Domingo Cavallo alertó que los dólares del FMI no son suficientes para levantar el cepo cambiario

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo evaluó de forma positiva el desempeño económico del gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sería suficiente para levantar el cepo cambiario e instó al equipo económico a eliminar el dólar blend para reforzar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Mediante un extenso análisis publicado en su blog personal, Cavallo planteó que "es muy entendible que el gobierno desee no poner en peligro este clima antes de las elecciones de octubre aun cuando su prédica por la libertad de mercados y el no intervencionismo estatal no se vea, por el momento, reflejada en el manejo monetario y cambiario del Banco Central".

La deuda en dólares con los importadores volvió al nivel que tenía en diciembre de 2023

Cavallo anticipó una caída "fuerte" de la inflación

A propósito de la dinámica inflacionaria, el padre de la Convertibilidad remarcó que la tasa promedio mensual de los precios online medida de forma diaria por parte de su hijo, Alberto Cavallo, "se ubicaba al 28 de enero en 1,4%, mostrando una fuerte caída desde algo más del 3% mensual de mediados de diciembre".

"Esta reducción de la tasa de inflación no puede explicarse por la reducción de la tasa del crawl dado que esta recién comenzará a aplicarse a partir de febrero. Puede si, haber influido la reducción y completa eliminación del impuesto PAIS que redujo el precio efectivo del dólar para las importaciones", juzgó acerca de la evolución del costo de vida. El dato oficial del mes pasado será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) el jueves 13 de febrero.

A juicio del ex funcionario nacional, es probable que la reducción de la velocidad a la que se mueven los valores de la economía "se relacione más con una caída relativa del gasto nominal de las familias dentro del país, teniendo en cuenta que la apreciación del peso ha alentado los viajes de compras y turismo a países vecinos y que, la mayor facilidad para importar todo tipo de bienes por couriers facilita el abastecimiento desde el exterior a precios más reducidos que los que se venían pagando para compras en el país".

No obstante, Domingo Cavallo reconoció que la modificación de la pauta devaluatoria, conocida en la jerga como crawling peg, de 2% a 1% mensual "acentuará todos estos fenómenos y ayudará a mantener baja la tasa mensual de inflación en febrero y los meses siguientes".

En tal sentido, el ex titular del Palacio de Hacienda planteó un contrapunto con la administración libertaria respecto a por qué se reduce la inflación: "Un examen de la evolución de los agregados monetarios sugiere que no ha sido una contracción monetaria excepcional la que provocó la baja de la tasa de inflación. Si bien a lo largo de enero se observa un estancamiento de la base monetaria y una fuerte contracción de M1 y M2, esta fue precedida por un aumento significativo hasta el último día de diciembre cuando la tendencia a la reducción de la tasa de inflación ya se observaba desde dos semanas antes".

Siguiendo esa línea argumental, Cavallo sostuvo que el hecho de que "no hubo una fuerte contracción monetaria lo testimonia la expansión del crédito al sector privado que siguió creciendo durante todo ese período".

La advertencia de Cavallo sobre las reservas

"En el frente inflacionario la estrategia de fuerte ajuste fiscal e inflexible control monetario y cambiario dio muy buenos resultados, pero en el frente externo todavía se mantiene el problema de las reservas externas netas negativas a pesar del fenomenal superávit comercial del año 2024", remarcó en otro pasaje de su perspectiva.

Bajo su perspectiva, las tenencias netas, que descuentan los pasivos, "no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central" y la única forma de aumentarlas "es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente".

"Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución, son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario", apuntó.

Acto seguido, enumeró los mecanismos "más eficaces" para incrementar el nivel de reservas de la autoridad monetaria:

La eliminación del dólar blend para las exportaciones, de tal forma que el 100% de los ingresos por exportaciones sean vendidos al Banco Central. El aumento de los incentivos fiscales a las exportaciones, es decir una acentuación del proceso ya iniciado de reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de las economías regionales. El aumento de los reembolsos de impuestos internos a la exportación de manufacturas. Disponer que el pago de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo final considerados no esenciales se deban pagar por el contado con liquidación y no requieran divisas del Banco Central.

Por otra parte, el economista liberal manifestó que la brecha cambiaria entre el tipo de cambio CCL y el dólar oficial manejado por el crawling peg "tenderá a aumentar a causa de que ya no entrarán en ese mercado el 20% de los ingresos por exportaciones y aumentará la demanda para pagos de las importaciones no esenciales".

"Se debería permitir que los capitales destinados a financiar inversiones extranjeras directas puedan ser ingresados a través del mercado CCL (o del mercado libre que lo reemplace). Muchos potenciales inversores extranjeros que están demorando inversiones hasta que se elimine el cepo, podrían aprovechar esta prerrogativa y contribuir a que se vaya cerrando la brecha de una manera genuina y sin drenar las reservas del Banco Central", agregó.

Por último, Domingo Cavallo consideró que el clima de estabilidad puede mantenerse hasta las elecciones legislativas ya que "aún cuando una brecha cambiaria que se resiste a bajar obligara al Gobierno a aumentar el ritmo del crawl para desalentar la idea de que habrá un gran salto cambiario posterior a las elecciones, la verdadera ancla nominal de una economía que ya ha derrotado a la inercia inflacionaria, es el ajuste fiscal y no el tipo de cambio".

MFN / Gi