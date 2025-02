El Gobierno destinó US$ 19.000 millones para sostener el "dólar blend" en 2024, según JP Morgan

Según un informe del JP Morgan, el Banco Central de la República Argentina utilizó destinó US$ 19.000 millones para el “dólar blend” en 2024. También denominado "80/20", es un esquema que permite a los exportadores liquidar 80% de sus ventas al tipo de cambio oficial y 20% al contado con liquidación (CCL).

Engrosar las reservas sigue siendo un desafío para el Gobierno. Este jueves, el BCRA compró US$ 83 millones en el segmento oficial y las reservas crecieron por primera vez en seis días hábiles (+US$ 192 millones) para terminar en US$ 28.553 millones.

En un informe el JP Morgan sostiene que el año pasado, la autoridad monetaria argentina pudo comprar casi US$ 19.000 millones en el mercado oficial de divisas (la balanza comercial más los flujos financieros del sector privado).

“Pero hubo claramente dos mitades distintas en cuanto a los factores. En la primera mitad, la capacidad de comprar divisas se explicó principalmente por la restricción en los pagos de importaciones. En la segunda mitad, particularmente en el cuarto trimestre, la amnistía fiscal y el aumento en los préstamos en divisas explicaron la capacidad de seguir comprando dólares incluso cuando los pagos de importaciones se normalizaron”, señala el reporte.

Y adñade: “Cabe destacar que el esquema de mezcla de exportaciones 80/20 implicó que casi US$ 19.000 millones de los ingresos totales en dólares fueran al mercado paralelo de divisas el año pasado. En este contexto, las reservas netas cerraron el año en -US$ 4.800 millones, aumentando en casi US$ 6.000 millones desde que Milei asumió el cargo. Mientras tanto, las reservas líquidas brutas se situaron en US$ 6.500 millones (+US$ 10.000 millones)”.

Perspectivas para 2025

En enero, el JP Morgan estima que las reservas netas disminuyeron US$ 2.000, principalmente debido al pago del servicio de la deuda en moneda dura de ese mes, mientras que las reservas líquidas brutas permanecieron sin cambios.

“Mientras tanto, la brecha cambiaria (la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial) ha experimentado un ligero aumento en enero, situándose en 13%, a pesar de que el Banco Central aumentó su intervención en el mercado paralelo de divisas”, señala el informe.

La entidad bancaria supone un escenario de eliminación del dólar blend a partir del segundo trimestre y un nuevo acuerdo con el FMI y la unificación del mercado cambiario comercial. Con ese escenario, “prevemos una acumulación neta de reservas de US$ 3.600 millones en el año, lo que es consistente con un crecimiento de las reservas líquidas brutas (excluyendo oro) hasta US$ 12.700 millones”.

