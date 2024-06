Swap con China: aseguran que, "no va a haber un arreglo” para renovarlo

Durante las últimas jornadas el mercado se mantuvo bastante volátil y aparentemente todo parece girar en torno a la cuestión política que está atravesando Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Bases, el caso de los alimentos sin repartir y la incertidumbre con el swap de China. Con el fin de ampliar este panorama, este medio dialogó con el economista, Maximiliano Ramírez.

“Si vemos 2 semanas atrás, tenemos una baja fuerte en la tasa de interés, una suba de 12% de los dólares, a la semana siguiente una nueva baja en los dólares y esta semana apareció una suba bastante importante en torno al 5%”, comentó Maximiliano Ramírez. “Los dólares se ubican entre $1.250 y $1.300, lo que se ve fundamentalmente es que no hay driver económico que esté explicando esta lógica”, agregó.

¿Cuáles son los factores detrás de la irregularidad del dólar?

Posteriormente, Ramírez planteó: “Lo que hay fundamentalmente es una cuestión política, que se está metiendo de lleno en lo que es el mercado y la dinámica de los dólares”. Luego, manifestó que, “un par de cosas a tener en cuenta es la no aprobación de la Ley Ómnibus, después el escándalo que tenga que ver con el tema de los alimentos y es fundamental tener en cuenta que salió una noticia con relación al tema del arreglo del swap con China”.

Corre peligro un acuerdo con China por el swap en un contexto de pocas reservas

“Se especula que no va a haber un arreglo y Argentina deberá desembolsar unos USD 4.800 millones en el pago del swap con China”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Ya se sabía que en junio se debería hacer el pago pero no se sabía qué va a pasar en julio, donde hay vencimientos por USD 2.000 millones en un contexto donde las reservas no están creciendo y donde el agro sería la parte fuerte de liquidación”.

Por otro lado, el economista señaló: “La poca liquidación que está habiendo por parte de los sojeros, no están yendo al mercado de cambios y prefieren ir a un tipo de cambio mep, porque la brecha es corta, es baja y, en un momento de especulación, se prefiere tener los dólares seguros y no tener que esperar a que el Banco Central los pague”.

Para finalizar, Ramírez dijo que, “los dólares libres van a depender mucho de la política, la política acá juega un rol fundamental y qué vaya deslumbrando la política, puede poner un poco de paz en el mercado cambiario y eso puede llevar a una estabilización”.