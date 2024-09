El Banco Central salió a aclarar qué hizo con las reservas de oro tras la polémica

En medio de la polémica por el traslado de las reservas de oro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a aclarar cuál fue el destino del metal precioso y cuestionó a los legisladores de la oposición que difundieron información sobre el movimiento del recurso físico.

A través de un comunicado, la entidad conducida por Santiago Bausili aseguró que se "completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", aunque no dieron mayores precisiones acerca de las cantidades.

La aclaración del Banco Central sobre el traslado del oro

En tal sentido, el texto oficial indica que la Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 "delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos". La sanción y reglamentación de la normativa vigente data de principios de 1991, previo a la Convertibilidad.

Al mismo tiempo, el escrito destacó que el desplazamiento de los recursos forman parte del menú de opciones que tiene a mano el Central para administrar las reservas internacionales: "Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)".

"Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente US$ 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024", determinaron desde el banco de bancos.

Sobre el final de la comunicación, las autoridades expresaron su "preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos".

"La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad", cierra el comunicado.

Cronología de la novela del oro del Banco Central

La novela del oro comenzó con un pedido de acceso a la información pública de diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Palazzo. El 5 de agosto, Palazzo envió una instrucción para conocer si efectivamente se giraron a Londres los lingotes que formaban parte de las reservas internacionales.

El legislador opositor afirmó que el Banco Central se negó a brindarle los datos solicitados al entender que "cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero".

“Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno”, se quejó el secretario general de la Asociación Bancaria.

Vale destacar que el propio ministro de Economía Luis Caputo había confirmado la operación en una entrevista televisiva con LN+. Bajo su perspectiva, el movimiento respondía a una estrategia para administrar de manera más "eficiente" las tenencias del BCRA.

“Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada”, dijo Caputo y agregó que “en cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos”.

MFN cp