El BCRA compró US$ 500 millones en la semana pero las reservas volvieron a caer

En una semana atravesada por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de US$ 500 millones en el mercado cambiario pero las reservas internacionales acusaron una caída de casi US$ 300 millones en los últimos cinco días y se agrava la imposibilidad de la autoridad monetaria para robustecer sus arcas.

Este viernes, el BCRA adquirió US$ 120 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acumuló compras por US$ 506 millones desde el lunes. Sin embargo, las adquisiciones no se tradujeron en un aumento de las divisas que atesora el Central. Las tenencias internacionales cerraron en US$ 28.469 millones tras anotar una contracción semanal de US$ 276 millones.

El BCRA compra dólares pero las reservas caen

Desde Aurum Valores explicaron que esta dinámica responde a que las intervenciones compradoras de la entidad conducida por Santiago Bausili "son insuficientes para abastecer la demanda de dólares para pago de deuda e intervención en CCL/MEP (adicional a la oferta del blend)".

A modo de ejemplo, en 2024 las compras de divisas superaron los US$ 20.000 millones pero el atesoramiento fue sólo de US$ 6.000 millones. Según fuentes de mercado consultadas por PERFIL, en lo que va de 2025, la racha compradora supera los US$ 2.700 millones pero las reservas brutas retrocedieron US$ 3.236 millones y las netas, que descuentan los pasivos y encajes, en US$ 1.700 millones.

Un informe de Max Capital identificó cuatro motivos que impulsan las reservas hacia abajo:

El pago pendiente de deuda en dólares en enero , parte del cual ya se había transferido al Bank of New York en octubre;

, parte del cual ya se había transferido al Bank of New York en octubre; La reducción de depósitos y, por ende, de los encajes en dólares en el BCRA;

y, por ende, de los encajes en dólares en el BCRA; El acuerdo de Repo por US$ 1.000 millones con cinco bancos en enero (menos el colateral en bonos del Tesoro norteamericano);

Las intervenciones del BCRA en el mercado paralelo.

A propósito de la reducción de los encajes, los analistas consideraron que atiende a los retiros de depósitos en moneda dura tras el fin de la etapa más prolífica del blanqueo de capitales. "Desde noviembre, se retiraron US$ 4.000 millones del sistema, revirtiendo parte del aumento de US$ 15.000 millones registrado entre septiembre y octubre", definieron.

Al mismo tiempo, la implicación del Banco Central en el mercado financiero acelera el goteo de divisas. De acuerdo a los cálculos que hacen en la city, entre diciembre y mediados de enero, las intervenciones sumaron más de US$ 940 millones y continúan en febrero, aunque a un ritmo menor.

Por su parte, el economista Amílcar Collante puso el énfasis sobre el pago de deuda externa. Durante el primer mes de 2025, el gobierno de Javier Milei desembolsó casi US$ 3.700 millones para hacer frente a los compromisos con bonistas privados. A ese monto millonario se sumó el pago de US$ 856 millones a organismos internacionales.

A su turno, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, detalló que "de acuerdo al propio BCRA los pagos de netos son la principal razón por la que las reservas brutas caen en lo que va de 2025 (aun a pesar de las compras netas en el MLC), pero no la única razón".

Juan Carlos De Pablo: "Apuesto a que no habrá devaluación"

"Hay variaciones de cotizaciones y costo de intervención en paralelos aportando también en el mismo sentido. Lo que los pagos netos sean el principal factor y el papel que están jugando ahí los organismos internacionales, ponen en evidencia lo importante que es el acuerdo con el FMI, no sólo por el posible monto de financiamiento neto, sino también por que el mismo permitiría refinanciar esos vencimientos y descomprimiría por ese lado", reflexionó.

El Gobierno celebró las compras del BCRA

Más allá de esta dinámica, que preocupa de cara a los próximos vencimientos en julio por US$ 3.634 millones, uno de los asesores estrella del ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado semanal y subrayó que se explica por el programa económico libertario.

"El BCRA cierra la semana con compras netas en el MLC por US$ 500 millones. El superávit fiscal y la cantidad de pesos emitidos fija (ancla monetaria) en un contexto de recuperación de la demanda de dinero y del crédito al sector privado en pesos, es la contrapartida de la mejora en el colchón de reservas netas del BCRA, que además permitió la cancelación de Deuda Pública en moneda extranjera", concluyó Federico Furiase, director de la autoridad monetaria.

