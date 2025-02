El presidente Javier Milei viaja este miércoles 19 de febrero por la noche rumbo a Washington y tiene una entrevista pautada para mañana mismo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El encuentro alienta la esperanza oficialista de tener buenas noticias respecto del nuevo acuerdo en el que se trabaja con el organismo de crédito, que le permita finalmente al gobierno libertario salir del cepo.

El viaje tiene lugar en medio de los fuertes debates que ha generado el escándalo por el token $Libra que sigue salpicando la credibilidad al presidente Javier Milei tras haber publicado un posteo, que luego borró a las 3 horas, impulsado un proyecto de criptomoneda que pronto se desinfló y mostró su clara naturaleza especulativa.

Sturzenegger detalló cómo será el avance de las desregulaciones en un foro del FMI en Arabia Saudita

Aún no está claro el monto que le asignará al país el Fondo, al menos eso es lo que aseguró en una entrevista reciente el ministro de Economía Luis Caputo. en la que sí dejó en claro que alcanzará para salir del CEPO y que luego el gobierno deberá pasarlo por el Congreso para su aprobación.

"Estamos en los puntos finales, estamos negociando el monto, lo que son los términos económicos estamos ya totalmente de acuerdo", dijo Caputo en declaraciones a A24.

Señaló que "jamás pidió el Fondo en ninguna reunión devaluar" y aseguró que "están gratamente sorprendidos con todo lo que hemos hecho, es la primera vez que se topan con un país que pone metas más estrictas de las que ponían ellos y encima las sobre cumplimos, eso nos da mucha credibilidad".

El ministro Caputo celebró esta semana el dato del superávit primario alcanzado en enero y se apoya en los números de la gestión para evitar que los coletazos del "efecto Libra" opaquen los fundamentos de la economía argentina.

"Tenemos mucho apoyo de toda la línea del board y de Kristalina (Georgieva)", aseguró. El ministro de Economía destacó que "tenemos apoyo total y ahora viene la parte donde nosotros tenemos que acordar el monto final, cómo se desembolsa y pasarlo por el Congreso".

"El monto no lo puedo decir pero va a ser un monto suficiente para recapitalizar el Banco Central y no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país", adelantó Caputo. Consultado sobre si los fondos van a ser de libre disponibilidad, dijo que "ese dinero está dentro de un esquema que vamos a anunciar en su momento, no puedo dar detalles".

Por último, el funcionario se mostró complacido por el rumbo que tomaron las negociaciones con el FMI y el acuerdo que pronto se anunciaría: "Está muy bien armado, la gente puede quedarse muy tranquila", concluyó.

La agenda de Milei en los Estados Unidos tras el escándalo Libra

En agenda el presidente también tiene pautado un encuentro con Elon Musk, al tiempo que participará de un evento político con Donald Trump, lo que presumiblemente deje como resultado la "foto" con el primer mandatario norteamericano.

Milei arribará el jueves por la mañana a Washington y a las 17:15, tendrá una reunión con el flamante administrador del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca, Elon Musk.

Más tarde, a las 19 horas, partirá a la sede del FMI para encontrarse con Georgieva, con quien se reunió por última vez a fines de enero durante la cumbre de negocios de Davos en Suiza.

