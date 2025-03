Un drenaje invisible: los depósitos en dólares cayeron casi US$ 5.000 millones y tensionan las reservas del BCRA

A cuentagotas. De forma lenta pero persistente. Así se están escurriendo los depósitos en dólares que tocaron un punto máximo en octubre de 2024 por la inyección del blanqueo de capitales. A contramano del crecimiento del crédito en moneda dura, las divisas depositadas en el sistema bancario cayeron US$ 4.700 millones, casi un tercio del efectivo blanqueado, y la dinámica no da muestras de reversión y añade una presión extra a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La regularización de activos implementada por el gobierno de Javier Milei para obtener dólares frescos redundó en un ingreso de US$ 22.000 millones a Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y Agente de Liquidación y Compensación (ALyCS). De este monto, US$ 15.000 millones se sumaron a lo depositado en los bancos.

En efecto, el vendaval de billetes verdes hizo que los depósitos en moneda norteamericana escalaran a un pico de US$ 34.600 millones a fines del año anterior. En cuatro meses y medio, se registró una contracción de más de US$ 4.700 millones hasta los US$ 29.819 millones, de acuerdo al último dato disponible.

Los analistas consultados por PERFIL coincidieron en que la salida de las cuentas bancarias de una parte de los capitales blanqueados en cash era esperable, aunque remarcan que el fenómeno responde a múltiples factores, entre los que destacan la falta de confianza de los ciudadanos, el pago de gastos vinculados al turismo e inversiones financieras e inmobiliarias.

Para el director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Zack, la merma de los depósitos en dólares cristaliza "la desconfianza que tienen los argentinos en el sistema financiero". "La particularidad del ahorrista promedio argentino es que no sólo confía en su moneda y por eso ahorra en dólares sino que tampoco ahorra en su sistema financiero y, por lo tanto, tiene los dólares en la caja de seguridad, en el colchón o en el exterior", juzgó.

En principio, el economista sostuvo que el retroceso tiene un efecto directo de caída de las reservas brutas del BCRA, en un contexto en el que la autoridad monetaria compra divisas en el mercado cambiario pero no consigue apuntalar sus tenencias debido al pago de deuda con organismos y bonistas y a la intervención en el contado con liquidación (CCL) para mantener la brecha en torno al 15%.

"Menor acumulación de reservas es menor capacidad para sostener el tipo de cambio, aunque todavía no parece ser un gran riesgo. De continuar, podría crecer ese riesgo. Más dificultad para dominar el tipo de cambio es más dificultad para seguir manteniendo la inflación a la baja y la actividad alza", evaluó Zack.

Por su parte, el socio fundador y director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, vinculó el tenaz egresó verde de los bancos con "algún tipo de inversión que se haya hecho con esos dólares" o "gastos vinculados a turismo o compras en el exterior".

Fuentes de un banco de inversión le deslizaron a este medio que, en algunos casos, la extracción de las divisas se corresponde con el entierro de ese capital en proyectos inmobiliarios de diversos tamaños y envergaduras.

A su turno, el economista de Econviews, Alejandro Giacoia, recordó que ciertos depósitos menores a los US$ 100.000 que entraron en el blanqueo "tenían permitido retirarse sin penalidad" y "eso puede haber explicado algo de la caída desde el pico". "En particular en los últimos dos meses puede haber tenido algo que ver los pagos de tarjetas con dólares propios post vacaciones", analizó.

Asimismo, Giacoia indicó que la consecuencia negativa de este goteo "es que los bancos tengan menos fondeo y por lo tanto menos capacidad de hacer crecer la cartera de préstamos en dólares, aunque por ahora hay margen para que eso no pase".

Ignacio Morales, de Wise Capital, advirtió que" si bien se preveía que sucediera, los depósitos privados en dólares mantienen una caída constante" y estimó que en lo que va del año, se redujeron en US$ 1.600 millones: "En este punto hay que destacar que el mercado descontaba esta baja tras el repunte que registraron los depósitos en dólares luego del blanqueo de capitales. Y el stock se ubica aún 60% por encima del nivel previo al inicio del blanqueo".

Desde LCG previeron que la baja de los depósitos en dólares "seguirá dándose debido a la búsqueda de mayores rendimientos, mientras se sostenga la expectativa de estabilidad cambiaria". En tal sentido, plantearon que la continuidad del crawling peg -devaluación prefijada- en 1% mensual con tasas en pesos por encima del 2% prolongará "el esquema de carry trade en la medida que se perciba sostenible, incentivando las colocaciones a plazo y la inversión en fondos comunes".

Suba del crédito en dólares: la contracara de la caída de los depósitos

"Sin embargo, este esquema dependerá en gran medida del comportamiento de los dólares financieros, que actualmente permanecen relativamente estables debido a la intervención del BCRA. Esta política no parece sostenible indefinidamente, y la pérdida constante de reservas vía intervención plantea dudas, que el Gobierno intenta matizar cerrando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", alertaron.

Un informe de Fundación Capital subraya que, más allá de la paulatina salida, los recursos depositados en cuentas bancarias exhiben un alza de más de US$ 11.000 millones desde agosto. Del total, US$ 2.800 millones se aplicaron a encajes, un porcentaje de dinero que los bancos están obligados a mantener inmovilizado, y otros US$ 3.000 millones a efectivo en los entes bancarios.

"Los nuevos depósitos se aplicaron también en préstamos en moneda extranjera, registrando un aumento sostenido todos los meses. En este sentido, el crédito en dólares al sector privado más que se duplicó desde el blanqueo, pasando de unos US$ 6.600 millones a los US$ 14.000 millones actuales, mostrando tasas de crecimiento superiores al 10% mensual, en un marco de diferencial de tasas en pesos vs. en dólares", acotaron.

Esos US$ 14.000 millones representan el 46% de los depósitos privados en moneda extranjera. Los economistas convienen en que todavía existe margen para que sigan creciendo ya que la relación habitual entre préstamos y depósitos es de aproximadamente 60%. Además, los créditos que ofrecen los bancos como contrapartida de los dólares depositados se liquidan en el mercado cambiario y permiten que el Banco Central los adquiera y fortalezca sus reservas.

