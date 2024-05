El presidente de la AMIA tildó de "xenófobo y antisemita" al Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, criticó al premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el marco de un desayuno comunitario en la AMIA por Iom Haatzmaut (Día de la Independencia) del que participaron los principales referentes comunitarios presididos por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. Linetzky acusó a Esquivel de difundir un mensaje "xenófobo, antisemita y estúpido".

"Nos encontramos para celebrar un nuevo aniversario de la independencia de Israel, pero no lo hacemos con total alegría, como bien veníamos diciendo. A pesar del dolor, tenemos que continuar con este día histórico", apuntó Linetzky y lamentó que "el odio antijudío de nuestros enemigos ha vuelto a teñir de sangre el horizonte". "Vuelven a dictar que buscan nuestra eliminación. Y no solo líderes tienen que entender la importancia del pueblo fundado en su tierra, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que reafirmar nuestra importancia como pueblo milenario, como Amazéfer, el pueblo del libro, del estudio y de la continuidad, actualmente un pueblo democrático, un estado derecho y de libertad que defiende valores frente al fanatismo fundamentalista", destacó.

"Mucho más ahora tenemos que soportar tantas agresiones de organizaciones, de personas que destinan odio antisemita. Hace poquito nada más escuchamos en una manifestación que no tenía nada que ver con Medio Oriente, en una manifestación sobre los aportes a las universidades, a un premio Nobel, insinuar que Argentina se va a convertir en una colonia israelí", detalló Linetzky y criticó: "Cuán xenófobo, antisemita y estúpido se puede ser para sostener que un país tan chiquito como la provincia más chica de Argentina, que queda en medio del desierto rodeado de enemigos, tiene alguna pretensión y vocación colonialista".

"A Pérez Esquivel y a todos esos Pérez Esquiveles que circulan por diferentes usinas antisemitas, les decimos que Israel es un país que se ha construido sobre la base de historias de heroísmo, de muchas historias de heroísmo, que hablan por sí mismas. Y cada vez tenemos más", enfatizó.

Durante su discurso, el presidente de la AMIA enfatizó los actos heroicos relatados por Einav Danino, una de las madres de uno de los secuestrados por Hamás, durante su reciente visita a la Argentina: "Su hijo Ori estaba en la fiesta nova, había ido a acompañar a algunos amigos, cuando empezó toda la catástrofe, recibió en el teléfono un llamado para alistarse en el ejército, era el oficial del ejército. En seguida logró salir del sitio con algunos de sus amigos, logra escaparse, cuando ya están fuera de la zona de peligro, Ori se da cuenta de que no todos los que estaban con él habían salido juntos. 'Tengo que volver', los amigos le decían que no vuelva. Volvió, y en ese retorno lo interceptaron terroristas, y hasta la fecha no sabemos nada de Ori".

"Su mamá, que estuvo aquí en la AMIA, vino a visitar, vino a darnos fuerza. Es también una historia de heroísmo, no solo como Ori, sino ella misma, tener la fuerza de venir a generar un vínculo con nosotros, que ella dijo, vengo a darnos a ustedes, vengo a generar unión, porque así era Ori. Ella nos dijo, que si volvería el tiempo atrás, y tendría que estar con Ori en el momento que tomó la decisión, le diría que vuelva a buscar a sus amigos", concluyó.