La novela del oro: sigue sin saberse dónde están los lingotes del Banco Central

La novela sobre si el Banco Central sigue con el envío de oro al exterior continúa. Luego de conocerse un video de un camión del BCRA circulando por la Ciudad, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que la entidad monetaria se negó a brindar información sobre la utilización de los lingotes físicos y reavivó la polémica.

“Las autoridades del BCRA resolvieron ‘En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y denegar las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo’”, comentó en redes sociales Palazzo, sobre la respuesta a su solicitud por parte del Central.

Y agregó en su cuenta de X: “Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: ‘…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…’ también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: ‘…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario…’”.

En su posteo de redes sociales Palazzo, aseguró que la “contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son nula ya que no fundamentan los motivos por los que denegaron la información”.

Y continuó: “La segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron”.

El diputado Sergio Palazzo explicó que “la tercera cuestión es que se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y Ministro de economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo”.

“Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno”, concluyó Palazzo.

La respuesta de la autoridad monetaria se produjo por un pedido de acceso a la información realizado por el diputado el 5 de agosto pasado, para conocer si efectivamente se giraron a Londres los lingotes de oro, que formaban parte de las reservas internacionales, ya que el ministro de Economía Luis Caputo había confirmado la operación a través de una entrevista televisiva.

En declaraciones a LN+, el titular del Palacio de Hacienda expresó que forma parte de una estrategia para administrar de manera más “eficiente” las reservas internacionales.

“Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada”, dijo Caputo y agregó que “en cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos”.

El video de los camiones del Banco Central circulando por la ciudad

En las últimas horas circuló un video de un camión blindado del Banco Central circulando por la ciudad y se volvió a generar la polémica acerca si trasladaba los lingotes de oro.

“Efectivamente es un blindado del BCRA, pero son los blindados que transportan habitualmente valores a los diferentes puntos del país, se van a ver habitualmente circulando por la ciudad como ocurre siempre, no tiene nada que ver con el oro”, respondieron fuentes oficiales ante PERFIL sobre el video.

Por otro lado, confiaron a este medio que se trata de una “operación política del sindicalista que es diputado y que nadie lo contrasta con la irresponsabilidad de andar haciendo esas cosas. Imagínate si hubiese oro ahí, las implicancias para su seguridad que todo el mundo lo esté señalando. Pareciera casi como que trabaja para los que buscan embargos”.

Y agregaron: “Es ridículo eso. Si hay algo en ese camión, no es oro, mucho menos 1.500 lingotes”.

Cruce entre Caputo y Di Tullio por el oro

La polémica sobre donde se encuentran los lingote de oro del Central sigue generando cruces, el más reciente se dio entre “Toto” Caputo y la senadora Juliana Di Tullio.

"El 29 de julio envié junto al senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y nota a Luis Caputo exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior. Aún no obtuvimos respuesta. De persistir en ello, iniciaré acciones legales", escribió la senadora kirchnerista.

El mensaje de Di Tullio generó la ácida respuesta del titular de la cartera de Economía: "Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar de al Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se auto aumentan el sueldo a 9 millones. Bravo senadora", replicó Caputo.

