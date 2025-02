"Colosal engaño": Pedro Sánchez se "enganchó" del escándalo $Libra para lapidar a su opositor Núñez Feijóo

El presidente del gobierno español, Pédro Sánchez, criticó a su opositor Alberto Núñez Feijóo, durante una Sesión de control en el Congreso de los Diputados, al comparar su figura política con la criptomoneda $LIBRA, vinculada al escándalo que involucra a Javier Milei y al gobierno libertario .

De esta manera, no sólo se subió al escándalo cripto, sino que, por elevación, reavivó las críticas y su enfrentamiento con el mandatario argentino.

"Después de escucharlo una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos: un colosal engaño", expresó Sánchez sobre el líder del Partido Popular. Además, sostuvo que "España no merece la oposición que usted hace".

Sánchez señaló que Feijóo se había presentado en el ámbito político español prometiendo "la política para adultos", refiriéndose a "hacer propuestas, moderación, pactos de Estado". Sin embargo, el mandatario español aseguró que "lo que ha traído es bulos y crispación".

Javier Milei se reúne el jueves con el FMI y el Gobierno quiere dar una buena noticia tras el escándalo Libra

El presidente del gobierno español mencionó a colaboradores de Feijó: "Fíjese, el señor Tellado, el señor González Poch y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los que usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos".

A través de un video difundido en su cuenta de la red social X, Sánchez calificó a estas personas como "gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible".

Sánchez concluyó su discurso dirigiéndose a Feijóo: "Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace".

