue reinvertido.

El Gobierno obligó a Telecom a mantener las autoridades de Telefónica

Según explicó el economista Amilcar Collante, “muchas empresas con los dividendos no girados han invertido en inmuebles, u otras compañías”. “El punto es cuánto de eso está en posiciones en pesos y podrían ser una demanda potencial de dólares”, añadió. Una fuente del sector privado analizó, en estricto off the record, que en el caso de exportadores la demanda será en el Contado Con Liquidación (CCL) porque “la ganancia se invirtió en bienes que quedan acá”.

“Si yo compro un millón de dólares en pesos en un producto, traigo una prefinanciación, líquido, lo pago en pesos. Sumo valor agregado y vendo por USD 1.100.000, estoy obligado a liquidar el millón y los USD 100.000 los tengo que mantener acá”, aseguró y graficó: “Es una caja de Pandora. Hay mucha plata retenida”.

El mensaje del gobierno a los que pronostican devaluación: ofrece títulos atados al dólar en la próxima licitación

Las firmas que giran dividendos son quienes tienen como accionistas a personas jurídicas en el exterior y realizan balances globales. Empresarios cuestionan que la imposibilidad de mandar las ganancias a su sede central distorsiona su contabilidad en Argentina, que está bajo la lupa de la mirada internacional, y la cuenta queda en negativo, sin importar que la razón sea una deuda interna. Dirigentes empresariales coinciden en la necesidad de liberar restricciones para que el sector privado entierre sus divisas. “Las multinacionales quieren salir de acá. Con el dólar encepado no habrá inversión”, dijo una de las voces citadas.

Salida transitoria: Bopreal o dólares en cuotas

Una de las posibilidades que tiene el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, es emitir un nuevo Bopreal 4 con la tarea específica de descomprimir los dólares que están esperando volar a las multinacionales. Según especialistas consultados, debería ser “contra stock”, es decir, el monto retenido, y no “flujo” para atacar el problema puntual y salir del paso en el inicio del desarme del cepo.

Otras fuentes señalaron que, a diferencia de mayo del año pasado, cuando se utilizó la herramienta del título, hay “menos pesos en circulación” y que el Central podría ir liberando de a poco los dólares. El exdirector del Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo esa maniobra al inicio de su presidencia del BCRA en 2016.

AM/ML