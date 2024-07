Sergio Palazzo: "El traslado de las reservas de oro es peligroso, puede ser embargado"

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, desmintió el superávit del Gobierno y sostuvo que el mismo es consecuencia del incremento de la pobreza que generó la política monetaria de Javier Milei. Además, resaltó lo peligroso de transportar los ahorros de oro del país al exterior y señaló que es un riesgo innecesario: "Es como entregar el oro para un préstamo y si después no hay plata para pagarlo se van a quedar con el oro". Por otro lado, marcó que las modificaciones en Ganancias son inconstitucionales. “La Cámara de Senadores votó su rechazo, no hay una voluntad de modificar. Vamos a ir a la justicia, la demanda está preparada”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Palazzo es diputado nacional de Unión por la Patria, con mandato desde el 2021 hasta el 2025. Es secretario general de la Asociación Bancaria desde el 2009, y forma parte de la Secretaría Administrativa de la CGT.

Usted fue el primero en alertar el riesgo de pérdida al llevar las reservas de oro al exterior, comparó la decisión de llevar el oro argentino al exterior con “llevar las joyas de la familia a la calle Libertad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros tuvimos conocimiento extraoficial sobre la posibilidad de embarques de oro que salieran del tesoro del BCRA hacia Londres, y decidimos hacer algo que corresponde y que está dentro de la ley que es, por vía de la Ley de Acceso de la Información Pública, pedirle al presidente del BCRA que nos aclare si esas partidas de oro al exterior existían, cuál fue la operación que se realizó, si la misma estaba en el orden del día del tratamiento del Directorio y si fue aprobada por el mismo, y si fue informada a la sindicatura y cuál fue la opinión de la misma del BCRA.

¿Por qué decimos que esta operación puede resultar desventajosa? En principio porque el oro en tránsito puede llegar a ser embargado ante algún juez que eventualmente dicte una medida de embargo por los juicios que tiene Argentina afuera. Es un riesgo innecesario el que se está corriendo, y deberían aclararnos a los argentinos el motivo por el cual se realiza la operación, si es para cambiarlo por divisas de otro país, si es una operación de crédito, si es una operación de compra y recompra con el Banco Internacional de Pago. Queríamos los detalles de eso, obviamente todavía no contestaron y supongo que se van a tomar todo el tiempo que les permite la ley, pero el ministro de Economía anticipó el viernes que estas operaciones existían.

A partir de ahí, el desenlace que conocemos. ¿Por qué utilicé la metáfora del oro en la calle Libertad? Porque es como entregar el oro para un préstamo y si después no hay plata para pagarlo se van a quedar con el oro, que son las reservas de oro de Argentina.

BCRA.

Encuesta: Javier Milei mantiene imagen positiva, pero su hermana Karina y varios de sus ministros quedan reprobados

Otro tema que atraviesa a los bancos es el canje de la deuda del BCRA al Tesoro, con la eliminación de los puts pero fundamentalmente el cambio de un ente que tenía la capacidad de emitir a otro que no la tiene, por lo tanto tiene que tener superávit fiscal para poderlo pagar, bonos de más largo plazo y renovación continua. El dinero no es de los bancos, es de los ahorristas, ¿Existe algún peligro de un eventual reperfilamiento de la deuda de que los bancos no puedan responderle a los ahorristas porque el Tesoro no puede responder a los bancos?

Es una medida bastante compleja la que tomó el Gobierno y que aceptaron los bancos. Primero que si bien hubo un momento que los puts estaban más del 65% estaban en manos de banca pública, por lo cual lo que se muestra como un gran logro de rescatarlos, habría que analizar la magnitud de eso. Segundo, está claro que hay un cambio de posiciones en cuanto a la liquidez inmediata o no de ese dinero cuando pasa al Estado, y tercero creo que la consecuencia severa es para todos los argentinos, porque inclusive uno de los títulos está atado al superávit. Se paga el interés o el rendimiento de los títulos si hay superávit, entonces habrá un ajuste mucho más fuerte para poder sostener el nivel de pagos que ya tenía, más el nivel de pago que, por no emitir, va a tener que pagar el Tesoro .

Respecto a si puede haber o no problemas en la plaza financiera, creo que los bancos hoy tienen liquidez suficiente, y sus socios pueden, con las ganancias que han tenido, capitalizar en caso de una eventualidad donde los depositantes le reclamen el dinero . Espero que no haya ningún tipo de inconveniente.

Si creo que el inconveniente va a ser para todos porque Argentina va a tener que sostener con superávit fiscal , cuando todos sabemos que el superávit que anuncia el Gobierno tiene que ver más con no pagar las cuentas que con mejorar la recaudación. Me parece que va a ser un proceso mucho más duro para los argentinos soportar un ajuste más fuerte.

