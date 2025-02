La deuda en dólares con los importadores volvió al nivel que tenía en diciembre de 2023

A pesar de la paulatina eliminación de las restricciones al comercio, la emisión de bonos especiales y la normalización del mercado cambiario, la deuda con importadores alcanzó en el tercer trimestre de 2024 el mismo nivel que ostentaba en diciembre de 2023.

De acuerdo al último informe sobre deuda externa privada del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de pasivos del sector privado ascendió a US$ 103.905 millones, registrando una caída trimestral de US$ 809 millones explicada exclusivamente por la deuda comercial, que cayó US$ 954 millones. Al mismo tiempo, la comparación interanual arrojó que la totalidad de lo adeudado aumentó US$ 4.933 millones.

La deuda comercial volvió a niveles de 2023

"La deuda externa comercial del sector privado totalizó US$ 63.308 millones al 30/09/24. La deuda externa por exportaciones de bienes se ubicó en los US$ 5.742 millones, mostrando una baja de US$ 299 millones con respecto al 30/06/2024 y de US$ 1.869 millones en la comparación interanual", reza el documento.

Siguiendo esa línea argumental, el documento señala que el pasivo por importaciones de bienes descendió a US$ 44.112 millones, con una reducción de US$ 1.201 millones en el trimestre y una suba de US$ 6.004 millones comparado con el mismo período de 2023.

Por su parte, la deuda externa por servicios alcanzó US$ 13.454 millones, con un aumento de US$ 546 millones respecto a los tres meses anteriores y acumulando una suba de US$ 758 millones en términos interanuales. En cuanto a la deuda financiera del sector privado, sumó US$ 40.597 millones.

"El incremento del trimestre se debió principalmente a los títulos de deuda, con un aumento de US$ 190 millones, así como a la categoría de 'Otra deuda financiera', que sumó US$ 188 millones, parcialmente compensado por los préstamos financieros, que mostraron una disminución en términos netos de US$ 233 millones", detalla el reporte del BCRA.

Por qué volvió a crecer la deuda con importadores

Desde la consultora Invecq destacaron que la deuda con importadores se ubicó en el centro de escena en 2022 y 2023 debido por el significativo salto que pegó como consecuencia de la "discrecionalidad de la administración anterior a la hora de permitir el acceso al mercado de cambios para su pago".

"Si bien hay un nivel permanente, las cifras de 2022-2023 excedieron notablemente a la dinámica histórica: la deuda por el pago de servicios promedió los US$ 6.600 millones entre 2017 y 2021, y alcanzó los US$ 12.700 millones al cierre de 2023; mientras que en el caso de los bienes se pasó de US$ 22.100 millones a US$ 44.600 millones", subrayaron.

En tal sentido, los economistas del centro de análisis económico recordaron que la gestión de Javier Milei priorizó la normalización del flujo y la regularización del stock heredado mediante los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Se trata de instrumentos emitidos por el BCRA, denominados y pagaderos en dólares pero que los importadores podían suscribir en pesos. En total, se emitieron US$ 10.000 millones para empezar a regularizar los montos adeudados.

Pese a las medidas adoptadas por el equipo económico liderado por Luis Caputo, la deuda total por importaciones alcanzó los US$ 57.300 millones a fines de septiembre 2024. En otras palabras, el mismo valor que heredó Milei de Alberto Fernández en diciembre de 2023.

A propósito de los motivos por los cuales no disminuye el stock, los consultores de Invecq destacaron que "de los BOPREAL emitidos, solo US$ 3.000 millones se utilizaron para cancelar deuda, según estimaciones propias del BCRA".

"En segundo lugar, porque el esquema implementado durante los primeros meses de gestión derivó en un incremento de las obligaciones por la 'cuotificación' en el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Asimismo, los importadores habrían optado por seguir difiriendo pagos para aprovechar el rendimiento positivo de las tasas en pesos, que corrieron por encima del crawling mensual, así como del movimiento de los dólares financieros, en gran parte del año", sostuvieron.

Por último, expresaron que "si bien el nivel sigue siendo elevado, el 'exceso' podría ser mucho menor; de hecho, esto sucedió a fines de 2023: el relevamiento del BCRA indicaba un stock total de US$ 57.300 millones, mientras que la Secretaría de Comercio estimó un saldo neto de US$ 42.600".

"Además de diferencias técnicas y metodológicas, se dieron algunas explicaciones económicas y cambiarias, entre las que se destaca la cancelación -no informada al BCRA- con dólares propios y/o a través de títulos; algo que podría haberse repetido el año pasado (el banco central estima que durante enero-septiembre se cancelaron US$7,4 MM por fuera del MULC)", concluyeron.

