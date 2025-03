Alerta reservas: el BCRA cedió más del 70% de los dólares que compró y crece la sangría de divisas

En medio de las especulaciones por el monto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que desde la asunción de Javier Milei, solo pudo retener menos del 30% de las divisas que compró en el mercado cambiario y esa dinámica se tradujo en un obstáculo para la acumulación de reservas internacionales.

El dato surge de un informe presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en una reunión de Mercados Emergentes organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). En el documento, el funcionario informó que la autoridad monetaria compró unos US$ 24.000 millones desde diciembre de 2023 hasta mediados de marzo de 2025. Sin embargo, apenas pudo conservar unos US$ 6.500 millones del monto total.

El fenómeno cobró fuerza en los últimos días: el Central se desprendió de US$ 1.204 millones en poco más de una semana en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A lo largo del marzo, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula un saldo vendedor de US$ 580 millones y, de mantenerse la racha negativa, podría convertirse en el peor mes en la era Milei en materia de adquisición de dólares.

A propósito de las tenencias brutas del organismo financiero, retrocedieron US$ 1.462 millones durante el mismo lapso semanal y se ubicaron en US$ 26.626 millones, el menor nivel desde septiembre de 2024. Si se pone la lupa sobre lo ocurrido a partir de enero, la caída asciende a US$ 5.079 millones.

La pérdida de las divisas es multicausal. En primer lugar, el Tesoro desembolsó más de US$ 3.700 millones para hacer frente a un vencimiento de deuda en enero. Al mismo tiempo, sacrificó unos US$ 1.600 millones para intervenir el contado con liquidación (CCL) y mantener la brecha cambiaria en torno al 15%.

La falta de precisiones respecto al monto y al esquema cambiario que implementará el equipo económico tras la firma del entendimiento con el FMI generaron turbulencia en los mercados y los inversores desarmaron posiciones en pesos para pasarse al billete verde.

En simultáneo, los importadores aceleraron compras en el MULC para cubrirse ante una eventual devaluación del tipo de cambio oficial, a pesar de que el ministro Luis Caputo juró una y otra vez que no se dará en el corto plazo. Para colmo, los exportadores se retiraron parcialmente de las transacciones, a la espera de lo que podría ocurrir con el dólar.

"El factor del diferencial de tasas y las inquietudes sobre un posible salto en el tipo de cambio llevaron a retrasar las ventas en el MuLC del sector exportador, lo cual derivó en una presión vendedora por parte del BCRA. Las liquidaciones agropecuarias informadas por CIARA-CEC pasaron de un promedio diario de US$ 108 millones a tan solo US$ 64 millones esta última semana", planteó un informe de GMA Capital.

Y sumó: "Otro factor que explica el alto volumen de venta de la autoridad monetaria habría sido el cierre de operaciones de carry trade de las entidades financieras. Ya desde el viernes los bancos habrían comenzado a cubrirse con venta de futuros de dólar a partir de la compra de dólares en el MULC, aprovechando la discrecionalidad que poseen sobre el manejo de los depósitos de dólares".

En tanto, el reporte destaca que la volatilidad podría disiparse "si se siguieran conociendo más detalles sobre el nuevo acuerdo y sobre la próxima 'fase' del esquema económico, aunque es posible que la estrategia del Gobierno pase justamente por no develar nada antes de tiempo".

El acuerdo con el FMI, clave para bajar las tensiones

La consultora LCG consideró que hasta que no se rubrique el acuerdo con el Fondo, "veremos días de alta volatilidad, con cambios de humor repentinos, en un contexto en donde las ayudas para mantener las reservas más o menos en línea (blanqueo, préstamos en dólares, emisión de ONs, carry, etc) se irán apagando.

La semana pasada comenzó a circular la versión de que el directorio y el staff técnico del FMI se reunirán esté martes 25 de marzo de forma informar para evaluar los detalles del pacto con Argentina. De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias Bloomberg, el programa incluiría un préstamo por US$ 20.000 millones.

De confirmarse el monto, se abre un nuevo interrogante: cuál será el destino de los dólares. En concreto, hasta 2029 vencen unos US$ 14.000 millones con el organismo multilateral. La pregunta que se hacen los analistas por estas horas es si los US$ 20.000 contemplan el refinancimiento de esos vencimientos o no. En caso de que incluyan el repago de la deuda, solo quedarían fondos frescos por US$ 6.000 millones.

Sea cual sea la cifra definitiva, el gobierno de Milei ya dejó en claro que esos dólares irán a parar a las arcas del Banco Central. El Tesoro recomprará parte de las Letras Intransferibles que le colocó cada vez que tuvo que comprar moneda estadounidense para hacer frente al pago de deuda extranjera. Hoy el stock de ese instrumento asciende a US$ 23.000 millones. ¿La idea? Fortalecer el balance del BCRA para hacer frente a un escenario de posible volatilidad cambiaria.