Atentado a la AMIA: fuerte cruce entre Alejandro Bervovich y la DAIA que acusó al periodista de "terrorista"

Si el déficit cuasifiscal era 10% del PBI, y se pasó a déficit fiscal al Tesoro, es imposible que haya un superávit fiscal de 10% del producto. Algo no cierra. O no era 10% del producto, o es impagable siendo del Tesoro sin emitir.

Por un lado, el superávit fiscal que muestra el Gobierno tiene que ver con algunas cuestiones que siente el pueblo argentino. El superávit lo tiene por la licuación de las jubilaciones, la eliminación de la obra pública, el atraso salarial del sector público, el no pago a las empresas de energía y la disminución de las partidas en planes sociales, cosa preocupante en una Argentina donde incrementó la pobreza. Eso es lo que le genera el superávit al Gobierno, cosa que no es superávit, porque en algún momento las jubilaciones se van a tener que recuperar, los salarios también.

No sé que van a hacer con la obra pública, porque según la ley tienen que terminar las obras que ya estaban en el 80%, por lo cual tendrán un gasto. Y además, hay un compromiso del Gobierno de volver a la alícuota del 7% del impuesto País, impuesto que más recaudaba. Creo que ese superávit no es un superávit , son cuentas que no se han pagado y que pueden tener un efecto muy negativo en los próximos meses porque no van a poder sostener el relato de un superávit fiscal porque no lo hay.

Eso es del 5% del déficit fiscal. Yo le estoy hablando del 10% del cuasifiscal, que es el que tendría que ser pago con superávit adicional para que el Tesoro pueda pagarlo sin que el BCRA emita. Hay algo ahí que no me cierra.

No le cierra a nadie a esta altura. El Gobierno no puede llegar a cumplir sus obligaciones sin emitir , va a tener que emitir, le guste o no al Presidente. O emite o se endeuda, pero las obligaciones las va a tener que cumplir. A partir del año que viene hay imposiciones de intereses y capital de acreedores externos, privados y públicos, por más de 20 mil millones de dólares. Si la Argentina entró en default por 6 mil millones en el Gobierno de Alberto Fernández, y sumado a los problemas que estamos teniendo ahora, imaginense cuando tenga que pagar 20 mil millones por año durante cuatro o cinco años.

Javier Milei volvió a cargar contra Marcelo Longobardi: "No hay opinión donde no la pifie"

Elizabeth Peger: Usted planteaba que el superávit fiscal es poco genuino, y si no lo es, ¿qué pudo resultar atractivo para los bancos para que hayan aceptado el desarme de puts y ahora el esquema de transferencia de pasivos remunerados? ¿Qué otra cosa pudo haber en esa negociación?

Hay que ver qué le han prometido. Si me preguntas no tengo esa respuesta porque no he hablado con los banqueros, y tampoco creo que me lo vayan a decir, pero uno tendrá que ver en la reglamentación del BCRA si obtienen algún beneficio . Me parece que esa es la clave de la discusión.



Quién es Kamala Harris, la reemplazante de Biden que busca ser la primera mujer presidente en Estados Unidos

EP: Se conoció la reglamentación de la reversión de Ganancias y elimina varias excepciones que habían logrado, en el caso de los bancarios, sacar del cálculo de la masa salarial a tributar los adicionales de convenio y ahora se elimina de casi todas las actividades. ¿Esto es una decisión por la cual ustedes reclamarán una medida judicial que frene esta situación?

No sólo afecta el mínimo no imponible, que es de 1.800.000 para solteros y para casados con hijos 2.200.000. Cuando uno al 1.800.000 le detrae las cargas sociales, le queda 1.450.000. Y cuando a eso le saca el aguinaldo le queda 1.200.000. Cuando se saca la cuenta se necesitan más de 900.000 pesos para no ser pobre pero por 1.200.000 pagas Ganancias.

Y la situación del matrimonio separado, donde se paga una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos y gana 1.200.000 de bolsillo, le quedan 800.000 pesos. Cobra menos que la canasta de pobreza y va a pagar Ganancias.

A partir de estos conceptos, y lo que se considera lo que es alimentario porque están produciendo una rebaja salarial y el salario es alimentario, además planteamos que es confiscatorio . Hay categorías que se llevan hasta el 16% del salario con esta nueva ley, además de no poder deducir. Hay 25 deducciones como mínimo, en general, que no se pueden hacer. Entre ellas habíamos conseguido que algunas se tomaran individualmente.

Todo eso hace que, desde el punto de vista laboral, se interprete como que se está afectando un ingreso de carácter alimentario, es una rebaja salarial, es confiscatorio, viola el principio de progresividad del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional , y además es inconstitucional, porque es un tributo votado por una sola Cámara. La Cámara de Senadores votó su rechazo, no hay una voluntad de modificar, fue rechazado. Vamos a ir a la justicia, la demanda está preparada.

MB VFT