Tensiones económicas globales: cuáles son los desafíos para Argentina en la era Trump

A medida que las tensiones comerciales aumentan y el dólar pierde relevancia en el mercado global, Argentina se enfrenta a una compleja situación económica que podría desembocar en una crisis cambiaria antes de 2026.

Qué sucede con la cancelación de los aranceles

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pablo Ferrari quien expresó que el tema de la cancelación “estaba claramente anunciado, lo cual ya es evidente”.

Según el entrevistado, en Estados Unidos necesita evitar que entren productos que compitan directamente con los locales, que perjudiquen la industria y que ocasionen la pérdida de empleos. “Esto lo hicimos nosotros hace 30 años, en el contexto de la disolución de la Unión Soviética, cuando China no estaba tan desarrollada, había mano de obra barata y se realizaba ingeniería inversa”, agregó.

Sin embargo, para el economista “el mundo ha cambiado y nosotros hemos quedado rezagados”, porque “hoy, con el BRICS ganando fuerza y el dólar perdiendo relevancia en las transacciones y reservas mundiales, es crucial entender que el discurso de Trump busca reordenar esta situación de alguna forma”.

Cuál es la situación de Canadá, México y China

En el caso de México y Canadá, la situación se resolvió rápidamente, aunque con México se estableció un plazo de un mes. “Al observar las respuestas de países como Canadá, México y China, vemos que las tensiones con China no se han resuelto; de hecho, parece que China podría aumentar sus aranceles y la cuestión con China tiende a empeorar”, añadió.

Por otra parte, Ferrari sostuvo que, “no se puede ver la relación entre Trump y Milei como la de dos mandatarios de naciones iguales” porque Trump, como mandatario de Estados Unidos, “busca frenar el declive de su país, mientras que Javier Milei también intenta frenar el declive de la Argentina”. Sin embargo, “no se puede asumir que ambos representen el interés nacional en el sentido común de la palabra”, siguió.

Por lo tanto, “las políticas económicas de Estados Unidos no deben beneficiar a Argentina”, aclaró el entrevistado y mencionó que lo que ocurrirá, de todas maneras, “es que no será fácil atraer dólares en este momento, especialmente con la devaluación preventiva que afecta al mundo”. Y siguió: “Argentina, con un dólar apreciado y una moneda más fuerte que el dólar, desacelera el aumento del tipo de cambio”.

Para finalizar, Ferrari agregó: “Inevitablemente, antes del 1 de enero de 2026, si no aparece un flujo significativo de fondos, lo cual no está previsto en los flujos comerciales habituales ni en las exportaciones energéticas de este año, habrá una fuerte tensión cambiaria, a menos que ocurra un cambio muy grande que, por ahora, no está sobre la mesa”.