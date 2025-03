El mensaje del gobierno a los que pronostican devaluación: ofrece títulos atados al dólar en la próxima licitación

La Secretaría de Finanzas de la República Argentina anunció que en la licitación de mañana jueves 27 de marzo ofrecerá siete instrumentos, algunos de los cuales llamaron la atención de algunos analistas.

Entre los denominados en pesos, aparecen tres letras capitalizables (LECAP) con vencimiento a 1, 2 y 4 meses, y dos bonos ajustados por inflación (BONCER) a octubre de 2025 y marzo de 2027. Y, justamente, entre las novedades, aparece la licitación de dos instrumentos denominados y vinculados al dólar estadounidense con vencimiento a junio 2025 y enero de 2026 que hay quienes lo leen como un claro mensaje hacia los que pronostican una devaluación post concreción del nuevo acuerdo con el FMI.

Mientras el mercado espera la licitación de mañana, suben los bonos en dólares y los ADR's en Wall Street

Para el economista Leo Anzalone, director del CEPPEC, la decisión del gobierno de emitir dos bonos dólar linked con vencimientos en junio de 2025 y enero de 2026 envía dos mensajes claros al mercado: "Por un lado reconoce que puede haber algo de demanda de este tipo de instrumentos debido al aumento de las presiones cambiarias, pero, al mismo tiempo, intenta dar una señal sobre que no se va a devaluar, porque si estuviera en los planes del gobierno una devaluación no daría estos bonos dollar linked".

En tanto, desde Cohen Aliados Financieros también señalaron que "lo llamativo de esta licitación es la reapertura del dollar-linked a junio de este año, ofrecida en medio de una marcada demanda de cobertura observada en las últimas semanas".

En ese sentido, explicaron que "será clave monitorear las tasas que convalidará el Tesoro en esta instancia, dado que vencen $9,2 billones –un monto elevado en comparación con meses anteriores–, sumado a la volatilidad cambiaria y la presión al alza en las tasas que se vio en las últimas semanas".

En el análisis de la consultora, "si bien luce como una licitación desafiante, el Tesoro cuenta con $6,1 billones depositados en la cuenta del BCRA, lo que podría cubrir hasta un 66,4% de las obligaciones de este mes si la licitación no resultara exitosa", argumentaron.

FMI: cuántos dólares necesita Caputo para llegar en pie a las elecciones

En tanto, desde F2 Soluciones Andres Reschini adhirió a la idea de que los instrumentos atados al dólar pueden ser tomados como una señal de que el gobierno no tiene intenciones de devaluar lo mismo que los CER. Aunque hizo algunas salvedades.

"Por otro lado, la curva de pesos que pasó de estar invertida a tener pendiente positiva clara al menos en el tramo con vencimientos hasta principios de 2026, el futuro de mercados pagando prima por riesgo de tipo de cambio en abril y los break evens de inflación subiendo, hacen pensar que el riesgo de conseguir un importante porcentaje de roll over puede ser alto y no le deja demasiadas chances al ministerio de economía como para no ofrecer este menú".

Paralelamente Reschini sumó en su informe que "A esto le debemos sumar que en las licitaciones anteriores la duration en promedio fue corta y la gran mayoría fue a buscar vencimientos anteriores a octubre", dijo.

Cómo interpretar lo que haga mañana el mercado tras la licitación

En plan de dar una explicación más llana, el Lic Gastón Lentini aportó algo de luz para "leer" los posibles escenarios tras la licitación.

"Si el mercado toma, compra o licita esos títulos, es decir, si hay demanda por esos títulos, significa que el mercado está esperando una devaluación en los próximos días y los compra para cubrirse", explicó.

Y agregó: "Tenemos dos plazos, uno cortito y un poquito más largo. En caso de que no haya demanda por esos títulos, significa que el mercado no espera devaluación, lo que debería llevar un poco de calma porque la expectativa de suba del dólar oficial es equivalente a la demanda que tenga el mercado por esos títulos.", señaló el analista de mercados financieros.

Algunos datos importantes del mercado

En la rueda del martes 25, tras el feriado del Dia de la Memoria, el Banco Central de la República Argentina vendió u$s 109 MM en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), acumulando un saldo positivo de u$s 24.104 MM desde el 10 de diciembre de 2023. En marzo, el BCRA acumula un saldo negativo de u$s 689 MM.

Alerta reservas: el BCRA cedió más del 70% de los dólares que compró y crece la sangría de divisas

Por su parte, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron el día en u$s 26.441 MM, lo que representa una caída de u$s 184 MM en comparación al viernes.

El riesgo país finalizó el día en 761 puntos básicos, lo que representa una caída de -1.0% en comparación al viernes.

