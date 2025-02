Santiago Caputo enfrenta su peor semana desde su acercamiento al entorno de los Milei. El asesor presidencial estrella quedó en el ojo de la tormenta tras interrumpir la entrevista del Presidente con el periodista Jonatan Viale y recibir críticas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien mencionó que "hubo enojo en la cúpula del Gobierno por la irrupción". Este miércoles 19 de febrero se sumaron las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El funcionario, que ya había tenido roces previos con Santiago Caputo, sostuvo que el asesor intervino en el reportaje “por una estupidez” y agregó que esto le servirá para darse cuenta de que “nadie es superpoderoso”. Francos también reveló la frase que habría dicho Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cuando se enteró de las declaraciones de Hayden Mark Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA.

Esta criptomoneda fue difundida por el mandatario el viernes pasado y generó denuncias judiciales en Argentina y Estados Unidos, luego de que el activo financiero subiera su valor para después desplomarse, y generar ganancias en pocas manos que habrían contado con información privilegiada.

El escándalo se agravó durante la entrevista con Viale, cuando el asesor presidencial interrumpió la transmisión, se acercó al presidente, le habló al oído y luego acordó con el periodista retomar la charla como si esa intervención nunca hubiera sucedido, ya que podría acarrear “quilombos judiciales”.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Francos detalló la reacción del presidente: “[Milei] se enojó [con Caputo], incluso sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Santiago Caputo porque le pareció una irresponsabilidad que, sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, interrumpiera. Pero además interrumpió para una estupidez, porque la verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice: ‘¿Cuál es el sentido?’”.

El jefe de Gabinete también reflexionó sobre el aprendizaje que debería extraer Caputo de este episodio: “De todas maneras me parece que también Santiago Caputo habrá aprendido una lección: que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado y me parece importante”.

Francos consideró que la intervención de Caputo fue un error y mostró falta de criterio. “Lo que había dicho el Presidente no generaba complicación de ningún tipo, eso de que iba a consultar al ministro de Justicia [por Mariano Cúneo Libarona]. Es lógico que lo consulte, más allá de que no pueda ser su abogado personal, pero una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene absolutamente nada de malo”, explicó. Según Francos, la interrupción se produjo para evitar que Milei mencionara que Cúneo Libarona podría involucrarse en un expediente que consideran personal y no del Estado.

El funcionario restó gravedad al incidente: “Me parece que fue un exceso el intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave”.

La respuesta de Karina Milei ante las denuncias por coimas

Pese a sus diferencias con Caputo, Francos defendió a Karina Milei. Esto ocurrió luego de que el portal especializado en criptomonedas CoinDesk publicara que “En mensajes de texto revisados por CoinDesk, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía ‘controlar’ a Milei debido a los pagos que había estado haciendo a Karina Milei”.

Francos respaldó a Karina Milei y citó su respuesta ante las acusaciones: “Lo que comentó Karina Milei fue: ‘Por favor, que hagan la denuncia que quieran hacer, que muestren pruebas, yo no tengo absolutamente de qué preocuparme’”.

Además, agregó: “Ella no tiene absolutamente nada que ver con el tema, con el episodio, ni ha recibido ninguna suma de dinero. Ahora, hay que hacer una investigación, por supuesto, porque las personas que intervinieron tendrán que dar explicaciones y justificar lo que dicen”.

El jefe de Gabinete se refirió a Davis con escepticismo: “Este señor Davis fue tan raro. Yo vi un reportaje que le hicieron en Estados Unidos y veía las caras del que hacía la nota como diciendo ‘qué está diciendo este tipo’. Raro todo. Sobre todo cuando le preguntaron sobre la moneda de Melania Trump. Uno no entiende bien cómo se manejan, cómo son, pero a mí no me pareció un personaje confiable”.

A pesar de sus visitas oficiales, Francos cuestionó la credibilidad de Davis. El empresario estuvo en la Casa Rosada en varias ocasiones. El 30 de enero de 2025 se reunió con el Presidente y se tomaron una fotografía juntos. También había asistido el 16 de julio de 2024 con Mauricio Novelli, otro de los involucrados en el escándalo de $LIBRA, autorizado por Karina Milei, y también el 21 de noviembre de ese mismo año.

Por último, Francos reiteró la posición del Gobierno respecto al tema: “Él [por Davis] dijo al principio: ‘Jamás he pagado’. Lo dijo directamente. ‘Mi relación surgió a partir de la participación en el congreso tecnológico pero nunca he tenido que pagar ninguna suma’. Después salió lo otro, que para tener reuniones había que… Es un tema que para nosotros está terminado. Las investigaciones verán después dónde se produjo la equivocación y a consecuencia de qué. Y la Justicia que investigue lo que tiene que investigar. En términos políticos para nosotros el tema está terminado y aclarado”.

