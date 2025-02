El colapso de las PYMES textiles en Argentina: por qué tienen falta de competitividad

En un contexto económico cada vez más crítico, las PYMES argentinas luchan por sobrevivir, mientras el país enfrenta un escenario de altos precios, salarios insuficientes y una economía que impide el acceso a mercados internacionales.

Cuál es la situación de las Pymes

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Raúl Hutin, empresario y dirigente PYME, quien expresó que, “la situación del sector es extremadamente delicada” porque “los 14 sectores que se miden de manera constante enfrentan el mismo problema”.

Según el entrevistado, no se trata de un problema de las pequeñas y medianas empresas, sino de la estructura misma de la economía. “El verdadero problema no son los precios ni la productividad de las PYMES, la cuestión es la competitividad, que está directamente vinculada a la política económica del Estado”, añadió.

Por otra parte, Hutin remarcó que lo que más se resalta es que el salario no alcanza para nada. "Yo tengo más de 100 personas trabajando en mi empresa, y el 85-90% de ellos está por debajo de la línea de la pobreza y nadie gana más de 1.100.000 pesos”, siguió.

En continuidad con el tema, el entrevistado menciono que, “si estás por debajo de esa cifra, indiscutiblemente estás por debajo de la línea de pobreza, lo que significa que no tienes acceso a bienes durables ni a manufacturas”. Y remarcó que, así, las industrias no tienen razón de ser, el mercado no responde y, debido al atraso con respecto al dólar, “tampoco podemos acceder a los mercados internacionales”.

Qué sucede con las exportaciones y la competencia global

Además, el empresario y dirigente mencionó que solían exportar a varios países vecinos, pero “hoy en día, la cantidad de camiones que podemos enviar al exterior se puede contar con los dedos de las manos”. Y continuó: “Estamos fuera de la competencia global”.

Para finalizar, Hutin agregó: “En 2024, la deuda externa aumentó en 92.000 millones de dólares y se implementó un ajuste severo que resultó en la desaparición de más de 15.000 PYMES, por ende, no sé si la macroeconomía actual es la que mejor se ajusta a las necesidades y la felicidad de los argentinos”.