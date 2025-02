Qué señal necesita el mercado según el "gurú de la city" para salir de la volatilidad

"Sin acuerdo con el Fondo Monetario el mercado seguirá en un recorrido lateral, tratando de encontrar un piso sólido a la espera de una suba de reservas", asegura el economista Salvador di Stéfano en su análisis de los lunes. El analista explica que el mercado no tiene grandes incentivos a mayores compras. "El acuerdo con el fondo vendría para el mes de abril y las reservas siguen por debajo de los U$S 29.000 millones. ", avanzó.

Las reservas cayeron US$1.300 millones en enero pese a las compras del Banco Central

El reconocido economista recuerda que "el presidente ha dicho que el cepo se levanta el 31 de diciembre del año 2025, sin embargo, dijo que con ayuda externa y suba del stock en dólares de las reservas, podría adelantarse la salida del cepo". De todos modos, reconoce que "No parece que el acuerdo con el FMI esté para fin de febrero. Hay negociaciones avanzadas, pero el mismo ministro de economía habla de un final feliz para el primer cuatrimestre del año 2025".

En esa línea estimó que, de suponer que el acuerdo estaría para el mes de abril, "hay tiempo para tomar posición en bonos soberanos en dólares, y mucho más tiempo aún para tomar posición en acciones", dijo en un guiño a los inversores.

El acuerdo con el FMI se dilata, pero según Di Stéfano podría estar en el primer cuatrimestre del 2025.

Y aprovechó a hacer un recuento de lo que hay que mirar por estos días. "La bolsa argentina está dominada por acciones bancarias y energéticas. Los bancos crecen al ritmo de la baja del riesgo país, la caída en las cotizaciones hace que nuevamente las valuaciones bancarias sean razonables, pero no vemos el conductor a una suba de mercado inmediata", explicó.

En lo que respecta a las empresas energéticas, señaló que le queda la duda sobre la política petrolera de Estados Unidos. "Si van a perforar Alaska y sus plataformas marítimas, el precio del dólar debería ceder, y esto no es bueno para nuestras empresas", explicó. "El petróleo está en U$S 71,85, tiene un soporte importante en la zona de los U$S 65, si lo perfora, esto afectará a las empresas petroleras locales", completó.

Abram: "El temor del FMI es la cautela del gobierno a la hora de unificar el cambio"

En tren de mostrar instrumentos que valen la pena en esta coyuntura puntualizó: "Las lecaps y boncaps siguen siendo muy atractivos, Con cotizaciones que dejan tasas de retornos superiores al 30% anual, lucen positivos contra una inflación que se proyecta en el 20,3% anual según el TOP 10 de consultoras con mayor acierto del Relevamiento de Expectativa de Mercado del BCRA. Esto nos da una tasa positiva contra la inflación del 8,1% anual. Estos títulos tienen mejor rentabilidad que los bonos que ajustan por inflación. Alerta arbitrajes", recomendó.

Una buena noticia para el mercado según Salvador Di Stéfano

"La buena noticia para el mercado, es que los bancos que consigan líneas de crédito del exterior o coloquen obligaciones negociables en dólares, podrán otorgar financiamiento en dólares a empresas que no estén en la cadena de la exportación. Esto va a encarecer el crédito en dólares, pero quien se financie a través de estas líneas, tendrá más plazo y tasas menores a las de pesos para planificar la inversión en su empresa. Esto podría potenciar la compra de reservas por parte del Banco Central", explicó.

Tigani: "Si las señales del FMI son confusas o mixtas, vamos a tener problemas"

Además, hizo un balance de cómo están hoy los depósitos en dólares de los bancos.

Los depósitos en dólares terminaron 2024 en U$S 33.886 millones, y al 17 de febrero se ubican en U$S 33.119 millones, para las mismas fechas los depósitos en dólares en el sector privado pasaron de U$S 31.491 millones a U$S 30.551 millones. Las reservas para iguales fechas pasaron de U$S 29.612 millones a U$S 28.747 millones.

Según el analista económico de Rosario, estos "No son números para preocuparse, pero si no suben, una mejora de los bonos y acciones está lejos". Y finalmente, no podía dejar de referirse al tipo de cambio: "El precio del dólar estará contenido por la falta de combustible, no hay pesos", completó..

