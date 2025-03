El Gobierno ya sacrificó más de US$ 1.500 millones en lo que va 2025 para contener a los dólares financieros

A la espera del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita fortalecer las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sacrificó más de US$ 1.500 millones en los primeros dos meses de 2025 para contener la brecha cambiaria en torno al 15%. Esta dinámica mantiene a raya los dólares financieros pero drena las arcas de la autoridad monetaria y obstaculiza el atesoramiento de divisas.

Según estimaciones de mercado, el BCRA utilizó US$ 932 millones para intervenir en el contado con liquidación (CCL) en enero, la mayor cifra de la era Milei. Al mismo tiempo, fuentes consultadas por PERFIL calcularon que el Gobierno se desprendió de US$ 700 millones en febrero para dominar las cotizaciones financieras.

El BCRA sacrifica reservas para contener la brecha cambiaria

Un informe de Aurum Valores reveló que desde que el ministro de Economía Luis Caputo anunció la intervención en los mercados de los dólares financieros, el monto roza los US$ 3.000 millones, ya supera el 10% del stock de reservas brutas, hoy en US$ 27.730 millones, y representa casi el 40% de las compras de divisas acumuladas desde ese momento.

En concreto, la estrategia del equipo económico es exitosa para administrar el tipo de cambio alternativo pero, en simultáneo, implica una menor acumulación de divisas e impide que el Central engrose sus tenencias en moneda extranjera.

Ante la aceleración de ese proceso, el oficialismo pule los últimos detalles del entendimiento con el FMI para poder hacerse de fondos frescos que insuflen un soplo de aire fresco en las reservas internacionales. La idea central del desembolso es cancelar deuda del Tesoro con el BCRA y, de esta manera, recapitalizar su balance.

Desde Fundación Capital remarcaron que la racha compradora del Banco Central se explica, en buena parte, por la emisión de créditos y obligaciones negociables en dólares. Las divisas se liquidan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y son adquiridas por el ente monetario.

"Sin embargo, las reservas netas continúan en terreno negativo (-US$ 7.000 millones considerando los pagos de Bopreal a 12 meses), con una reducción de las brutas desde enero (-US$ 1.400 millones). Esta baja se vio explicada no sólo por los pagos a organismos internacionales y bonistas privados (-US$ 4.700 millones), sino también por la disminución en el efectivo mínimo (relacionado con el goteo de los depósitos) y las intervenciones directas en brecha. Así, los dólares que le cuestan conseguir al Banco Central, se le escurren por varias vías", advirtieron los analistas.

Al mismo tiempo, los economistas de la consultora del ex titular del BCRA, Martín Redrado, señalaron que en los últimos tres meses, la intervención en los mercados financieros asciende a US$ 2.000 millones y valoraron que esa dinámica "es una señal de atención, en un marco de una economía encepada y sin reservas netas, por lo que es clave avanzar en maximizar la búsqueda de dólares".

Por su parte, un reporte de LCG indica que los volúmenes operados de AL30 y GD30, los bonos soberanos utilizados para transformar pesos en dólares en la bolsa, "hacen pensar que la presencia del BCRA en los mercados paralelos siguió siendo relevante estos días para contener la brecha cambiaria".

"Los volúmenes negociados se dispararon a un promedio de US$ 213 millones diarios, muy por encima de los US$ 70 millones diarios que se tranzaban a principios de diciembre cuando el BCRA no participaba. Y hay que decir que, en parte, estas intervenciones son la contracara de la baja del riesgo país: el BCRA sostiene las paridades de los títulos (al costo de perder reservas). Con todo, la brecha cambiaria se mantiene en la zona del 15%", apuntaron.

Dólar blend y "preocupación" oficial

Asimismo, los consultores divisaron en la creciente injerencia oficial en el paralelo una "cierta preocupación" del equipo económico "ante eventuales tensiones que puedan frenar la oferta de dólares en el MULC derivada del carry trade en un escenario de bajas expectativas de devaluación en el corto plazo".

Uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y el FMI es el dólar blend. Se trata de un esquema que nació durante el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía en septiembre de 2022 permite a los exportadores liquidar 80% de sus ventas al tipo de cambio oficial y 20% al CCL.

Esas divisas terminan en el mercado financiero y moderan las oscilaciones cambiarias pero, a su vez, el Central pierde la ventana de oportunidad para comprarlas en el intercambio diario y sumarlas a las reservas internacionales. Un informe de JP. Morgan determinó que se escaparon unos US$ 19.000 millones por esta vía en 2024.

En tanto, la firma de análisis económico INVECQ estimó que el año pasado se resignaron en torno a $15.000 millones por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie, dicen los especialistas en materia cambiaria.

"Si bien el Gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación (es clave para 'controlar' la brecha), cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI. El organismo es crítico de este esquema, y ya en las primeras dos revisiones bajo el mandato de Milei, en enero y junio 2024, subrayó el compromiso de las autoridades de suprimirlo para mediados de 2024, algo que no terminó sucediendo", concluyeron.

