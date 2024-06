Javier Timerman: "El Gobierno no pudo cumplir ninguno de sus objetivos, salvo parar la pelota"

El asesor financiero, Javier Timerman, declaró que si bien el ordenamiento de la macroeconomía y el manejo de algunas variables económicas han marcado resultados positivos en los últimos seis meses, los grandes objetivos que se propuso el Gobierno "no se cumplieron", como la salida del cepo y las leyes que intentaron sacar, y aseguró que el tipo de gestión es "más importante" que la imagen del Presidente. “El mercado vería con mejores ojos que Milei se junte con gobernadores, intendentes o políticos de la oposición que con los capos de tecnología de Silicon Valley”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Timerman es asesor y analista financiero. Además, es uno de los miembros ejecutivos de Wall Street y socio de Adcap, empresa financiera que fundó en 2009 junto a Agustín Honig y Juan Martín Molinari. Se desempeñó como sénior managing director en Bear Stearns, uno de los bancos de inversión que cayó con la crisis de las hipotecas, y en ese mismo banco también fue cohead de Emerging Markets y Global FX.

Mientras el Presidente continúa dejando que los mercados se regulen por sí mismos, los agentes económicos que llevan las riendas del país empiezan a mostrar los primeros signos de preocupación ante el rumbo de la gestión libertaria. ¿Cuál es tu balance económico de los seis meses de la presidencia de Javier Milei?

Desde el punto de vista del ordenamiento macro y de las cosas que hicieron para controlar la inflación, manejar un poco algunas variables económicas importantes, como el déficit, y de alguna manera parar la pelota, me parece que el balance es positivo. De alguna manera la expectativa siempre fue que iba a haber más caos y cierta tendencia de la calle a protestar frente a un ajuste tan importante.

Pero, por otro lado, los grandes objetivos que se ha propuesto el Gobierno no se han cumplido, como la salida del cepo y las leyes que propusieron sacar, o principalmente lograr una mayoría que tenían. De alguna manera fueron, tal vez por ineficacia en la política, debilitando la mayoría política que tenían, y eso les va a costar en la gestión. El Gobierno no pudo cumplir ninguno de sus objetivos, salvo parar la pelota.

Creo que el principal objetivo de este gobierno y cualquier otro siempre es hacer crecer la economía y atraer inversiones, algo que, a mi juicio, se logra con cierta estabilidad política que le permita planificar a los inversores y salir de la volatilidad diaria de tener que estar monitoreando la Argentina.

El otro tema es el cepo, no trabajo de economista, sino de finanzas, y hablo con inversores, no con economistas. Cuando hablas con un inversor no está preocupado por si el tipo de cambio históricamente está bien o mal, no me voy a sentar a decirle a un inversor por qué históricamente si yo llevo las estadísticas 50 años atrás en realidad estamos bien, el tipo quiere saber cómo se van a poder pasar leyes, si va a haber cierta contundencia en el armado político de cierta manera que se permita que las leyes y los cambios se mantengan en el tiempo, y qué pasa con su propia plata. Sobre todo eso no hay claridad, no podemos decir que estamos más cerca de salir del cepo que hace cuatro, tres o dos meses.

La producción me dice que tenés cierto afecto por Luis Caputo, no sé si es correcto. En cualquiera de los casos, me gustaría una cierta evaluación sobre el ministro.

Los que trabajamos en Wall Street y vivimos en Estados Unidos durante muchos años, nos conocemos. En este ámbito desarrollé una relación de amistad con Luis Caputo que tiene que ver más que nada con el trabajo que hacíamos, porque desempeñamos lo mismo, pero en bancos diferentes. Le tengo muchísimo respeto, así como le tengo a muchas personas con las que trabajé o interactué. El mercado de Wall Street es un mercado en el que interactuamos, trabajamos en bancos diferentes, pero interactuamos constantemente en términos del mercado cuando operamos. Entonces, desde ese punto de vista le tengo respeto y admiración como le tengo a muchos colegas. Después, está el tema de la función pública.

Creo que Caputo es una persona sumamente talentosa para entender muchas de las variables financieras, y por eso me refiero a finanzas. Tiene que ser parte de un equipo, siempre estuve en contra de demonizar o idealizar al ministro de Economía como persona, porque son parte de un gobierno que se tiene que analizar como tal. Si esto sale bien no creo que sea todo mérito de Caputo, y si sale mal tampoco creo que sea todo culpa de Caputo.

¿Qué posibilidades le asignas a que esto salga bien o mal? ¿Qué sería que salga bien?

Depende de un montón de circunstancias, muchas tienen que ver con la política, otras con el contexto internacional, que no es de lo mejor para Argentina, especialmente por los datos de empleo que salieron el viernes en Estado Unidos y la incapacidad que tiene la reserva federal de marcar un rumbo en la baja de tasas, porque la economía americana sigue creciendo.

Pero la economía americana crece por un tema de productividad y los impresionantes cambios tecnológicos que han ocurrido en los últimos años, entonces estamos en una carrera contra economías con mucho potencial.

Argentina está tratando de resolver problemas que son muy básicos. A mi juicio, el mercado vería con mejores ojos que Milei se junte con gobernadores, intendentes o políticos de la oposición que con los capos de tecnología de Silicon Valley, y creo eso porque una cosa muestra imagen y la otra gestión.

Para que a este gobierno le vaya bien necesita mejorar mucho su capacidad de gestión, porque así no sirve de nada. Si pasas una ley que te permite privatizar empresas pero después no sabes cómo privatizarlas, esa ley no sirve de nada. Creo que el Presidente ha gastado demasiado capital político como para que tenga el apoyo que necesita para que un programa económico salga bien.

El ejemplo que te doy es el tema del aumento de jubilados, la oposición se junta para que haya un aumento a los jubilados respecto a la inflación pasada, el Gobierno claramente está en contra, pero si veta eso y la oposición consigue dos tercios, es una doble batalla perdida para el Gobierno, porque genera una coalición opositora muy importante y rompe el tabú de que la oposición está dispersa. Me parece que mucho de la gestión va a depender de su capacidad política, y en eso necesita mejorar respecto a lo que ha pasado en los últimos seis meses.

Es clarísimo lo que decís, es muy útil y muy didáctico. Nos vamos a seguir comunicando.

Gracias, también quería darles mucha fuerza a ustedes, que están pasando un momento muy difícil en el gremio del periodismo, un gremio al que le tengo mucho afecto.

