Adolfo Pérez Esquivel: "Hay que tratar con humanidad a los que cometieron crímenes"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acusó a Milei de tenerle miedo a la sociedad: "No se trata de discutir números, sino de hechos que afectan la vida de los pueblos". Además, calificó al oficialismo como antidemocrático. "Se privilegia al capital financiero sobre las necesidades básicas de la gente", subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Adolfo Pérez Esquivel es el mayor referente intelectual de la lucha por los derechos humanos. En 1980 recibió el premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos en la Argentina, y es uno de los 5 argentinos que tiene ese premio. En 1973 fundó el periódico Paz y Justicia que se convirtió en cumbre del movimiento pacifista y de apoyo a las organizaciones y sectores populares. También es arquitecto, escultor, docente, y la trascendencia de Pérez Esquivel durante el proceso de resistencia a la Dictadura fue casi tan trascendental como su rol en la búsqueda de la Memoria y la Verdad y la Justicia tras la caída de ese proceso militar en el año 1983.

Con 92 años tuviste uno de los discursos más largos en la Plaza. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensás de la respuesta por parte del Gobierno?

No sé exactamente la respuesta del Gobierno, pero me la imagino. Ayer en todo el país hubo un grito de rebeldía del pueblo, además hubo grandes manifestaciones también en grandes ciudades europeas. Estamos ante una situación crítica: la destrucción del Estado siendo Estado, a su vez la destrucción de la educación y la salud pública, y los centros de investigación científica como el CONICET, honra para el mundo.

También la ley de Tierras, que la quieren malversar a las empresas extranjeras. Nos estamos quedando sin patria, la quieren recolonizar con Estados Unidos e Israel. El pueblo no es espectador, sino protagonista, y nos costó muchos años de lucha para recuperar la democracia y la vigencia de los DDHH, a los cuales no vamos a renunciar.

El Gobierno, con su actitud negacionista, quiere hacer de la desaparición de las personas, un número. Y no es así. ¿Quién dice que no es cierto los 6 millones de judíos que sufrieron el Holocausto? ¿O los millones de genocidios que se cometieron contra los pueblos originarios durante la Conquista? Es decir, no se trata de números, sino de hechos que afectan la vida de los pueblos.

Además, queremos mantener la libertad de poder construir sociedades más justas y fraternas. Esto lo dijimos en el Foro Social Mundial porque otro mundo es posible.

¿Consideras que en el acto de ayer, y dada la cantidad de personas que participaron en las movilizaciones en todo el país, se conmemoraba el 24 de marzo o eran en contra de las políticas del oficialismo?

Había de todo, siempre recordando que queremos vivir en democracia, libertad y con soberanía. Mientras que el Gobierno está introduciendo tropas norteamericanas sin autorización parlamentaria, lo cual es gravísimo.

Hay una desintegración del país y eso la gente lo percibe, aunque muchos no lo entiendan en profundidad porque no tienen un análisis más político. Pero lo cierto es que sus vidas están afectadas, miles de trabajadores han quedado en la calle y no pueden alimentar a sus hijos.

Nosotros trabajamos con chicos que viven en asentamientos y están pasando hambre. La gente ayer fue a reclamar todo esto, para que no nos roben la vida y la esperanza. Lógicamente había de todo: desde los científicos del CONICET, pasando por la gente de menores recursos hasta la CGT y las tres centrales obreras. Estaban presentes, pero era tanta la gente que algunas columnas no pudieron entrar en la Plaza. Todo el pueblo dice basta. Es que cualquier gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Y eso lo percibe la gente.

Hay personas que dicen que acusar a este Gobierno de dictadura demuestra lo injusto que es eso, mientras que otros sostienen que es banalizar la misma dictadura. ¿Salvando las grandes distancias, puede haber puntos de contacto entre esa época y ésta? ¿Y cuáles son las grandes diferencias?

