El préstamo del FMI precisa de acuerdo político

Una ley sancionada por Martín Guzmán obliga al Gobierno a pasar por el Congreso para aprobar futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue admitido el fin de semana pasado por el propio Javier Milei, quien adelantó que jugaría bajo “las reglas” existentes. Economistas que mantienen un diálogo directo con el organismo aseguraron a PERFIL que este espera apoyo político y social antes de transferir un dólar. Los vencimientos de deuda de este año superan los activos del Banco Central, lo que dificulta mantener el dólar “barato”.

“Nunca fue un requerimiento del FMI la aprobación del Congreso. No existe en los estatutos del FMI la necesidad de que el acuerdo pase por el Parlamento argentino. Eso es requerimiento jurídico interno”, explicaron desde el entorno del exministro Guzmán. La razón: evitar repetir errores del pasado, como los US$ 57 mil millones que le autorizaron a Mauricio Macri y el siguiente gobierno puso en pausa, con duras críticas.

Debilitó esto la posición de los responsables del FMI puesto que consistió en el crédito más grande de su historia desde su creación en la segunda posguerra. Incluso superior a lo que le giraron para la reconstrucción de Ucrania.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En rigor de verdad, los procesos de aprobación local y del directorio del ente se dan en paralelo y de forma independiente. Hizo dudar de la “urgencia” del DNU entre los economistas críticos, puesto que los tiempos del board no se caracterizan por ser veloces.

Sin embargo, tras haber enviado un decreto para aprobar el acuerdo en lugar de un proyecto de ley, el Presidente pone a los bloques opositores y “dialoguistas” en una posición de aval implícito o rechazo explícito. Si la bicameral legislativa no emite opinión, queda vigente con fuerza de ley la firma de Milei, mientras que sólo si lo rechazan se puede dar de baja.

Ahora, al ir en diferentes carriles los procesos, puede suceder que el Fondo habilite un nuevo préstamo y el Congreso lo dé de baja. En ese caso, aseguran quienes tienen llegada a los economistas del ente, el FMI no girará el dinero.

La necesidad de dinero fresco es apremiante para el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. De acuerdo a un informe del Banco Provincia, entre marzo y diciembre de 2025, los vencimientos de deuda en moneda extranjera superan a las reservas brutas descontados los encajes de los depósitos privados (US$ 19 mil millones y US$ 15.300 millones, respectivamente). Considerando que la demanda de dólares por bienes, servicios y rentas superó a su oferta en los últimos ocho meses –algo que no pasaba desde la primera mitad de 2018–, las divisas para enfrentar estos pagos deberían provenir de la cuenta capital.

“La diferencia entre depósitos privados en dólares con encajes y préstamos está en US$ 3.800 millones, acercándose a los niveles de agosto del año pasado (US$ 2.800 millones), es decir, pre-blanqueo. Considerando que este número había llegado a US$ 13.700 millones en octubre, el segundo “puente de dólares” del año pasado –el primero había sido el pago de importaciones con divisas compradas en el paralelo– pareciera en vías de agotarse”, precisaron desde el Bapro.

La brecha entre el riesgo país argentino y el promedio regional pasó de 350 puntos básicos básicos a mediados de enero a 500 unidades a fines de febrero. Así, los mercados de deuda privada en moneda extranjera parecen más lejos de flexibilizarse, y el prestamista de última instancia, el FMI, se encamina a ser el cobrador de primera.

Caputo: “Es absolutamente diferente”

Agustina Bordigoni

En una entrevista en LN+ el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los términos del acuerdo con el FMI ya están definidos. Aunque no se conocen, la Oficina del Presidente anunció que enviará al Congreso un DNU para obtener su apoyo.

“La ley dice que el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, pero para ello primero hay que tener un acuerdo cerrado con el FMI”, explicó el economista Christian Buteler en su cuenta de X.

El comunicado oficial informó que el dinero que desembolse el organismo será utilizado para que el Tesoro Nacional cancele la deuda con el Banco Central y que esto “implicará una reducción de la deuda pública”.

El titular de la cartera de Economía defendió esa postura: “Con los dólares que nos dé el FMI lo que vamos a estar haciendo es recomprarle esa deuda del Tesoro en poder del Banco Central y liquidarla. La tachamos y matamos esa deuda”, sentenció. Agregó que este programa “es absolutamente diferente” a cualquier otro y que se trata de una situación “de necesidad y urgencia”.

“El crédito que hoy está negociando Toto Caputo es distinto al que se pidió en el 2018, cuando Toto Caputo era parte del equipo económico”, ironizó Buteler en respuesta a estos dichos. Y añadió: “Si la solución pasara por devaluar ya seríamos Suiza”, y, “si la solución pasara por pedir asistencia al FMI, ya seríamos Dinamarca”.

El ministro también se refirió a la posibilidad de una devaluación: “Tenemos récord mundial de devaluaciones y estamos peor que nunca”, indicó. Pronto se corrigió: “estábamos”.