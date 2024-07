Juicio YPF: “Estamos en la etapa final, todas las cortes norteamericanas han fallado en contra de Argentina”

Persisten los intereses del juicio de YPF y Argentina se encuentra lejos de levantar el teléfono para negociar un hipotético acuerdo con los beneficiarios del fallo, sumado a que desde la gestión de Cristina Kirchner es que se sigue pateando una posible resolución o respuesta. Con el fin de ampliar esta información, este medio dialogó con el abogado, Sebastián Maril.

“Estamos en 4 frentes diferentes, estamos enfrentando 3 procesos de embargos, uno en Nueva York, uno en Irlanda y otro en Inglaterra y el cuarto frente es la apelación en sí”, comentó Sebastián Maril. “Lo más novedoso es el frente de embargo del lado de Nueva York, porque Argentina debería haber presentado una garantía en enero para poder apelar sin arriesgar embargos de sus activos soberanos, Argentina no quiso poner esa garantía”, agregó.

El Estado corre riesgo de perder el 51% de las acciones de YPF

Posteriormente, Maril planteó: “Se corre riesgo de que le embarguen el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado, que la jueza Loretta Preska podría en cualquier momento ordenar al país entregar la titularidad de las acciones y transferirlas a los beneficiarios del fallo”. Luego, manifestó que, “no hay seguridad de que la jueza vaya a fallar en contra de Argentina, pero sí está el riesgo”.

Más allá de las acciones de YPF, también podrían embargarse los activos del BCRA

“Después de este intento de quedarse con las acciones del Estado, más allá de que sea exitoso o no, van por los activos del Banco Central y los activos de YPF como empresa, eso es el proceso del alter ego”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Como Argentina no se está sentando a negociar y no está intentando levantar el teléfono, a los beneficiarios no les queda otra que forzar al país a sentarse a la mesa negociadora”.

Por otro lado, el abogado señaló: “En el caso YPF, tanto Cristina, como Mauricio, Alberto y Javier Milei, siguen la misma estrategia legal, es decir, patean la pelota hacia adelante y dejan que las cortes hablen”. Sobre la misma línea, remarcó que, “dejar que las cortes hablen no es una estrategia legal sino una excusa para no tenerla”.

“Estamos en la etapa final, en la cual todas las cortes norteamericanas han fallado en contra del país”, expresó Maril. Para finalizar, dijo que, “volvemos a la corte de apelaciones con otras preguntas para ver si tenemos suerte, a los mejor la tenemos pero la historia no está de nuestro lado, motivo por el cual sería apropiado levantar el teléfono y escuchar qué es lo que demandan los beneficiarios”.