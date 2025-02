Inflación, dólar y tasas de interés: las estimaciones de las consultoras que releva el Banco Central

El Banco Central difundió el primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de 2025, en base a las proyecciones de especialistas locales y extranjeros sobre inflación, tasa de interés y otros indicadores de la economía.

Con respecto la inflación de enero, quienes participaron del REM estimaron que alcanzaría el 2,3%. Respecto del IPC Núcleo las previsiones son de 2,4%.

Para febrero, las consultoras prevén una inflación general de 2,1% para febrero, de 2,0% en marzo y 1,9% en abril. El año 2025 terminaría con una inflación anual de 23,2%.

Dólar y tasa de interés

En cuanto al tipo de cambio nominal el REM proyecta que $1.055 por dólar para el promedio de febrero de 2025 lo que implicaría una suba mensual promedio de 1,0% de la paridad cambiaria.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un valor del dólar en $1.201, con una variación interanual esperada de 17,6%.

Quienes participan del REM pronosticaron una tasa de interés mayorista de Argentina (TAMAR) de bancos privados para febrero de 30,6% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,5%). Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 24,0% nominal anual (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,0%).

PBI y balanza comercial

Con respecto al Producto Bruto Interno, el REM proyectó subas trimestrales consecutivas de 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer semestre del año, con una variación real positiva de 4,6% con respecto a 2024.

En cuanto al comercio exterior las consultoras estimaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 83.126 millones y las importaciones (CIF) US$ 69.100 millones, generando un superávit comercial de US$ 14,901.



Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en $11,6 billones para 2025 ($0,5 billones superior al REM previo).