En medio de la volatilidad del tipo de cambio y los activos bursátiles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó la tercera rueda consecutiva con saldo vendedor en el mercado cambiario y se frenó la acumulación de reservas internacionales, un objetivo fundamental para el Gobierno en su plan de levantar el cepo cambiario.

Este martes, la autoridad monetaria se desprendió de US$ 31 millones luego de vender US$ 9 millones el lunes y otros US$ 27 millones el viernes de la semana anterior.

Según el operador de cambio Gustavo Quintana, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 279 millones y el Central acumula US$ 59 millones en junio y US$ 17.305 millones desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. Las reservas brutas cerraron en US$ 29.210 millones.

Datos aportados por la consultora Romano Group revelan que en las primeras siete ruedas de mayo, el BCRA llevaba comprados US$ 1.108 millones. "El año avanza y comenzamos a adentrarnos en los meses más difíciles para el BCRA en materia de divisas. Estimamos que en lo que va del año se llevan enviados US$ 7.900 millones al CCL producto del blend cambiario", señalaron los consultores.

En tal sentido, un reporte de Aurum Valores explicitó que en la consideración de los promedios semanales de los resultados diarios en el MLC por parte de la entidad financiera, "es notorio el empeoramiento del ritmo de compras de divisas".

"Está relacionada la caída en el volumen operado en MAE y, que en conjunto, podrían ser uno de los impulsores de los movimientos de las brechas. Diferencial de tasa muy estrecho y atraso cambiario dificultan la compra de divisas, que podría empezar a ser 'desacumulación'", sumaron.

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la tendencia bajista en la adquisición de moneda dura "es una primera señal de alarma pensando en lo que puede venir en el tercer trimestre, en el cual el Banco Central suele desacumular reservas al desaparecer la oferta masiva del agro y encontrarnos en el período de alta estacionalidad de las cantidades importadas".

A pesar de que la liquidación de la cosecha gruesa fluye, no lo hace masivamente y los expertos de PPI vinculan la demora del agro a que "los productores estarían postergando la venta de sus stocks a los exportadores ante un costo de apalancamiento bajo, una mayor brecha cambiaria y la expectativa de suba de los precios internacionales de los commodities".

"Por lo tanto, los dólares del campo podrían aparecer con los incentivos correctos (tal vez un mayor spread tasa-crawling que encarezca el apalancamiento y una menor brecha o incluso una eventual salida del cepo), atenuándose la típica desacumulación de reservas del tercer trimestre", acotan.

Los desafíos del Banco Central en el segundo semestre

Coincidieron los economistas de LCG al plantear que el proceso de acumulación de reservas resulta más lento de lo esperado a comienzos del año. "En la medida que esta dinámica se sostenga podrán vivirse renovadas tensiones en el mercado de cambios, sobre todo si se sostiene el crawl de 2% sobre el dólar oficial", apuntaron.

A lo largo del segundo semestre, la menor disponibilidad de tenencias internacionales en las arcas del Central coexiste con una agenda de abultados pagos de deuda externa: US$ 140 millones netos al Fondo Monetario Internacional (FMI); US$ 2.700 millones a bonistas privados de Globales y Bonares; US$ 865 millones de los primeros vencimientos de BOPREALES y hasta la cancelación del swap con China por unos US$ 4.900 millones.

"En este escenario, entendemos que el Gobierno seguirá enfrentado al trade off entre abrir por completo el grifo de las importaciones de manera de disciplinar los precios y ayudar a la recuperación de la actividad y continuar apalancando el stock de reservas para habilitar en algún momento una salida controlada del cepo", describieron los analistas de LCG.

Más allá de las alertas de las consultoras y los economistas independientes, el ministro de Economía Luis Caputo ratificó el rumbo de la política económica y descartó una depreciación del tipo de cambio oficial. "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la Ley Bases, la baja del impuesto PAIS no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2%", zanjó.

