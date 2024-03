Luis Labraña: "Alguien cobró por los 22 mil desaparecidos que faltaban sólo para justificar el vacío de la caja"

Luis Labraña expresó que no tiene testigos de haber sido el que sugirió la cifra de los 30 mil desaparecidos porque en el exilio “todo era un desparramo”. “Se me crea o no se me crea, no importa, yo hice el aporte que pude hacer”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Labraña fue integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, y referente de Montoneros. Fue parte de la fusión de las FAR. También fue militante de la Juventud Peronista y del Frente Peronista para la Liberación.

Nos gustaría profundizar en esa idea que usted expresó en el spot del Gobierno y que ya había dicho en otras oportunidades, que usted fue el que propuso la cifra de 30 mil desaparecidos. ¿Nos podría dar más detalles sobre cómo fue eso? ¿Qué elementos de evidencia podemos obtener para corroborar lo que usted afirma?

Bueno no sé quiénes son testigos pero posiblemente haya compañeros de la época que estuvieron presentes, habrán quedado en el exilio o andarán por Argentina. Yo he visto en Argentina gente qué dejó de ser guerrillera y pasaron a ser miembros de multinacionales. No tengo testigos, es la historia, si ocurre, ocurre, no se que decirle.

¿Con qué personas estaba en ese momento?

Con gente del exilio, no recuerdo quien. Había exiliados, había del PRT, había chilenos, uruguayos, un montón de gente, era un alboroto. Como también en la época de Malvinas saqué una solicitada en el diario y tampoco tengo testigos. Probablemente en algún momento saque una fotocopia y la haga pública.

Nos manejamos en malón, no había una metodología científica en el exilio, todo era un desparramo. La vida personal de cada uno fue un desparramo. Muchos fueron drogados, borrachos, otros salieron a robar bancos en España. Fue un desquicio todo eso. No tengo testigos. Se me crea o no se me crea, no importa, yo hice el aporte que pude hacer y no puedo decir absolutamente más nada.

Lo que pasa es que, normalmente, para que resulte verosímil algo tiene que haber alguna persona más allá de la misma persona que lo diga, por eso le preguntaba si había otras personas que pudieran corroborar esto que usted decía…

Es correcto lo que usted dice. Habría que rastrear quiénes están vivos de esa época en la Argentina y, por supuesto, podría poner miembros de mi familia que viven en Holanda, como la madre de mi hija, pero no quiero molestar a esa gente.

Me gustaría que la producción se ponga en contacto para tratar de rastrear a esas personas y sumar evidencia a lo que usted dice. Ahora, avanzando en el tema de fondo: ¿cambia algo la gravedad de la situación que sean 30 mil, 15 mil u 8.900?

No, hay dos aspectos. La gravedad de la situación del momento que se vivió, y la gravedad de la situación actual. (Los 8900) Cobraron un subsidio y me parece una cosa correcta, pero la pregunta mía es quiénes son los 22 mil restantes que cobraron por esa gente que no tienen nombre, que supuestamente son desaparecidos. Por qué se utilizaron tres mil millones de dólares para pagar por esos desaparecidos, ¿dónde está el dinero?

Victoria Villaruel promociona el libro “La estafa con los desaparecidos”, de José D’Angelo.

Usted dice que se utilizó la cifra de los 30.000 luego de que usted hubiese construido esa cifra para beneficiar al Movimiento, pero que la cifra se utilizó para pagar 22.000 subsidios a personas que nunca estuvieron desaparecidas. ¿Eso es lo que usted afirma?

Yo digo que posiblemente no existieron 22 mil personas que fueron a cobrar, pero alguien cobró por los 22 mil desaparecidos que faltaban sólo para justificar el vacío de la caja. Aprovecharon la cifra para hacer una estafa.

Pero eso estaría registrado. Los fondos del Estado salen con nombre y apellido, con cheques. Si usted presume que hay 22 mil personas que cobraron subsidios, tendrían que estar esos nombres.

Usted sabe que están saliendo muchos casos de cajas negras, de corrupción. Los gobiernos argentinos se caracterizaron por eso y más los últimos gobiernos.

Pero para dar plata en negro no hace falta justificarlo con cifras de desaparecidos…

Si hubiera esa cantidad de desaparecidos, ¿dónde están los nombres?, ¿quiénes son?, ¿cómo se llaman?

Lo mismo le pregunto yo a usted sobre esas 22 mil personas que cobraron. Deberían estar los nombres. Usted dice que la cifra de 30 mil se utilizó para cometer un delito de corrupción.

Exactamente.

Esa es una denuncia grave pero es muy fácil de corroborar, tienen que estar los nombres de los que recibieron esos subsidios, casualmente, por ser víctimas de la dictadura. Vamos a chequear esa información y lo vamos a volver a llamar. Si así fuera, se trata de un escándalo de magnitud, aunque déjeme conjeturar que no creo que haya sido así. Si fuera así, no solamente sería una estafa de corrupción sino una estafa a la moral pública. Tiendo a creer que no es así, pero vamos a corroborarlo.

Nota de la redacción: La denuncia de la cifra de los 22 mil desaparecidos ficticios pero que habrían cobrado una indemnización del Estado está desarrollada en el libro “La estafa con los desaparecidos”, de José D’Angelo. Las afirmaciones, acusaciones y denuncias expresadas por el entrevistado expresan únicamente las opiniones de quién las afirma.

