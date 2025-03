La inflación de febrero superaría a la de enero según las consultoras que releva el Banco Central

La inflación de febrero se ubicaría en 2,3% mensual, lo cual implica un incremento con respecto a la registrada en enero, que marcó 2,2%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Gobierno esperaba que la inflación en febrero por lo menos se ubicaría por debajo del mes anterior y, en el mejor de los casos, perforando el 2%.

El dato oficial será comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este viernes 14 de marzo.

Aseguran que, "con la plata que va a entrar del FMI, la posibilidad de que se levante el cepo rápido es casi nula"

Quienes mejor pronosticaron la inflación anteriormente (Top 10) esperaban una inflación de 2,3% mensual para febrero (+0,4 p.p. con relación al REM previo).

Con respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para febrero en 2,3% (+0,2 p.p. respecto del REM previo).

Qué pasará con el dólar según el REM

Con respecto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones del REM se ubicó en $1.069 por dólar para el promedio de marzo de 2025 lo que implicaría una suba mensual promedio de 1,0% de la paridad cambiaria.

De acuerdo con el conjunto de participantes del REM este ritmo de depreciación cambiaria se sostendría durante todo el horizonte mensual encuestado.

Para diciembre de 2025 el conjunto del REM pronostica un tipo de cambio nominal de $1.175 por dólar. La variación interanual esperada se ubicó en 15,1% a dic-25 (-2,5 p.p. respecto del REM previo).

El conjunto de analistas del REM proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad crecerá a un ritmo en torno al 1% trimestral en los dos primeros trimestres del año, manteniendo las previsiones anteriores.

Para todo 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 4,8% superior al promedio de 2024 (0,2 p.p. por encima del REM previo). En tanto, quienes constituyen el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 4,8% en el año (+0,2 p.p. que el REM previo).

Con respecto a la balanza comercial, los participantes del REM estimaron que las exportaciones (FOB) totalicen USD 83.877 millones (US$ 751 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 71.733 millones (US$ 2.633 millones con respecto al relevamiento previo). El superávit comercial anual esperado es de US$ 12.144 millones.

LM