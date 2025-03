El BCRA compra dólares, pero las reservas siguen negativas: ¿Por dónde se escurren las divisas?

El Banco Central continúa con reservas netas negativas, a pesar de las compras diarias de divisas que viene realizando sin pausa al sector privado, dinámica que fue posible por la suba en los préstamos en moneda extranjera. Pero, es un balde con pérdidas y las divisas que adquiere la autoridad monetaria se le escurren como parte del pago de vencimientos de deuda, también por el "goteo de los depósitos privados" y, en una importante medida, por la intervención directa en la brecha del tipo de cambio.

Daniel Sticco: "El Gobierno está haciendo una apuesta fuerte para sanear el balance del Banco Central"

Un informe reciente de la Fundación Capital sitúa ese "drenaje" en u$s 2.000 millones en los últimos tres meses, aproximadamente.

Esta situación para la Fundación Capital está llevando a un riesgo aún mayor en tanto se achica, el espacio para que seguir otorgando crédito en moneda extranjera en un contexto de depósitos en dólares en retroceso, "lo cual tiene impacto en reservas internacionales y hace preciso buscar nuevas vías de ingreso de dólares".

En este sentido, el gobierno mantiene su objetivo de dar pronto la noticia de los fondos frescos que lleguen por el acuerdo con el FMI.

El mismo ministro de Economía Luis Caputo viene insistiendo con la idea de que el pacto con el FMI "implica nuevos fondos pero no más deuda". A la hora de explicar cómo funciona esa dinámica, el mandamás del Palacio de Hacienda indicó que el dinero se utilizará para cancelar las Letras Intransferibles que el Tesoro le colocó a la autoridad monetaria.

El goteo de depósitos en dólares en los últimos meses

El blanqueo de capitales impulsado por el gobierno implicó más de u$s 22.000 millones en cuentas CERA y AlyCs, permitiendo un incremento en los depósitos en dólares del sector privado en unos u$s 15.000 millones entre septiembre y octubre, casi duplicando el stock previo. No obstante, la Fundación Capital explica que "en los últimos cuatro meses se advirtió un goteo prácticamente diario, mostrando una caída de los depósitos en moneda extranjera de más de u$s 4.200 millones. Es decir, casi un tercio de la suba generada por el blanqueo", señalaron.

De esta manera, los depósitos en dólares muestran un alza resultante de u$s 11.700 millones desde agosto. "De estos, unos u$s 2.800 millones se aplicaron a encajes y otros u$s 3.000 millones a efectivo en los bancos (en ambos casos presentaron fuertes subas en el comienzo del blanqueo y luego bajas en los últimos meses)", señala el informe.

Vale señalar que los nuevos depósitos se aplicaron también en préstamos en moneda extranjera, con lo cual se registró un salto sostenido todos los meses. En este sentido, "el crédito en dólares al sector privado más que se duplicó desde el blanqueo, pasando de unos u$s 6.600 millones a los u$s 14.000 millones actuales, mostrando tasas de crecimiento superiores al 10% mensual, en un marco de diferencial de tasas en pesos vs. en dólares", explicaron desde la Fundación Capital, al tiempo que agregaron que "la suba de más de u$s 7.000 millones en el crédito implicó que el ratio préstamos/depósitos en moneda extranjera se incrementara desde el 25% al 43%".

La hoja de ruta que le propone Cavallo al gobierno para sumar reservas sin un salto devaluatorio

Ahora bien, el stock total de depósitos en moneda extranjera totaliza unos u$s 33.000 millones actualmente (público y privado), de los cuales el resto se encuentra aplicado en encajes por unos u$s 12.000 millones (38%) y en efectivo en bancos por u$s 7.000 millones (21%). "Esta dinámica de los préstamos en dólares tiene un correlato positivo, ya que su incremento conlleva un alza en las reservas netas, porque cuando se adquiere un crédito en moneda extranjera, se reciben pesos, ya que el banco lo liquida en el mercado oficial de cambios", asegura el informe.

Con el préstamo del FMI mediante, cuál es el nivel de reservas que podría alcanzar el BCRA según "el gurú de la city"

Para el economista Salvador Di Stéfano con los fondos frescos que lleguen vía el acuerdo con el FMI el gobierno buscará capitalizar el Banco Central República Argentina (BCRA).

"Esto implica que llegan los fondos del FMI a la tesorería, y automáticamente le compra deuda al BCRA para transformar el activo ilíquido de títulos públicos en un activo liquido de dólares en la cuenta reservas", señaló y argumentó en su análisis diario que "en este contexto, durante el año 2025 las reservas del BCRA deberían trepar hasta alcanzar la suma de los U$S 50.000 millones, cifra muy ambiciosa, pero no descartable si el gobierno cumple con su plan monetario y cambiario".

Qué señal necesita el mercado argentino para salir de la volatilidad, según el "gurú de la city"

Además, el economista rosarino recordó que desde que el gobierno asumió tiene escasas reservas. La pregunta obligada es ¿Cómo hace para tener bajo control al dólar? "En primer lugar, hay un cepo que no te permite comprar todos los dólares que deseas; en segundo lugar, el 20% de las exportaciones se liquidan en los mercados alternativos del dólar; en tercer lugar, el gobierno interviene en el mercado cuando lo cree conveniente; y en cuarto lugar, contrajo la cantidad de pesos existentes en la economía a la mitad del promedio de otras épocas, por si esto fuera poco, la tasa de interés es enormemente positiva", enumeró el analistas financiero.

Finalmente, Di Stéfano explicó que en el contexto actual, el gobierno logrará un acuerdo con el FMI, recibirá desembolsos y buscará en el año 2025 incrementar el stock de reservas para salir del cepo en el año 2026.

"Para incrementar reservas mantendrá una base monetaria amplia congelada en los $ 47,7 billones, por ende, vamos a tener que convivir con una gran iliquidez de mercado, tasas de interés en pesos elevadas, y un consumo que se va a resentir por no contar con financiamiento a tasas razonables", proyectó y concluyó explicando que "las tasas altas obligarán a las empresas a financiarse con capital propio: el dólar seguirá ofertado".