En medio de las denuncias por la criptoestafa, Milei sigue sin abogado defensor

Javier Milei atraviesa su peor crisis desde que asumió el mando del Poder Ejecutivo de la Nación al difundir una criptomoneda que terminó en una estafa total y contradicciones entre sus promotores, Kip Protocol y Hayden Davis. Un tema que le generó cientos de acusaciones que todavía no tienen quien las tome y defienda al jefe de Estado.

En el entorno del Presidente confirman, tal como pudo saber PERFIL, que Milei todavía no cuenta con un abogado para afrontar varias acusaciones, como la que generó Vancis Roda, un técnico en seguridad informática y especializado en defensa del consumidor que formuló una denuncia penal contra el economista por la comisión de múltiples delitos del Código Penal, como los que figuran en los artículos 248, 266 y 172. O el dirigente político Juan Grabois, que formuló una denuncia penal por presunta violación del artículo 249 del Código Penal.

¿Cuándo se definirá quien estará defendiendo al economista? Se prevé que en los próximos días habrá una definición. El nombre de Francisco Oneto, el excandidato a vicegobernador bonaerense de La Libertad Avanza en 2023, no está en el radar.

Como también se establecerá, en el círculo más íntimo del mandatario, con Karina Milei sobre todo, un mecanismo “antifiltración”, que sirva para que distintas personas no tengan la posibilidad de contactar al jefe de Estado. Milei, en su última entrevista, dijo que deberá colocar mayores barreras para que no puedan acceder a él de manera tan sencilla luego del escándalo que protagonizó el viernes por la noche y que todavía no se puede despegar.

La filtración de la nota en TN, en el radar de la Casa Rosada

El tema en Balcarce 50 incomoda y “sorprende”, sin descartar que exista una filtración “direccionada”. “No podemos descartar nada”, dijeron sobre el polémico recorte en el que se ve a Santiago Caputo frenando una entrevista a Javier Milei en el que Jonatan Viale le pregunta sobre su defensa.

En el Gobierno solo atinan a decir que el asesor “se equivocó” y que asumió su error, además de que es la primera vez que sucede. A su vez, que su renuncia está a disposición. Por otro lado, fuentes oficiales no ignoraron el mensaje de Mauricio Macri, que calificó la sumatoria de escándalos como “algo grave” y que "lamentablemente, lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado". “Macri cometió muchos errores en su presidencia, parece que se espejado”, aseveraron de manera tajante sobre las palabras del referente del PRO.

Qué dijo Adorni

Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que “no va a haber guillotina” para ningún funcionario del gobierno del presidente Javier Milei. Fue luego de que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpiera una entrevista televisiva del mandatario sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra.

En su primera aparición ante la prensa acreditada, cuatro días después del caso de la estafa cripto, el portavoz fue consultado sobre el vínculo entre Milei y su asesor luego del reportaje emitido este lunes. “No va a haber guillotina. No hay nadie a quien aplicarle guillotina. No sé cuál es el problema con Santiago Caputo”.