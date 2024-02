Conicet: crece la protesta de los científicos ante el recorte del sector

Entre los numerosos colectivos que están armando protestas contra las políticas del gobierno no solo están los artistas que apoyan a Lali, sino también importantes grupos de científicos. Esta semana se realizaron actos de protesta de becarios, docentes e investigadores en CABA, frente al ex ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también en otras oficinas administrativas del Conicet en Rosario, La Plata y Córdoba, bajo la consigna: "sin becas no hay ciencia”.

La protesta se realizó el mismo día en que se concretaba la primera reunión del año del directorio del Conicet.

El foco de la disputa está enreco De acuerdo a un comunicado emitido desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, organización que agrupa a una docena de ONGs sobre política científica, "estamos cada más cerca de un riesgo de “cientificidio”, entendido como la destrucción sistemática de la ciencia y tecnología argentinas".

“Hay una intención de vaciar el Conicet”

En concreto, la disputa por el presupuesto abarca varios puntos pero el central tiene que ver con las becas de doctorado.

Tras la reunión de directorio, de la que participó el actual presidente del Conicet, el doctor Daniel Salamone, "el gobierno atenderá en su totalidad las 300 becas de "Finalización de Doctorado" de acuerdo a lo previsto en la convocatoria, desde el 1/4/2024. En cambio se habló de una fuerte reducción en la cantidad de becas de doctorado. O sea del primer escalón de la carrera. Según dijo Salamone ante el organismo rector del Conicet, "en una primera instancia están garantizadas 600 becas con fecha de inicio el 1/8/2024".

Esta cifra es mucho menor que la cantidad de becas otorgadas en años anteriores que solían duplicar y hasta triplicar el número actual. En concreto para este año se había abierto la postulación a 1.600 becas para graduadas y graduados cuyos proyectos de investigación deberían comenzar en abril de 2024. Esta es la cifra que, por ahora, cayó a 600 becarios cuyo órden de mérito se revelará en los próximos días.

Como piensa Daniel Salamone, el flamante presidente del Conicet

A esta situación se suman otros conflictos del sector. Según dijo Jorge Geffner, investigador principal del Conicet, "han habido 49 despidos de personal administrativo del ex-Ministerio. Y se congelaron las promociones de la carrera de investigador. También hay cero pesos destinados al funcionamiento de los institutos, lo que llevará a que, en semanas, no puedan abrir por no poder pagar la luz para mantener las heladeras y los equipos".

Algo parecido declaró la doctora Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que destacó que "lo que pasa ahora es algo inédito. Ningún gobierno suspendió el sistema de becas. Y no es una cifra significativa para el presupuesto". De hecho, durante la protesta, que en Caba reunió a más de 500 personas, se explicitó que la decisión del gobierno es más política que económica ya que las becas del Conicet representan apenas el 0.008% del Producto Bruto Interno (PBI). Es más, el presupuesto que se invierte en ciencia en Argentina es de alrededor del 0.5% del PBI mientras que los países desarrollados, incluyendo el recientemente visitado Israel, dicha ronda el 3% del PBI.