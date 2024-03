El exdiputado nacional, Juan Cabandié, señaló que hay un hartazgo y una insatisfacción de la sociedad respecto del Estado de la cual deben hacerse cargo todos. Además, aseguró que desde el peronismo debe haber una mirada de autocrítica, pero sin olvidar los enormes logros, ya que “la velocidad y la hiperinformación llevan a que se olvide rápido lo conquistado”. “El desafío que tenemos es entregarle a la sociedad un conjunto de propuestas que le de una alternativa a lo que propone hoy el Gobierno”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Cabandié es el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre el año 2019 y 2023. Previamente, se desempeñó como diputado nacional entre el 2013 y el 2019 y legislador porteño entre 2007 y 2013. Además, es el nieto restituido número 77 por las Abuelas de Plaza de Mayo.

¿Qué balance haces del primer 24 de marzo con Javier Milei como presidente?

Ayer fue una jornada en un contexto particular, que logró que esta marcha sea bastante más numerosa que la de los últimos años. Creo que hay alertas que a todos se nos presentan a partir de esta posición negacionista que se ve en las claras declaraciones de los integrantes del Gobierno. El video que publicó el Gobierno es una provocación que está cargada de contenidos negacionistas. Uno no puede dejar de pensar que el negacionismo en otros países está penado. Me parece que negar lo acontecido es una actitud de una pobreza intelectual. Hay cuestiones debatibles, pero negar el genocidio que todos conocemos me parece muy criticable.

El viernes se llevó a cabo el primer congreso del PJ de este año, en donde se consagró por primera vez en la historia del partido una mesa tripartita que estará encargada de tomar decisiones. ¿Qué lectura haces de este peronismo?

Me parece que estamos ante una situación muy particular en la que tenemos como obligación organizar algunas cuestiones vinculadas a lo programático de nuestra fuerza política. Soy partidario de que también debemos hacer una autocrítica, reflexionar, porque sin duda creo que el desafío que tenemos es entregarle a la sociedad un conjunto de propuestas que le dé una alternativa a lo que propone hoy el Gobierno. Hay problemas estructurales en Argentina de los cuales nuestro gobierno ha tenido muchos logros, pero también hay muchos que no ha resuelto. Entonces, deberíamos crear un conjunto de ideas para resolver los problemas estructurales que tiene Argentina, como la pobreza, la desigualdad, la inflación y la estructura económica, que tiene serios problemas.

Máximo Kirchner cruzó a Villarruel: "¿Cómo voy a querer construir con alguien que defiende torturadores y asesinos?"

Formaste parte de La Cámpora. ¿Cuánta responsabilidad le atribuís a este espacio de cierto desprestigio del peronismo en general y del kirchnerismo en particular?

Me parece que lo que falta o lo no resuelto es una responsabilidad colectiva que nos incluye a todos. En términos de ir buscando una reflexión podríamos decir que propusimos generar una batalla cultural que ha tenido enormes logros. Creo que el gobierno de Cristina ha modificado a una generación en términos de logros, pero me parece que hoy tenemos que mejorar la propuesta porque quizás no advertimos, en términos económicos, el hecho de haber subestimado la emisión monetaria junto al porcentaje de inflación, que ha sido un problema. Uno no solamente puede pensar en la capacidad de gestión de quien gobierna circunstancialmente, uno tiene que pensar en términos estructurales y en políticas de estado. El resultado de lo que pasó con Cristina fue el endeudamiento de Macri, que además de dejar una deuda enorme disparó la inflación. Los diarios informan que gran parte de los pesos que produce la Argentina se van a la deuda. Después vino el gobierno de Alberto, en el que tuvimos dificultades económicas, que terminó en una derrota que no se puede analizar solamente en términos de una circunstancia electoral, hay un hartazgo y una insatisfacción de la sociedad respecto al Estado, y ahí tenemos que hacernos cargo todos. Si nosotros gobernamos 16 de los últimos años también tenemos una responsabilidad, con enormes logros, porque como he dicho, Cristina ha cambiado a una generación, pero también es cierto que la velocidad y la hiperinformación que nos atraviesa lleva a que se olvide rápido lo conquistado.

Claudio Mardones: ¿Cómo va a hacer el peronismo para poder sintetizar un liderazgo? ¿Cuáles son las perspectivas para recuperar competitividad y hacer una autocrítica para poder construir un nuevo liderazgo? ¿Quiénes te parecen que pueden ser las próximas conducciones del partido?

Creo que dentro de mirar sobre nuestros pasos nos tiene que llevar a pensar, entre otras cosas, que no podemos planificar un proyecto nacional en el AMBA, ese ha sido uno de los errores que hemos tenido. Me parece que cada uno de los referentes provinciales tienen un rol central. Me parece que uno de los errores que hemos cometido en los últimos años ha sido centrarnos mucho en el AMBA y a veces eso conlleva dificultades, porque lo que termina pasando es que algunos dirigentes terminan defendiendo la agenda del AMBA y no la de sus propias provincias, algo que choca con la capacidad electoral de sus propias provincias.

Hay cuestiones diferentes en las provincias, pero al mismo tiempo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en la construcción de un proyecto de mayorías. Me da la sensación de que estamos, inconsciente o conscientemente, orientados a la construcción de un proyecto de minorías, las cuales no transforman. Nuestra obligación es hablarle a la mayoría, con la obligación que expresa una sociedad. Pensar que un ciudadano promedio es un militante promedio es un grave error, debemos salir de eso para construir un proyecto de mayorías y transformar.

El PJ dejó atrás a Alberto F, revivió viejas peleas y apenas cumplió los pasos legales

Después hay cuestiones programáticas vinculadas a cuestiones del Estado. El peronismo no debe ser un administrador de la pobreza, debemos pensar cómo generar, porque si no caemos en una trampa. No podemos pensar en el déficit fiscal a base de emisión monetaria, porque evidentemente no ayuda. Además, sin dejar de mencionar que el principal problema de Argentina es la situación económica, nosotros somos contrarios a la concentración de la economía, pero sabemos que vamos a ser observados respecto a cómo implementamos una idea de Gobierno y que las variables de emisión monetaria deben estar saldadas en nuestro espacio político, es fundamental poder discutirlo y plasmarlo.