No siempre lo legal es justo, y viceversa. El protocolo de Patricia Bullrich para reprimir muestra una injusticia que el pueblo no merece. Se necesita diálogo, pero lamentablemente no lo hay, ni con los sectores populares ni con las iglesias. Hay un autoritarismo que se ha apoderado del país.

La legitimidad de un gobierno debería ser para servir al pueblo, no para servirse de él, ni para llevar a cabo programas que perjudican a la población, como vemos con el costo tremendo del hambre y la pobreza. Se privilegia al capital financiero sobre las necesidades básicas de la gente, y se desatienden las investigaciones sobre el destino de los fondos millonarios que, por ejemplo, tuvo Macri. pojan

Cuando un gobierno legalmente elegido promulga leyes que despojan a los pueblos indígenas de sus tierras en favor del capital financiero, se vuelve ilegítimo. Este gobierno puede tener legalidad, pero no siempre lo legal es justo.

Lo he discutido con Lula, un amigo cercano, y él enfatiza que el desafío principal para su pueblo es combatir el hambre y promover la solidaridad y la integración. Ayer, vi un rayo de esperanza con la presencia de las iglesias y los grupos evangélicos en la lucha contra el hambre, pidiendo que no se cierren los comedores comunitarios, que son necesarios como asistencia, aunque no como asistencialismo.

Alejandro Gomel (AG): Estela de Carlotto dijo que Milei tenía que cambiar o había que cansarlo hasta que se vaya. La respuesta del Gobierno fue que esos dichos eran “una actitud antidemocrática”. ¿Cómo ve este cruce?

El que tiene actitudes antidemocráticas es el Gobierno. Lo que dijo Estela es un deseo que muchos tenemos, porque esto no puede seguir así, es la destrucción de la Patria y la Patria no se vende. Eso es lo que tiene que entender el mandatario

Pero Milei no va a una villa, ni a los comedores, ni a encontrarse con los indígenas, está encerrado y custodiado. Y la razón es porque Milei le tiene miedo al pueblo, porque toda su política va contra el pueblo.

Claudio Mardones (CM): El Gobierno preparó un video, donde aparece el ex jefe del aparato de Inteligencia durante la gestión de Menem, Juan Bautista Yofre, y que desliza un mensaje: la prisión domiciliaria para los condenados de lesa humanidad mayores de 70 años. A esto se le suma un elemento adicional: ha habido guiños de la Iglesia de buscar algún gesto de que también tengan prisión domiciliaria. ¿Cómo puede evolucionar esto, teniendo en cuenta el desafío legal?

Ese es un tema que no es nuevo, se viene planteando desde hace tiempo, desde la época de Menem, incluso con los indultos, pero lo que se ha cometido aquí en el país son crímenes de lesa humanidad, y esos crímenes se deben cumplir en las prisiones, humanitariamente en las condiciones.

El tema es que muchos han hecho abuso de esa prisión domiciliaria, entonces hay que ver cada caso, no pueden ser medidas generales, y por otra parte esto debe ser evaluado por el Parlamento. De todas maneras, hay que tratar con humanidad a los que cometieron crímenes.

Ahora, la posición de la Iglesia es eso, tratarlos con humanidad, pero hay que ver en qué condiciones, creo que ahí es donde habrá que discutir y analizar, porque no todos los casos son iguales, hay personas que necesitan de asistencia médica o que no se puedan desplazar.

Este gobierno no solo es negacionista, sino también que avala lo hecho por la Dictadura. Yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, también de las prisiones, de las torturas, y no teníamos nada que ver con las guerrillas. Entonces, cuando se habla de “la verdad completa”, sí, hay que hablar de la verdad completa.

Incluso defendimos cuando fue el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, por tanto, no podemos avalar estas cosas. Es que hay un hecho que es fundamental: hay que respetar la vida del pueblo, y estos presos que han cometido crímenes de esa manera, deben ser tratados humanamente, pero deben cumplir la pena impuesta por la Justicia.

