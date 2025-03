Acuerdo con el FMI: cuáles son los pros y las contras para la economía argentina

El nuevo acuerdo con el FMI, bajo la figura de "facilidad extendida", promete postergar los pagos de deuda, pero genera incertidumbre sobre su impacto real en las reservas y la economía de Argentina.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista José Castillo, quien fue consultado sobre el acuerdo reciente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo de "facilidad extendida" no es un stand-by, como algunos pensaban. Según Castillo, es un acuerdo a largo plazo que se extendería por diez años. "Este acuerdo tiene un período de gracia de cuatro años y medio, comenzando en 2029", explicó el entrevistado, detallando que los pagos que Argentina debía hacer entre 2025 y 2028 ahora se aplazarían.

Sin embargo, una de las grandes dudas es si este acuerdo incluye fondos frescos de libre disponibilidad. Castillo dejó claro que no está claro si el FMI realmente proporcionará fondos de uso corriente. "Lo que se habla es de fondos para rescatar las letras del Banco Central, no de dinero libre para el Gobierno", señaló. Esta distinción es clave, ya que, aunque el FMI podría ofrecer recursos, no serían para financiar directamente el déficit fiscal ni la intervención del tipo de cambio.

¿Mejorarán las reservas del Banco Central?

En cuanto a las reservas del Banco Central, que actualmente rondan los 27.000 millones de dólares, Castillo fue categórico. A pesar de que el acuerdo podría mejorar la calidad del activo del Central, el economista advirtió que las reservas líquidas de Argentina siguen siendo un problema serio. "El Banco Central tiene reservas líquidas negativas, que rondan los 9.000 millones de dólares", explicó. Esto significa que, aunque el acuerdo podría ayudar a mejorar el balance, el país sigue siendo vulnerable ante cualquier presión externa, como una corrida cambiaria.

El Plan Brady de los años 90: ¿Es un modelo a seguir?

El economista también fue consultado sobre la comparación del acuerdo con el FMI con el Plan Brady, que tuvo lugar a principios de los años 90. Castillo explicó que en ese entonces, el gobierno de Carlos Menem y el FMI decidieron reestructurar la deuda externa de Argentina, reemplazando deuda de baja calidad por nuevos bonos que eran más atractivos para los mercados. "El Plan Brady permitió que la deuda argentina pudiera cotizar en los mercados internacionales, mejorando las condiciones de pago", recordó Castillo.

Sin embargo, el economista advierte que, aunque el modelo de reestructuración puede parecer similar, las condiciones actuales de la economía argentina son muy diferentes a las de aquella época. A pesar de las similitudes, no se puede asegurar que este acuerdo sea la solución a los problemas de deuda del país.

Riesgos a largo plazo: ¿Es este acuerdo una solución definitiva?

El acuerdo con el FMI es visto por muchos como una forma de evitar una crisis de deuda inmediata, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía argentina. Castillo destacó que la falta de claridad sobre los fondos frescos y la situación crítica de las reservas líquidas hacen que el acuerdo sea una solución temporal más que definitiva. "Este acuerdo puede dar respiro, pero los problemas estructurales siguen presentes", cerró el economista.