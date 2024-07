Atentado a la AMIA: fuerte cruce entre Alejandro Bervovich y la DAIA que acusó al periodista de "terrorista"

Este domingo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cruzó al periodista Alejandro Bercovich luego de que este apuntara contra el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, cuestionando el discurso que dio durante el acto oficial por el 30 aniversario del atentado.

"Tras el editorial del periodista Alejandro Bercovich refiriéndose al discurso del presidente de la AMIA durante el acto del 18 de julio, la DAIA expresa que suscribe a cada una de las palabras de Amos Linetzky", expresó la ONG en apoyo al titular de la asociación.

Desde la DAIA consideraron que "la asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre" y agregaron: "El presidente de la AMIA expuso la continuidad del terror, el silencio cómplice y la asociación con Estados terroristas que manifiestan su odio al pueblo judío pretendendiendo su eliminación".

"Los discursos valientes y claros provocan la molestia de aquellos que siguen negándole al Estado de Israel el derecho a su defensa", concluyeron en defensa de Linetzky.

El comunicado de la ONG, a la que están 140 instituciones de judíos en Argentina, fue una respuesta a las declaraciones de Bercovich, quien acusó al presidente de la AMIA de "estar librando otra guerra" y de "desviar completamente la cuestión".

"Todos los 18 de julio duele lo mismo, duele jodido la impunidad", expresó el periodista y mencionó que se recuerda "muy nítidamente" lo que ocurrió el día del atentado, como así también "todos los primeros años del menemismo sembrando pistas falsas para encubrir a los verdaderos responsables y después la desviación imperdonable de una investigación que todo el tiempo el Estado boicoteó".

Según el comunicador, la desviación "fue a alimentar los intereses de un sionismo que es muy poderoso, que pretende dirigirse como la única voz de los judíos" y remarcó: "Está librando una guerra en nombre de todos nosotros, sin habernos preguntado".

Duro cuestionamiento del presidente de AMIA a grupos feministas, Unicef y organizaciones de DD.HH.

"El presidente de la AMIA, muy a tono con la época, muy a tono con el estilo de (Javier) Milei, se mandó en el acto por los 30 años del atentado contra el feminismo, también dijo que la Cruz Roja había colaborado con los nazis, culpó a UNICEF, porque no reclama contra los asesinos de Hamas por los chicos muertos o secuestrados en el ataque terrorista, atacó los organismos de Derechos Humanos argentinos que son heroicos", señaló.

El periodista consideró que Linetzky realizó estas críticas "porque no se pliegan a su discurso" y completó: "Al discurso que soslaya una realidad que se vive desde hace muchas décadas, el conflicto en medio oriente alimentado por occidente todo el tiempo con armas y con dinero, y desangra a dos pueblos como el árabe y el judío".

El presidente de la AMIA tildó de "xenófobo y antisemita" al Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel

Luego, indicó: "Creo que culpar a UNICEF, a Bolivia, al feminismo, a los organismos de Derechos Humanos, por estos 30 años de impunidad es desviar completamente la cuestión y mezclar todo para ocultar complicidades y para justificar una masacre, la masacre que en estos momentos está teniendo lugar en Gaza.

"Humildemente, son muy violentas las amenazas que sufren quienes se apartan del libreto oficial en esto. Como judío, como argentino, como porteño que estaba muy cerca de aquella bomba es día, creo que la dirigencia comunitaria está librando otra batalla, otra guerra, aunque decirle guerra a lo que pasa en la Franja de Gaza es una exageración imperdonable", concluyó.

El discurso oficial de la AMIA

El pasado 18 de julio, durante el acto oficial en homenaje a las víctimas por los 30 años del atentado contra la AMIA, el presidente de la asociación pronunció un discurso que luego fue criticado por varias personas, incluyendo el periodista que luego fue cruzado por la DAIA.

"No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras, para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas 'Te creo hermana' o 'Ni una menos', tengan una letra chica que no leímos y dice 'salvo que seas judía'", expresó.

Luego, agregó: "No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos, para que UNICEF muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos Bibas?

"No es suficiente que más de 120 personas, incluyendo 7 argentinos, aún continúen secuestradas en manos de asesinos, violadores, verdaderas inmundicias, para que las organizaciones argentinas de defensa de los Derechos Humanos se expresen. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros?", cerró.

