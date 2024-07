Economistas y expertos en finanzas advierten que “Londres es una plaza riesgosa” para el oro del BCRA

“Nosotros pagamos como sea, se van a dar cuenta de que somos solventes y se va a derrumbar la tasa de interés. Pagamos los intereses de enero y para el capital, si no podemos "rollear", ya tenemos armadas las "repos" para el año que viene, para poder cubrirnos”, explicó exultante el presidente Javier Milei en recientes declaraciones. Ello respecto a la estrategia del Gobierno para hacerse de retornos para cancelar las deudas que deben saldarse en 2025. En ese sentido, se tomó la medida de enviar reservas en oro al exterior.

Por tanto, un nuevo problema podría estar gestándose por estos días, y las preguntas rápidamente surgieron tras conocerse la medida que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, después que el viernes último confirmara el envío de lingotes de oro que forman parte de las reservas del Banco Central con destino a Inglaterra. Precisamente, el oro fue sacado de las arcas del BCRA con presunto destino a una cuenta en un banco de Londres con el claro objetivo de generar un rendimiento o retorno que beneficie a la Argentina.

Así es que la confirmación del Gobierno llegó tras un pedido de acceso a la información pública presentado por Sergio Palazzo, titular del Sindicato de los Bancarios y diputado nacional de Unión por la Patria. En concreto, se pidió que el BCRA responda “si existen operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio, en especial si el día 7 de junio hubo una partida y el 28 de junio hubo otra”. También se requirió datos sobre eventuales futuros envíos.

La respuesta oficial informal

Se presume que el oro fue llevado hasta el aeropuerto de Ezeiza y de allí un avión de British Airways pudo llevar los lingotes con destino final en el Banco Central de Inglaterra. La entidad monetaria aún no respondió. De hecho, tiene 15 días para dar respuesta oficial al pedido de informes presentado por el gremio que agrupa a los trabajadores de entidades financieras.

No obstante, Caputo lo hizo en un marco de informalidad en el contexto de una entrevista televisiva con La Nación: “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si lo tenés afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.

¿El oro corre riesgo de embargo?

“El tema del oro en las reservas es sencillo. Si el oro estaba acá, era para protegerlo contra juicios y embargos, pero no se puede usar como las reservas en dólar billete. Para poder usarlo, tiene que estar en el exterior. Eso le da liquidez y hasta puede generar rentabilidad, pero podría caer en embargos y hay juicios como los del cupón PBI e YPF. Ese riesgo se puede reducir pero son cuestiones legales”, advirtió el economista Fausto Spotorno.

“La forma de usar el oro en el exterior para dar liquidez es usarlo como garantía para préstamos de corto plazo. Alternativamente, se pueden vender para hacerse de los dólares. Claro que si esto conviene o no depende de las expectativas sobre el rendimiento del oro vs. tasa, etc.”, agregó.

“En condiciones normales, creo que lo mejor es tener el oro en el exterior, es más útil para el Banco Central y mejor para los depósitos en dólares de los argentinos. No sé qué tan importante es el riesgo legal. Estimo que los abogados del Banco Central lo tomaron en cuenta”, explicó a la vez que al ser preguntado por un usuario de la red social X, si esto implicó “rifar las joyas de la abuela”, Spotorno respondió: “No, entiendo que no”.

Peligro latente

Estas afirmaciones del ex asesor del equipo económico del presidente Milei, rápidamente generaron repercusiones. Y ante las preguntas concretas, intentó bajarle el tono a sus propios dichos. En ese sentido, ante la pregunta directa de un usuario “¿Vos estás diciendo que el gobierno está corriendo el riesgo de embargo?” el economista respondió: “No, no lo sé. Lo que estoy diciendo es que en regla general conviene tener el oro en el exterior y que si en realidad estaba acá era porque se trajo a principios del siglo para evitar riesgo de embargo”.

En paralelo, otro usuario destacó que todo depende de donde esté alojado el oro, ya que hay jurisdicciones que conservan la inembargabilidad de los bienes, ante lo cual Spotorno asintió. “Entiendo que así es y que, además, en general el embargable es el Estado Nacional y no el Banco Central. Además si está en garantía de un préstamo, no sé qué tan exigible es, pero no soy experto en ese tipo de condiciones”, señaló.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó el envío de lingotes al Banco Central de Inglaterra y explicó que "el país necesita maximizar los retornos de sus activos" porque "es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo".

Londres, una plaza riesgosa

Por su parte, Alejando Vanoli, economista, ex Presidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores y ex Director Ejecutivo de Anses, señaló: “Los Centrales están acumulando oro cuyo precio sube fuerte en 2024. Se debería aclarar que se hará con el oro. Ojo, Londres es una plaza riesgosa ya que embargó reservas a varios países incluida Islandia. En 2015, la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor del BCRA contra los buitres”.

Ante los dichos de Milei, quien también expresó su crítica fue Martín Guzmán: “¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central”, preguntó arrobando a Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili. Y agregó: “Aclaración: un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego, toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro”.

¿Jugada maestra?

Por su parte, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en finanzas que conoce en detalle los juicios que involucran a la Argentina ante los tribunales internacionales, dio su parecer. “En los últimos siete días, el gobierno anunció que va a pre-fondear en Nueva York el pago de los intereses de la deuda soberana que vencen en enero y comunicó que envió el oro a Europa. La intención del gobierno es mostrar capacidad de pago e intención de pago y tener colateral para los repos y, al mismo tiempo, generar intereses con el oro depositado”.

Sin embargo, el experto advirtió: “Pero está enviando soldados al frente de batalla. Está enviando activos a los dos epicentros de los embargos por los juicios YPF y, posiblemente, por los cupones PBI. Embargar activos soberanos es muy difícil pero si los beneficiarios del fallo logran embargar estos activos, Argentina habrá pagado los juicios sin aprobación del Congreso. Lo primero que tiene que hacer un deudor es quitar sus activos del alcance del acreedor”.

“Esto no es lo que el Gobierno quiere hacer. Su intención es financiera y es muy buena. Pero si nos embargan estos activos (difícil que ocurra), habremos cerrado un capítulo litigioso. En EE.UU., cualquier activo soberano no diplomático y militar que se utilice con fines comerciales son embargables. No es sencillo, pero nada cuesta hacer ruido probando”, aseguró Maril.

